Qi'ın yeni şarj üniteleri daha hızlı kablosuz şarj imkanı sunacak

Kablosuz şarj günden güne yaygınlaşsa da kendine göre bazı dezavantajlara da sahip. Bu teknoloji her ne kadar bizi kablo karışıklığından kurtarsa da ünite fiyatları ve şarj sürelerinin uzun olması hala çok yaygın şekilde tercih edilmemesinin başlıca sebeplerinden.

HTC, Samsung, Sony, LG ve Microsoft gibi dünya devlerinin de içinde bulunduğu bir çok markayla partnerliği bulunan kablosuz şarj ünitesi üreticisi Qi gelecek nesilde şarj sürelerinin kısalacağını duyurdu. Hali hazırda bazı üreticiler 30 dakikalık kablosuz şarj ile ortalama bir pilin %60'ını doldurabilecek seviyeye gelmiş durumda, ancak Qi yeni üniteler ile birlikte bu rakamın da üzerine çıkılacağının altını çiziyor. Üretici yeni nesil ile birlikte 15 Watt gücü akıllı telefonlara ulaştırabilecek.



Görünen o ki kablosuz şarj ünitelerinin dezavantajları azalmaya devam ediyor. Bu çözümlerin yaygınlaşmaya başlaması da fiyat konusundaki dezavantajın zamanla kalkmasına yarayabilir. Bununla birlikte ev, iş yeri ve araba gibi telefonumuzu yüzeylerin üzerine bırakabileceğimiz ortamlarda kablosuz şarj ünitelerinden bolca yararlanacağız gibi görünüyor.