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Qi'ın yeni şarj üniteleri daha hızlı kablosuz şarj imkanı sunacak

3 yıl
2,2b
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6
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Qi'ın yeni şarj üniteleri daha hızlı kablosuz şarj imkanı sunacak
 
Kablosuz şarj günden güne yaygınlaşsa da kendine göre bazı dezavantajlara da sahip. Bu teknoloji her ne kadar bizi kablo karışıklığından kurtarsa da ünite fiyatları ve şarj sürelerinin uzun olması hala çok yaygın şekilde tercih edilmemesinin başlıca sebeplerinden.

HTC, Samsung, Sony, LG ve Microsoft gibi dünya devlerinin de içinde bulunduğu bir çok markayla partnerliği bulunan kablosuz şarj ünitesi üreticisi Qi gelecek nesilde şarj sürelerinin kısalacağını duyurdu. Hali hazırda bazı üreticiler 30 dakikalık kablosuz şarj ile ortalama bir pilin %60'ını doldurabilecek seviyeye gelmiş durumda, ancak Qi yeni üniteler ile birlikte bu rakamın da üzerine çıkılacağının altını çiziyor. Üretici yeni nesil ile birlikte 15 Watt gücü akıllı telefonlara ulaştırabilecek.

Görünen o ki kablosuz şarj ünitelerinin dezavantajları azalmaya devam ediyor. Bu çözümlerin yaygınlaşmaya başlaması da fiyat konusundaki dezavantajın zamanla kalkmasına yarayabilir. Bununla birlikte ev, iş yeri ve araba gibi telefonumuzu yüzeylerin üzerine bırakabileceğimiz ortamlarda kablosuz şarj ünitelerinden bolca yararlanacağız gibi görünüyor.

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husNUKE 3 yıl en beğenilen
Mesudum
Mesela bir S6 telefon, bir G3 şarj cihazını kullanabiliyor mu?kullanabilecek mi?

Bildiğim kadarıyla 3 tane kablosuz şarj standartı var. Bunlar Qi,PMA ve Rezence. Cihazınız hangi kablosuz kablosuz şarj standartını destekliyorsa, şarj cihazınız da aynı stardartı desteklemeli. Şarj cihazı LG, Samsung ya da Nokia olması farketmez, önemli olan desteklediği standart. Galaxy S6 Qi ve PMA standartlarını destekliyor. Emin değilim ama LG G3 satıldığı bölgeye göre Qi ya da PMA standartını destekliyor. G3 şarj eden her cihaz, S6 da şarj edebiliyor. Ben S6 kablosuz şarj cihazı ile Türkiyede satılan LG G3 şarj ettim.
MesudumMesela bir S6 telefon, bir G3 şarj cihazını kullanabiliyor mu?kullanabilecek mi?Bildiğim kadarıyla 3 tane kablosuz şarj standa...
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Kablosuz şarj ile yavaş şarj olması daha iyi diye biliyorum.
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murat-smsk 3 yıl
Daha hızlı şarj ediyor ama daha da hızlı boşalıyor :)
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DH Misafiri 3 yıl
Yüksek manyetik alanı oluşturarak enerji veriyorsa baş ağrısı yapmasın. Şarj ünitesinin çektiği enerji miktarı yüksek verdigi enerji miktarı düşük ise 2. Sorunu oluşturur. Bana pili uzun zaman dayanan bir telefon verin yeter. Kablolu şarj olması önemli degil.
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husNUKE 3 yıl en beğenilen
Mesudum
Mesela bir S6 telefon, bir G3 şarj cihazını kullanabiliyor mu?kullanabilecek mi?

Bildiğim kadarıyla 3 tane kablosuz şarj standartı var. Bunlar Qi,PMA ve Rezence. Cihazınız hangi kablosuz kablosuz şarj standartını destekliyorsa, şarj cihazınız da aynı stardartı desteklemeli. Şarj cihazı LG, Samsung ya da Nokia olması farketmez, önemli olan desteklediği standart. Galaxy S6 Qi ve PMA standartlarını destekliyor. Emin değilim ama LG G3 satıldığı bölgeye göre Qi ya da PMA standartını destekliyor. G3 şarj eden her cihaz, S6 da şarj edebiliyor. Ben S6 kablosuz şarj cihazı ile Türkiyede satılan LG G3 şarj ettim.
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beter.böcek 3 yıl
Kablosuz sarj sertifikalari uyumlu ise evet kullanilabilecek.
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Mesudum 3 yıl
Mesela bir S6 telefon, bir G3 şarj cihazını kullanabiliyor mu?
kullanabilecek mi?
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