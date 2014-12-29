Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Quake, Osiloskop üzerinde çalıştırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,9b
1
27
Zamazingo
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Quake, Osiloskop üzerinde çalıştırıldı
Tam Boyutta Gör
Farklı cihazlar üzerine portlanan oyunlar son dönemde moda haline gelmeye başlamıştı. Bunlardan en ilginci ise programcı Pekka Väänänen'den geldi. Pekka Väänänen ünlü FPS oyunu Quake'i osiloskop üzerinde çalıştırmayı başardı. Daha önce 2 boyutlu oyunların analog bilgisayarlar için düzenlendiğini görmüştük fakat osiloskop ekranında 3 boyutlu bir çizim oluşturmak oldukça ilgi çekici gözüküyor.

Programcı bazı problemlerin bulunduğunu ve düzeltilerek son haline getirileceğini açıklarken oyunu oynamak için Hitachi V-422 markalı bir osiloskop sahibi olmanız gerektiğini söyledi. Meraklıları için bahsi geçen osiloskop cihazı ise Ebay üzerinden 150 dolarlık bir fiyatla erişilebilir.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ardarda45 4 yıl
Outoset kullanmak yasak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 4 yıl
Adamlar fantezi yapmışlar resmen. Ama gözü bozmaktan başka işe yaramaz bu haliyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
CRT ekranlar zaten 3 renkli osiloskop değil mi :)
osiloskop tek çizgi renk çizmeli CRT tüplerin atasıdır :)
dahası şu an osiloskoplar LCD oldu bile bu açıdan dijital sinyali yorumlanması açısından bu işin bir esprisi yok ama yinede retro kültür için bir alt yapı imaresi ! :) 2014 un sembolik izleri arasında bir anlık göz kıpması misali !
geçmiş gelecekten daha umut verici ve güzeldi ! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
korayus 4 yıl
Bana inandırıcı gelmedi. Ossiloscope yapısı gereği bu tür grafikler gösteremez diye biliyorum. Problar ile böyle bir sinyal işleyip göstermesi imkansız. Ancak ekrana direk olarak görüntü verdiyse bu mümkün olur ki bu durumda ossiloscope'un bir espirisi kalmaz. Herhangi bir ekrana da kolayca görüntü verilebilir.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kara duman 4 yıl korayus
korayus

Bana inandırıcı gelmedi. Ossiloscope yapısı gereği bu tür grafikler gösteremez diye biliyorum. Problar ile böyle bir sinyal işleyip göstermesi imkansız. Ancak ekrana direk olarak görüntü verdiyse bu mümkün olur ki bu durumda ossiloscope'un bir espirisi kalmaz. Herhangi bir ekrana da kolayca görüntü verilebilir.


Zaten kolay bir şey olsaydı haber olarak paylaşılıp hayranlık ifade eden yorumlar yazılmazdı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muuzoo 4 yıl korayus
korayus

Bana inandırıcı gelmedi. Ossiloscope yapısı gereği bu tür grafikler gösteremez diye biliyorum. Problar ile böyle bir sinyal işleyip göstermesi imkansız. Ancak ekrana direk olarak görüntü verdiyse bu mümkün olur ki bu durumda ossiloscope'un bir espirisi kalmaz. Herhangi bir ekrana da kolayca görüntü verilebilir.


İmkansız değil youtube üzerinde "oscilloscope game" diye aratırsanız pek çok örneğini bulabilirsiniz.

Örnek : waxy.org/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
magicool 4 yıl
Yerli olmayan osiloskop markalarina ek vergi getirilsin turk osiloskop sektorunun gelismemesi ve bu haberdeki gibi seyler yapamamasinin sebebi yerli osiloskop markalarina sahip cikilmamasidir

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl magicool
magicool

Yerli olmayan osiloskop markalarina ek vergi getirilsin turk osiloskop sektorunun gelismemesi ve bu haberdeki gibi seyler yapamamasinin sebebi yerli osiloskop markalarina sahip cikilmamasidir



+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ULYSES 4 yıl
Anti Alising eksikliği göze batıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sierratr1 4 yıl
Merakınızı asla kaybetmeyin.
A.EINSTEIN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Adamlar ağır işsiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WHITE_Wolf 4 yıl
Mühendislik okuyorum bu haberi devre sistemleri hocama göstersem kadın ağlar herhalde labda daha devre kuramayan arkadaşlar var dönemin sonuna geldik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leipold 4 yıl
Eski bi quaker olarak hayran kaldim. Adam filmlerdeki cilgin dehalar gibi eski hurda aletlere goruntu aktarmayi basarmis. Sanirsin mad-max'ten falan bi sahne. Hani dunya post apocalyptic donemde, bulunan hurdalardan bilgisayar yapmislar
Acayip enteresan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 4 yıl
Iyi guzel haber yapmissinizda. Osiloskop nedir ne ise yarar onuda yazaydiniz iyi olurdu :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1852 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo, quake
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony MDR-XB950BT Test Masamızda 4 yıl Kliksa'da haftanın indirimli ürünleri 2. bölüm 4 yıl Android cihazlarınızı hızlandırın 4 yıl Samsung ile yeni nesil televizyonları konuştuk "Oyun konsolu gücünde donanımlı TV'ler geliyor" 4 yıl Mobilite: "Telefonlara ek vergi geliyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim