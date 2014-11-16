Prynt projesi kılıf ve Polaroid baskı makinesini biraraya getiriyor





Bir dönemin en popüler fotoğraf makineleri arasında yer alan Polaroid, çekilen resmi anında baskı almasıyla büyük ilgi görmüştü. Ancak dijital makinalar ve mobil cihazlar kullanıcıyı çıktı almak zorunda bırakmadığı için Polaroid makineler zamanla unutulmaya yüz tuttu. Son yıllarda ise gerek Polaroid gerekse bazı üçüncü taraf girişimler bu konsepti farklı şekillerde tüketiciye sunmaya başladı. Buna son eklenen ise Prynt projesi.





Gelecek yıl başlarında Kickstarter üzerinde destek arayacak olan Prynt, bir akıllı telefon kılıfı olarak kullanılıyor. Ancak entegre baskı makinası ile fotoğraflarınızı Bluetooth üzerinden alıyor ve yazdırıyor.





İlgili uygulaması artırılmış gerçeklik özelliğine de sahip. Uygulama ile fotoğraf çekerken aynı anda kısa bir video kaydı da yapılıyor ve bastırdığınız bu fotoğrafı kameraya tuttuğunuzda uygulama ilgili videoyu size oynatıyor.





Girişim hali hazırda Çin'de görüşmeler yapıyor ve bir prototip ortaya çıkmış durumda. Bu prototip bünyesinde sadece bir kağıt barındırıyor ve 50 saniyede baskı alıyor. Nihai sürüm ise 10-30 kağıt tutacak ve baskı süresi 30 saniyeye düşecek.





Kılıf 4-5 inçlik akıllı telefonlar ile uyumlu. Daha sonra iPhone 6 Plus ve Galaxy Note 4 gibi cihazlar ile uyumlu bir sürüm de piyasaya sürülecek. Projenin fiyatı şimdilik belli değil.

http://techcrunch.com/2014/11/13/the-prynt-case-turns-your-smartphone-into-a-polaroid-camera/