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Purdue Üniversitesi araştırmacılarından mobil cihazlara özgü tekerlekli sandalye: RoboDesk

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Purdue Üniversitesi araştırmacılarından mobil cihazlara özgü tekerlekli sandalye: RoboDesk
Hayatını tekerlekli sandalye ile devam ettiren kişilerin yaşadıkları zorluklar saymakla bitmez. Bu zorlukların farkına varan kişilerden Doçent Brad Duerstock (Amerika merkezli Purdue Üniversitesi), tablet ya da dizüstü bilgisayarların kullanımına özel bir tekerlekli sandalye hazırlamış durumda.
Motorlu yapıda hazırlanan RoboDesk, üzerinde tablet ya da dizüstü bilgisayar gibi cihazların taşınması ve kullanılması için özel tepsiler barındırıyor. Zaten az olan hareket kabiliyetini daha fazla kısıtlamamak adına arka teker yanına kapatılabilir yapıda geliştirilen taşıma tepsileri, özel bağlantı aparatlarıyla da bağlı cihazları oldukça sağlam bir şekilde tutabiliyorlar. Önümüzdeki üç yıl içerisinde lisans ve üretim aşamalarını tamamlayarak seri üretime geçmek isteyen Brad Duerstock, tekerlekli sandalye kullanan yetenekli kişileri aktif çalışma alanına daha yüksek oranda sokmak istediğini belirtiyor.
Çok önemli ve faydalı bir konu için geliştirilen RoboDesk hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://otc-prf.org/news/assistive-wheelchair-tray-could-help-people-disabilities-use-ipads-other-mobile-devices-more-ea Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alperencsm 5 yıl
Prototip mi bilmiyorum ama bana güven vermedi.
Ev içi akülü tekerlekli sandalye kullanan biriyim.
O yana indirilen aypedi kesin kapıya bi yere takar kırarım.
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
Stephen hawking geldi aklıma
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