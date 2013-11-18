Qualcomm Toq akıllı saati piyasaya çıkıyor

Haber Editörü
Genelde Snapdragon serisi yongasetleri ile tanıdığımız Qualcomm, IFA 2013 fuarında toq adlı akıllı saati ile ziyaretçilerin karşısına çıkmıştı.
Toq akıllı saatinin donanım tarafı fazla bilinmese de 1.55 inçlik Mirasol ekran kullandığı resmen açıklanmıştı. Mirasol ekranlar arka aydınlatma yerine çevredeki ışıktan faydalanıyor ve böylece hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de LCD ekranlar gibi renk üretebiliyor. Ayrıca dış mekanlarda da yüksek görünürlük sağlanıyor.
Bu tasarruf avantajı sayesinde tek şarjla cihazın birkaç gün kullanımı da mümkün oluyor. Toq, Android 4.0.3 ve üzeri işletim sistemi sahibi akıllı telefonlar ile Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyor ve pek çok bildirimi ekranına getiriyor veya çağrılara cevap verebiliyor. Qualcomm model için bir Bluetooth kulaklık hazırladığını belirtti.
Saatin kontrolü düğmeler yoluyla değil, kayışa entegre edilmiş algılayıcıların dokunuşları algılamasıyla oluyor. Gelen ilk bilgilerde cihazın sadece Qi standardı üzerinden kablosuz olarak şarj edilebildiği ifade edilmişti. Cihazda bir şarj girişi olup olmadığı bilinmiyor.
Qualcomm 2 Aralık tarihinde piyasaya süreceği Toq akıllı saati için 349$ fiyat etiketi belirlemiş. Sony Smartwatch 2 veya Samsung Galaxy Gear gibi rakipleri düşünüldüğünde biraz pahalı olduğu görülüyor. Ancak daha uzun bir kullanım süresi yüksek fiyatının görmezden gelinmesini sağlayabilir.
http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-sets-a-349-price-tag-for-its-Toq-smartwatch-to-launch-on-Cyber-Monday-Dec-2_id49445 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft geleceği görmüyor diyen arkadaşlara gelsin. Gelecek metro arayuzunde
Olur mu canım. Galaxy Gear da neymiş. İade oranı %30 olan ve pili 1 gün bile gitmeyen bir ürün.
Bence yukarıdaki ürün çok daha başarılı bir ürün olabilir. Ama ne var ki Samsung'un hem telefon konusunda isminin duyulmuş olması Qualcomm'u bilen çok fazla kullanıcı olmaması sebebiyle, operatörler ile iyi anlaşamazlarsa satılmayabilir anca.
Ama 300 Dolar verip günü devirmeyen saat alıncağına 350 verip adam gibi şarjı giden almak kesinlikle daha akıl işi...
LCD ve OLED ekranların ancak altıda biri kadar enerji tüketiyor !
Bu bütün telefonlara gelirse devrim olur !
Ben g2'de 2g açık olduğu halde 7:30 saat ekran süresi gördüm. mirasol ekran olsa TEORİKTE 45 saat ekran süresi görebilirim demek. Mükemmel bir teknoloji.
Ama tabiiki önce gece kullanımı olayını da çözmeleri lazım. gündüz depolayan gece kullanan gibi birşey olursa tadindan yenmez.
Çok mu uçtuk ne ?
Mirasol tazeleme hızı yeterli değil o yüzden telefon ve tablette kullanılmaz, e-reader da kullanılır.
20 kare/sn gibi tazeleme oranı sunabiliyor ekran, bu saat için fazlası ile yeterli tabi.
Galaxy Gear ölü doğmuştu bu toq var iken.