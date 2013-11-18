Qualcomm Toq akıllı saati piyasaya çıkıyor





Genelde Snapdragon serisi yongasetleri ile tanıdığımız Qualcomm, IFA 2013 fuarında toq adlı akıllı saati ile ziyaretçilerin karşısına çıkmıştı.





Toq akıllı saatinin donanım tarafı fazla bilinmese de 1.55 inçlik Mirasol ekran kullandığı resmen açıklanmıştı. Mirasol ekranlar arka aydınlatma yerine çevredeki ışıktan faydalanıyor ve böylece hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de LCD ekranlar gibi renk üretebiliyor. Ayrıca dış mekanlarda da yüksek görünürlük sağlanıyor.





Bu tasarruf avantajı sayesinde tek şarjla cihazın birkaç gün kullanımı da mümkün oluyor. Toq, Android 4.0.3 ve üzeri işletim sistemi sahibi akıllı telefonlar ile Bluetooth üzerinden bağlantı kurabiliyor ve pek çok bildirimi ekranına getiriyor veya çağrılara cevap verebiliyor. Qualcomm model için bir Bluetooth kulaklık hazırladığını belirtti.





Saatin kontrolü düğmeler yoluyla değil, kayışa entegre edilmiş algılayıcıların dokunuşları algılamasıyla oluyor. Gelen ilk bilgilerde cihazın sadece Qi standardı üzerinden kablosuz olarak şarj edilebildiği ifade edilmişti. Cihazda bir şarj girişi olup olmadığı bilinmiyor.





Qualcomm 2 Aralık tarihinde piyasaya süreceği Toq akıllı saati için 349$ fiyat etiketi belirlemiş. Sony Smartwatch 2 veya Samsung Galaxy Gear gibi rakipleri düşünüldüğünde biraz pahalı olduğu görülüyor. Ancak daha uzun bir kullanım süresi yüksek fiyatının görmezden gelinmesini sağlayabilir.

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-sets-a-349-price-tag-for-its-Toq-smartwatch-to-launch-on-Cyber-Monday-Dec-2_id49445