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Prototip AirMule VTOL insansız hava aracının testleri devam ediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Prototip AirMule VTOL insansız hava aracının testleri devam ediyor
VTOL yani dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen insansız hava araçlarından AirMule, yapılan testler doğrultusunda yayınlanan videolar ile tanıtılmaya devam ediyor.
İsrail merkezli Tactical Robotics firması tarafından geliştirilen AirMule VTOL, 770 kg ağırlığa sahip, 640 kg ağırlık taşıyabiliyor ve saatte 180 km hız ile 3,658 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. İnsansız olarak otonom şekilde ya da insan kontrolünde kablosuz olarak hareket edilebilen hava aracı, yayınlanan son test videosunda otonom olarak dikey kalkış yapıyor ve pist üzerinde kısa bir tur atıyor. Yüksekliğini iki adet lazer destekli sistemiyle kendi başına sağladığı belirtilen AirMule VTOL, pozisyonunu ise GPS destekli dahili navigasyon sistemiyle sağlıyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve geliştirme amacının askeri operasyonlar için lojistik sağlamak olduğu belirtilen AirMule VTOL, tam görev gösterilerini önümüzdeki yıl yapmaya başlayacak ve gerçekleştirilen yeni test ile bu amacı için büyük bir başarıya imza atmış durumda. Yayınlanan yeni videoyu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Prototip AirMule VTOL insansız hava aracının testleri devam ediyor

http://www.tactical-robotics.com/category/2013 Yorum Yaz
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kule_genclik 5 yıl
Hep silah top tufek yapsinlar.. dunyaya civi cakicaklar itneler.
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aspirin_00 5 yıl
bu bayağı bi yakıt harcar
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Guest-334F3CF19 5 yıl
Sistemin oyuncakları
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darkaura 5 yıl aspirin_00
aspirin_00

bu bayağı bi yakıt harcar

klasik turk tepkisi. beyaz esyalar, camasir makinasi, buzdolabi falan ilk ciktigindada ayni tepki verilmisdi: "bu cok elektrik yakar, gereksiz."
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ssbrutality 5 yıl
Yahudiler...
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darkaura 5 yıl
degisik bir tasarim. peki yuku nerisinde tasiyacak. altindan iplemi bagliyacaklar.
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