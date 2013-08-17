Purdue Üniversitesi araştırmacılarından mobil cihazlara özgü tekerlekli sandalye: RoboDesk

Hayatını tekerlekli sandalye ile devam ettiren kişilerin yaşadıkları zorluklar saymakla bitmez. Bu zorlukların farkına varan kişilerden Doçent Brad Duerstock (Amerika merkezli Purdue Üniversitesi), tablet ya da dizüstü bilgisayarların kullanımına özel bir tekerlekli sandalye hazırlamış durumda.

Motorlu yapıda hazırlanan RoboDesk, üzerinde tablet ya da dizüstü bilgisayar gibi cihazların taşınması ve kullanılması için özel tepsiler barındırıyor. Zaten az olan hareket kabiliyetini daha fazla kısıtlamamak adına arka teker yanına kapatılabilir yapıda geliştirilen taşıma tepsileri, özel bağlantı aparatlarıyla da bağlı cihazları oldukça sağlam bir şekilde tutabiliyorlar. Önümüzdeki üç yıl içerisinde lisans ve üretim aşamalarını tamamlayarak seri üretime geçmek isteyen Brad Duerstock, tekerlekli sandalye kullanan yetenekli kişileri aktif çalışma alanına daha yüksek oranda sokmak istediğini belirtiyor.

Çok önemli ve faydalı bir konu için geliştirilen RoboDesk hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://otc-prf.org/news/assistive-wheelchair-tray-could-help-people-disabilities-use-ipads-other-mobile-devices-more-ea