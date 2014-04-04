Profesyonel yelken yarışlarına özel HUD sistemi Afterguard, büyük avantaj sağlayabiliyor

Profesyonel anlamda yapılan yelken yarışları, bildiğiniz üzere oldukça zorlu geçiyor ve tekne üzerinde yer alan personel sürekli olarak farkı unsurlar ile uğraşıyor. Bu kargaşa içerisinde önemli bilgileri almakta zorlanan denizciler için hazırlanan HUD sistemi Afterguard, gözlük formundaki yapısıyla birçok faydalı bilgiyi direkt olarak gözlerin önüne getirebiliyor.

Bu tarz teknolojiler konusunda uzman firmalardan Recon Instruments tarafından geliştirilen gözlük ile çalışan Afterguard sistemi, yelkenli içerisinde yer alan merkezi iletişim ünitesiyle uydudan ve genel olarak tekneden aldığı rüzgar vektörleri, dişli röle hızı, yön, sürat, zaman, saat ya da benzeri teknik detayları gözlüğü takan bütün personele aktarabiliyor. Kablosuz olarak çalışma gösteren ve 6 saat pil ömrü sunabilen 60 gramlık gözlükler, taşıdıkları ekranın ufak olması nedeniyle genel görüşü de bozmuyor ve güneşe karşı da koruma sağlayabiliyorlar.

Teknik olarak faydalı özellikler sunabilen ancak personel sayısına bağı olarak 1,999$ ile 10,000$ arası bir fiyat etiketiyle satın alınabilen Afterguard sistemi , Nisan ayında resmi olarak saışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2014/04/03/afterguard-sailboat-hud/?ncid=rss_truncated