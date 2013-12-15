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Qualcomm, iBeacon destekli yakınlık sensörlerini satışa sundu

5 yıl
550
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8
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm, iBeacon destekli yakınlık sensörlerini satışa sundu

Apple'ın iOS 7 ile birlikte getirdiği en önemli yeniliklerin başında yer alan iBeacon, Bluetooth 4.0 düşük enerji profili kullanan minik yongaların, yakınlaşan cihazları tespit edebilmesi ve ortama göre farklı avantajlar sunmasını sağlıyor. 

Qualcomm, hızlı bir ivme kazanacağı tahmin edilen yakın mesafe konum hizmetleri trendinden uzak kalmamak için Gimbal adını verdiği yongaların satışına başladı.

Gimbal yongaları iki seriye ayrılıyor. Gimbal 10 serisi toplu alımlarda 5$ şeklinde bir fiyatlandırmaya sahip. Gimbal 20 serisi ise toplu alımlarda 10$ fiyat etiketine sahip ve su geçirmezlik özelliği var.

Gimbal ile Bluetooth düşük enerji profili uyumlu mobil cihazlar yakınlaştığında mağazaların indirimleri veya bilgilendirmeleri anında iletilebiliyor. Gimbal 40cm'ye kadar doğru konumlama yapabiliyor. Bu sayede mağazanın farklı bölümlerindeki kampanyalar da tüketiciye iletilebiliyor.

Gimbal şu an sadece iOS 7 uyumlu Apple cihazları ile kullanılabiliyor. Ancak kısa süre içerisinde Android cihazları için de destek sağlanacak. 

Henüz NFC teknolojisine geçiş yapmayan ve geçmek de istemeyen Apple'ın, iBeacon özelliği ile bu açığı kapatmayı tahmin ediliyor. PayPal'ın da ilgilendiği yakın mesafe konum hizmetleri sayesinde temassız ödeme yapabilmek de mümkün olacak.  
Örnek video aşağıdadır:

http://www.pcworld.com/article/2070840/qualcomm-releases-gimbal-sensors-for-shortrange-tracking.html#tk.rss_all Yorum Yaz
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khytr89 5 yıl en beğenilen
Hic + katalim diyen yok.. hep " musterilerden nasil daha fazla para tirtiklayabilirizin" pesindeler.. iste bu hakiki çöp..
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Apple Specialist 5 yıl
iyi
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gun 5 yıl
iBeacon inanılmaz faydaları olan hızlıca pazara girecek direkt nfc nin rakibi olmasa bile onun pazarını çok kısıtlayacak bir teknoloji.
Apple doğal olarak ilk destek veren firma olacak Android artık ne zaman nasıl destekler göreceğiz.
Pazarlama tekniklerini tamamen değiştirecek üniversitede sırf bunun için ders açılacak kadar önemli.
Beni son zamanlarda gerçekten heyecanlandıran nadir teknolojilerden.
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rorschach_ 5 yıl
her yerde elimizde olacak bu telefonlar artık. mağazaya gir görevliye sormak yerine herşeye telefondan bak. elinde telefon dünyadan bihaber insanlar çoğalsın.
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OBA INC 5 yıl
NFC yıllardır var olmasına rağmen yaygınlaşamadı bu saatten sonrada yaygınlaşmaz Apple destek veremdikçe.
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DH Misafiri 5 yıl
hocam çok mükemmel bi uygulama adamlar cidden yapıyor çok beğendim ben ayrıca sıtemı zıyaret edersenız sevınırm
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khytr89 5 yıl en beğenilen
Hic + katalim diyen yok.. hep " musterilerden nasil daha fazla para tirtiklayabilirizin" pesindeler.. iste bu hakiki çöp..
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Apple Specialist 5 yıl
İyi
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Hi Guy 5 yıl
Editör ne düşünüyor öğrenmek isterim?
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