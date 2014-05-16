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Quest Visiual Google tarafından satın alındı

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Quest Visiual Google tarafından satın alındı
İnternet dünyasının büyük ismi Google, hazırladığı World Lens uygulaması ile tanınan Quest Visual firmasını satın aldı.
iOS, Android ve Google Glass için hazırlanan World Lens uygulaması, herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışma gösteriyor ve kamera üzerinden gösterilen metinleri istenen dillere görsel olarak çevirebiliyor. Bu başarılı uygulamanın geliştiricisi Quest Visual'u bünyesine katan Google ise, bu adımla şirketin resmi sayfasında yazdığı üzere World Lens içerisinde kullanılan çeviri teknolojisini "Google Çeviri" bünyesine katmayı planlıyor.
Artık Google çatısı altında çalışma gösterecek olan Quest Visual'un World Lens uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/05/16/google-has-acquired-quest-visual-the-maker-of-camera-based-translation-app-word-lens/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guhong01 5 yıl
Türkçe yoksa neyleyim ben bu programı, umarım google bu işi çözer
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pentaaaaa 5 yıl
türkçe destek gelirse süper bir uygulama
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swat882 5 yıl Guhong01
Guhong01
Türkçe yoksa neyleyim ben bu programı, umarım google bu işi çözer

Türkçe Destek gelecektir.
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mehmedaltair 5 yıl
Haberdeki görsellerdeki gibiyse çok iyiymiş
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thestell 5 yıl
Türkçe yok
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