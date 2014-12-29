Quake, Osiloskop üzerinde çalıştırıldı

Farklı cihazlar üzerine portlanan oyunlar son dönemde moda haline gelmeye başlamıştı. Bunlardan en ilginci ise programcı Pekka Väänänen'den geldi. Pekka Väänänen ünlü FPS oyunu Quake'i osiloskop üzerinde çalıştırmayı başardı. Daha önce 2 boyutlu oyunların analog bilgisayarlar için düzenlendiğini görmüştük fakat osiloskop ekranında 3 boyutlu bir çizim oluşturmak oldukça ilgi çekici gözüküyor.
Programcı bazı problemlerin bulunduğunu ve düzeltilerek son haline getirileceğini açıklarken oyunu oynamak için Hitachi V-422 markalı bir osiloskop sahibi olmanız gerektiğini söyledi. Meraklıları için bahsi geçen osiloskop cihazı ise Ebay üzerinden 150 dolarlık bir fiyatla erişilebilir.
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osiloskop tek çizgi renk çizmeli CRT tüplerin atasıdır :)
dahası şu an osiloskoplar LCD oldu bile bu açıdan dijital sinyali yorumlanması açısından bu işin bir esprisi yok ama yinede retro kültür için bir alt yapı imaresi ! :) 2014 un sembolik izleri arasında bir anlık göz kıpması misali !
geçmiş gelecekten daha umut verici ve güzeldi ! :)
Zaten kolay bir şey olsaydı haber olarak paylaşılıp hayranlık ifade eden yorumlar yazılmazdı .
İmkansız değil youtube üzerinde "oscilloscope game" diye aratırsanız pek çok örneğini bulabilirsiniz.
Örnek : waxy.org/...
+1
A.EINSTEIN