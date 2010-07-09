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Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Super Mega'yı tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Super Mega'yı tanıttı
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Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Super Mega'yı tanıttı
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Yüksek performanslı işlemci soğutucuları hazırlayan Tayvan merkezli Prolimatech firmasının Super Mega isimli yeni soğutucusu gün ışığına çıktı. Tasarım olarak firmanın daha önce pazara sunduğu Megahalems ve Mega Shadow modellerini anımsatan Super Mega, 130 x 74 x 158.7 mm boyutlarında ve 945.3 gram ağırlığında. Her biri 6mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusu ile donatılan yeni soğutucuya bir kısmı Bakır olmak üzere çok sayıda Alüminyum yaprak eşlik ediyor.

120mm veya 140mm çapında iki adet fan ile kullanılabilen Super Mege, işlemci tarafında ise sadece Intel modelleriyle kullanılabiliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Prolimatech Super Mega'nın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak ucuz olması da beklenmiyor.


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DeistSuat 9 yıl
kasanın içinden soğutucuya tel bağlarız artık kart kırılmasın dimi (:
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spankman 9 yıl
Her biri 6mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusu ile donatılan yeni soğutucuya bir kısmı Bakır olmak üzere çok sayıda Alüminyum yaprak eşlik ediyor.

Bakır zaten.
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melyyh 9 yıl
hellteam

borular bakırdır zaten.
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hellteam 9 yıl


borular bakırdır zaten.



İşte düşünmeden yazınca bazen olabiliyo halbuki tabanla boruların nikel kablı olduğunu biliyorum da TT nin gazına geldik heralde

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mehmetgirgin 9 yıl
araba radyatörü gibi
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DiciQ 9 yıl
eski anakartıma thermaltake big typhoon sogutucuyla kullanıyordum 1 sene içerisinde anakartım resmen yamuldu şimdi öle bir sorunum yok kasamda anakart zaten yatık pozisyonda o yüzden yamulma söz konusu digil f\p uygun olursa alabilirim.
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ceycey11 9 yıl
kule tipi soğutucuların tasarımı 3 aşağı 5 yukarı aynı zaten ama bakır yapraklar güzel durmuş testlerini ve fiyatını görmek lazım
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zalman_1 9 yıl
güzel iş çıkarır gibime geliyor hayırlısı
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Batuist 9 yıl
bunun performansı gerçekten çok iyidir.. 12cmlik bir fanla oldukça iyi iş çıkarır..
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helsloot 9 yıl
çok iyi görünüyor
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hellteam 9 yıl
Bu tarz bi soğutucu görünce aklıma sürekli thermalright geliyo bende mi bi sorun var acaba

Genede iyi iş çıkaracak gibi duruyo

Yaprakları bakır yapacağına ısı borularını yapsaymış keşke veya tabanı
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yelkowan 9 yıl

İşlemci soğutucularında firmalar artık ağırlığa pek dikkat etmiyor heralde bu kaçıncı 1kg soğutucu

Ara ara bakır yaprak kullanılması illginç olmuş ilk bakışta kırmızıya boyamışlar sandım

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