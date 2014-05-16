Quest Visiual Google tarafından satın alındı

İnternet dünyasının büyük ismi Google, hazırladığı World Lens uygulaması ile tanınan Quest Visual firmasını satın aldı.

iOS, Android ve Google Glass için hazırlanan World Lens uygulaması, herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışma gösteriyor ve kamera üzerinden gösterilen metinleri istenen dillere görsel olarak çevirebiliyor. Bu başarılı uygulamanın geliştiricisi Quest Visual'u bünyesine katan Google ise, bu adımla şirketin resmi sayfasında yazdığı üzere World Lens içerisinde kullanılan çeviri teknolojisini "Google Çeviri" bünyesine katmayı planlıyor.

Artık Google çatısı altında çalışma gösterecek olan Quest Visual'un World Lens uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/05/16/google-has-acquired-quest-visual-the-maker-of-camera-based-translation-app-word-lens/