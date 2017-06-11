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Project Scorpio konsolu Xbox One 10S adını alabilir

Microsoft’un E3 2017 fuarı için yayınladığı kısa tanıtım videosunda Project Scorpio konsolunun merakla beklenen yeni ismi ve çıkış tarihine atıflar yapılıyor.
1 yıl
3,3b
1
11
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Konsollarının tanıtımını yaparken videolar içerisine subliminal mesajlar eklemeyi çok seven Microsoft, Project Scorpio için hazırladığı E3 2017 tanıtımına da ilginç ögeler eklemiş. Bunlardan bir tanesi Sony’ye gönderme yapıyor.

Hazırlıklar tamam gibi

Microsoft’un yeni konsol canavarı için hazırlıklar artık son aşamaya geldi ve kısa süre içerisinde bir tanıtım yapılması bekleniyordu. Önümüzde de en büyük oyun fuarı E3 2017 var.

Gerçek Gücü Hisset temalı yeni videoda iki sahne dikkat çekiyor. Sahnenin bir tanesi bir lunaparkta geçiyor ve sol taraftaki çadırda 6>4 ibaresi görülüyor. Burada Microsoft’un Project Scorpio ile yakaladığı 6 TFLOPS işlem gücünü PS 4 Pro’nun 4.2 TFLOPS performansına kıyasladığı anlaşılıyor. Zaten Project Scorpio en güçlü konsol olarak lanse edilmişti.

Ayrıca Bkz. "Nvidia’nın sanal madencilere özel sistemi ortaya çıktı"

Diğer bir sahne ise kalabalık bir ortamda geçiyor ve X10S101-317 ibaresi dikkat çekiyor. İbarenin başındaki karakterler Xbox One 10S veya Xbox 10S şeklinde bir isimlendirmenin bizi beklediğini gösteriyor. Kalan karakterler ise 13 Ekim 2017 tarihine işaret ediyor ki pek çok kaynağın beklediği çıkış tarihi buydu.

Microsoft’un E3 2017 fuarında tamamen hazır Project Scorpio konsolunu görücüye çıkaracağı ve satış tarihini açıklayacağına kesin gözüyle bakılıyor. 13 Ekim muhtemel tarih düşünüldüğünde zaten en uygun tanıtım ortamının E3 2017 fuarında oluşacağını söyleyebiliriz. Fuar haftaya start alıyor. 

 
Project Scorpio konsolu Xbox One 10S adını alabilir

http://www.tweaktown.com/news/57929/project-scorpio-called-xbox-one-10s/index.html Yorum Yaz
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Windows10 1 yıl en beğenilen
x10S XL Pro Plus Version olarak bekliyorum.
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odeon99 1 yıl
Özellikleri arttırılmış desek [:\-]
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DH Misafiri 1 yıl
scorpio yeni nesil konsol değil sadece 2ghz ayarında işlemci var. En çok darboğaz scorpio da.
PS4 Pro: R9 290 Polaris versiyonu
scorpio: R9 290X Polaris versiyonu.. aynı mimarı, aynı firma fark bu
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Master_Evil 1 yıl
isminin içinde 5 geçebilir diye düşünüyorum bende
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ozbey08 1 yıl
Fiyatı 1500tl civarında olursa bunuda conin madencileri kapış kapış eder benden söylemesi çünkü rx580 ile aynı işlem gücüne sahip. hem de daha az enerji tüketiyor.
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sniper23 1 yıl ozbey08
ozbey08

Fiyatı 1500tl civarında olursa bunuda conin madencileri kapış kapış eder benden söylemesi çünkü rx580 ile aynı işlem gücüne sahip. hem de daha az enerji tüketiyor.

Bende aynısını düşünmüştüm ama konsollarda mining programı yok diye biliyorum.
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FRAPS_TR 1 yıl
Eski nesil jaguar işlemci ile gelrcekse hiç gelmesin. Zen işlemci vega ekran çipi varsa bende alırım.
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Windows10 1 yıl en beğenilen
x10S XL Pro Plus Version olarak bekliyorum.
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-KeepCalm-7 1 yıl
Fuar yarın değilmi
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psicik96 1 yıl
yakında XBOX 10S PLUS falan çıkarsa şaşmayın .
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Sliskelion 1 yıl
İstedikleri kadar güçlü yapsınlar, adam akıllı exclusive oyunları yok, yarısı zaten PC yede geliyor.
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catlion 1 yıl
Fuar yarın diye biliyorum. Belki ben yanlış biliyorumdur
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