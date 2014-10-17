Qualcomm İngiltere kaynaklı yonga tasarımcısı CSR'yi satın alıyor





Mobil dünyada işlemci konusunda yüzde 65'lik bir pazar payına sahip olan Qualcomm, bağlantı ve ses yongaları konusunda da önemli bir adım atıyor ve İngiltere kaynaklı yonga tasarımcısı CSR'yi hedefine koymuş durumda.





Cambridge Silicon Radio açılımına sahip olan CSR firması, 2012 yılında mobil bölümünü 310 milyon dolara Samsung'a satarak gündeme gelmişti. Samsung bu satışta ek olarak gelen hisseleri ise Ocak ayında elden çıkarmıştı.





Qualcomm ise CSR'nin Bluetooth ve ses teknolojilerinden yararlanmak istiyor. CSR firması Beats ürünlerine ses yongası, Nike Fuelband ürünlerine ise Bluetooth yongaları tasarlıyor. Bu bakımdan geniş bir tecrübesi mevcut.





Qualcomm'un hedefi ise insan veya makine herşeyi birbirine bağlamayı amaçlayan Herşeyin İnterneti, taşınabilir ses sistemleri, otomotiv endüstrisi ve giyilebilir cihazlar için yongalar tasarlamak ve mevcut tasarımları güçlendirmek olacak.





Qualcomm'un CSR teklifi için 2.5 milyar doları gözden çıkardığı belirtiliyor. İki firma da satın alma görüşmelerinde sona ulaşmış durumda ve resmi onayların alınması sürecine geçilecek. Satışın ise gelecek yıl yaz aylarında tamamlanması bekleniyor.

http://gdgtarena.com/2014/10/15/qualcomm-csr/