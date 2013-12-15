Qualcomm, iBeacon destekli yakınlık sensörlerini satışa sundu





Apple'ın iOS 7 ile birlikte getirdiği en önemli yeniliklerin başında yer alan iBeacon, Bluetooth 4.0 düşük enerji profili kullanan minik yongaların, yakınlaşan cihazları tespit edebilmesi ve ortama göre farklı avantajlar sunmasını sağlıyor.





Qualcomm, hızlı bir ivme kazanacağı tahmin edilen yakın mesafe konum hizmetleri trendinden uzak kalmamak için Gimbal adını verdiği yongaların satışına başladı.





Gimbal yongaları iki seriye ayrılıyor. Gimbal 10 serisi toplu alımlarda 5$ şeklinde bir fiyatlandırmaya sahip. Gimbal 20 serisi ise toplu alımlarda 10$ fiyat etiketine sahip ve su geçirmezlik özelliği var.





Gimbal ile Bluetooth düşük enerji profili uyumlu mobil cihazlar yakınlaştığında mağazaların indirimleri veya bilgilendirmeleri anında iletilebiliyor. Gimbal 40cm'ye kadar doğru konumlama yapabiliyor. Bu sayede mağazanın farklı bölümlerindeki kampanyalar da tüketiciye iletilebiliyor.





Gimbal şu an sadece iOS 7 uyumlu Apple cihazları ile kullanılabiliyor. Ancak kısa süre içerisinde Android cihazları için de destek sağlanacak.





Henüz NFC teknolojisine geçiş yapmayan ve geçmek de istemeyen Apple'ın, iBeacon özelliği ile bu açığı kapatmayı tahmin ediliyor. PayPal'ın da ilgilendiği yakın mesafe konum hizmetleri sayesinde temassız ödeme yapabilmek de mümkün olacak.

Örnek video aşağıdadır:

http://www.pcworld.com/article/2070840/qualcomm-releases-gimbal-sensors-for-shortrange-tracking.html#tk.rss_all