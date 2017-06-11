Project Scorpio konsolu Xbox One 10S adını alabilir

Konsollarının tanıtımını yaparken videolar içerisine subliminal mesajlar eklemeyi çok seven Microsoft, Project Scorpio için hazırladığı E3 2017 tanıtımına da ilginç ögeler eklemiş. Bunlardan bir tanesi Sony’ye gönderme yapıyor.

Hazırlıklar tamam gibi

Microsoft’un yeni konsol canavarı için hazırlıklar artık son aşamaya geldi ve kısa süre içerisinde bir tanıtım yapılması bekleniyordu. Önümüzde de en büyük oyun fuarı E3 2017 var.

Gerçek Gücü Hisset temalı yeni videoda iki sahne dikkat çekiyor. Sahnenin bir tanesi bir lunaparkta geçiyor ve sol taraftaki çadırda 6>4 ibaresi görülüyor. Burada Microsoft’un Project Scorpio ile yakaladığı 6 TFLOPS işlem gücünü PS 4 Pro’nun 4.2 TFLOPS performansına kıyasladığı anlaşılıyor. Zaten Project Scorpio en güçlü konsol olarak lanse edilmişti.

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Diğer bir sahne ise kalabalık bir ortamda geçiyor ve X10S101-317 ibaresi dikkat çekiyor. İbarenin başındaki karakterler Xbox One 10S veya Xbox 10S şeklinde bir isimlendirmenin bizi beklediğini gösteriyor. Kalan karakterler ise 13 Ekim 2017 tarihine işaret ediyor ki pek çok kaynağın beklediği çıkış tarihi buydu.

Microsoft’un E3 2017 fuarında tamamen hazır Project Scorpio konsolunu görücüye çıkaracağı ve satış tarihini açıklayacağına kesin gözüyle bakılıyor. 13 Ekim muhtemel tarih düşünüldüğünde zaten en uygun tanıtım ortamının E3 2017 fuarında oluşacağını söyleyebiliriz. Fuar haftaya start alıyor.