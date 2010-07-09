Prolimatech yeni işlemci soğutucusu Super Mega'yı tanıttı

Yüksek performanslı işlemci soğutucuları hazırlayan Tayvan merkezli Prolimatech firmasının Super Mega isimli yeni soğutucusu gün ışığına çıktı. Tasarım olarak firmanın daha önce pazara sunduğu Megahalems ve Mega Shadow modellerini anımsatan Super Mega, 130 x 74 x 158.7 mm boyutlarında ve 945.3 gram ağırlığında. Her biri 6mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusu ile donatılan yeni soğutucuya bir kısmı Bakır olmak üzere çok sayıda Alüminyum yaprak eşlik ediyor.

120mm veya 140mm çapında iki adet fan ile kullanılabilen Super Mege, işlemci tarafında ise sadece Intel modelleriyle kullanılabiliyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Prolimatech Super Mega'nın fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak ucuz olması da beklenmiyor.