RED firması 4K uyumlu oynatıcı ve lazer projeksiyon cihazını tanıttı

Haber Editörü
Yüksek çözünürlüklü sinema kameralarıyla başarılı bir çizgi izleyen RED, yüksek çözünürlüğe uygun oynatıcı ve lazer projeksiyon cihazını NAB 2012 dijital medya fuarında tanıttı.
REDray adlı lazer projeksiyon cihazı 2D ve 120 kare saniye hıza kadar 3D görüntüleri destekliyor. Cihaz her göze 4K görüntü gönderebiliyor ve 25 000 saat lazer ömrü bulunuyor. REDray projeksiyon cihazının tasarımı Scarlet ve Epic çekim kameralarına oldukça benziyor. 50mm'lik T1.8 lensi de cihazı tamamlıyor. 24 inç ekran boyutuna kadar ve her göze 2K çözünürlük göndererek en iyi görüntü elde edilebiliyor.
4K çözünürlükte medya oynatıcı ise REDray Player adını taşıyor. 7.1 ses çıkışı, SD kart okuyucu, 4K içerikleri dahili hafızasına kaydedebilme, HDMI 1.4 video çıkışı, çift Ethernet portu, USB ve eSATA bağlantıları şeklinde özellikleri mevcut. Uyumlu uygulama ile tablet üzerinden de cihazı kontrol edebilmek mümkün.
Modellerin hem ev sinema sistemi olarak hem de profesyonel kullanıma yönelik olarak versiyonları piyasada olacak. 15 inçe kadar net görüntü veren ev kullanımına yönelik projeksiyon cihazının 10000$ altında konumlanacağı belirtiliyor. Yıl içinde satışa sunulacak modellerin fiyatları henüz belli değil.
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Biri 24 biride 15 inç.
Karayip Korsanları
Hobbit
Underworld:Awakening
Prometheus
Skyline
The Book of Eli
Angels and Demons
ve daha burda yazmaya gerek duymadığım bir çok ünlü filmin çekimlerinde RED kamera kullanılmış, bunların yönetmeni de dünyaca ünlü insanlar, kameralar düzgün çalışıyor mu çalışmıyor mu bilecek kadar konunun ehli adamlar yani.
RED'in kuruluşu 1999 şirketin ilk 2007 de satışa sunulan RED Minolta lens kullanıyor ve Sony üretiyor. Minoltayı Sony 2006 yılında satın aldı. Film sektörü için deneyim ve teknoloji gereklidir. RED elektronik ve film sektörüyle yakından ilgisi olmayan bir firmadır sahibi Oakley(Jim Jannard) güneş gözlüğü üreticisidir ve 5 yıldır satılan kameraları var.. elle tutulur sadece 1 kamerası var
Sony ve Panavision
SONY AND PANAVISION RECEIVE PRIMETIME EMMY ENGINEERING AWARD FOR THE FIRST 24P DIGITAL IMAGING SYSTEM
sony.net/...
1972'de Panavision, hafif ağırlıklı Panaflex 35 mm film kamerası ve 1997 yılında Panavision ve Sony dünyanın ilk dijital FULL HD 1920x1080 Sony HDW-F900 kameralarını tanıttılar.
panavision.com/...
Sony HDW-F900R nin bile liste fiyatı $80,740.00
pro.sony.com/...
bhphotovideo.com/...
Sony F35 CineAlta £110,050.80
creativevideo.co.uk/...
Sony F65 4K CineAlta Kamera Avrupa’da
broadcasterinfo.net/...
HDC1500R $90,000.00
pro.sony.com/...
Bunlar Sony'nin Quad Layer Professional Disc
Video Kaydedicileri
XDSPD2000 $40,000.00
pro.sony.com/...
MVS7000X
Multi- Format Production Switcher Processor
pro.sony.com/...
Yeni Sony KD-84X9005 4K 3D 214cm LED TV
Film yok diyenlere
Sony Pictures 2004-2012 4K Film listesi
pro.sony.com/...
Satışa çıkan fiyatı belli diğer Sony 4K 3D ürünleri..
Yeni Sony 4K 3D Blu ray-Player BDP-S790
Yeni Sony 4K 3D Projeksiyon VPL-VW1000ES
Yeni Sony 4K 3D LED TV XBR-84X900
Sony 2005 yılından beri 4K ya hayat Veriyor.
Sony 2005 yılında 4K profesyonel SRX-R210 üretti.
Sony 2006 yılında 4K profesyonel SRX-220 Kampanya fiyatı 360.000 TL
istanbulbilisim.com.tr/...
Mercekten göze 3D deneyimini izleyicilerine sunabilen ve bu konuda tek lider olan Sony 3D çekimi için kullanılan ekipman ve sistemler ile içerik oluşturan film ve oyunları üreten, tüketiciye 3D teknolojisini sunan ve ulaşmasını sağlayan tek şirket olarak Sony, tüm bu komple çözümlerini “mercekten göze 3D deneyimi” olarak tanımlıyor. aynı zamanda 2012 ye kadar UEFA Şampiyonlar Liginin ve 2014e kadar FIFA nın resmi sponsoru. Ayrıca 2010 ve 2014 FIFA World Cup ın (FIFA Dünya Kupası) küresel sponsoru olarak futbola çok uzun yıllardır büyük destek veriyor. Şimdide standart 1920X1080 in 4 katını evimize getirmeye hazır.
Columbia Pictures 1919 da kuruldu. Ayrıca 1924 de kurulan Metro-Goldwyn-Mayer ve 1930 larda kurulan Screen Gems Sony nin film şirketleri arasındadır.
Bunlarda Sony ve Panavisionla çekilmiş filmlerden bazıları tamamını yazmak aylar alabilir.
The Darkest Hour
Scott Kevan
Sony CineAlta F35
2011
Transformers: Dark of the Moon
Amir Mokri
Sony CineAlta F35
2011
Immortals
Brendan Galvin
Panavision Genesis
2011
A Very Harold & Kumar 3D Christmas
Michael Barrett
Panavision Genesis
2011
Zookeeper
Michael Barrett
Panavision Genesis
2011
Horrible Bosses
David Hennings
Panavision Genesis
2011
Bucky Larson: Born to Be a Star
Michael Barrett
Panavision Genesis
2011
Pina
Hélène Louvart, Jörg Widmer
Sony HDC-1500
2011
Tron: Legacy
Claudio Miranda
Sony CineAlta F35
2010
Machete
Jimmy Lindsey
Panavision Genesis
2010
Date Night
Dean Semler
Panavision Genesis
2010
Death at a Funeral
Rogier Stoffers
Panavision Genesis
2010
The Informant!
Steven Soderbergh
Red One
2009
Youth in Revolt
Chuy Chávez
Sony CineAlta F35
2009
The Box
Steven Poster
Panavision Genesis
2009
Zombieland
Michael Bonvillain
Panavision Genesis
2009
Public Enemies
Dante Spinotti
Sony CineAlta F23
2009
Tetro
Mihai Malaimare Jr.
Sony CineAlta F900
2009
Like You Know It All
Kim Hoon-kwang
Sony PMW-EX1
2009
The Spirit
Bill Pope
Panavision Genesis
2008You Don't Mess With The Zohan
Michael Barrett
Panavision Genesis
2008
Get Smart
Dean Semler
Panavision Genesis
2008
Speed Racer
David Tattersall
Sony CineAlta F23
2008
Three Monkeys
Gökhan Tiryaki
Sony CineAlta F900
2008
Deception
Dante Spinotti
Panavision Genesis
2008
21
Russell Carpenter
Panavision Genesis
2008
Cloverfield
Michael Bonvillain
Sony CineAlta F23
2008
Before the Devil Knows You're Dead
Ron Fortunato
Panavision Genesis
2007
Reign Over Me
Russ Alsobrook
Panavision Genesis
2007
Youth Without Youth
Mihai Malaimare Jr.
Sony CineAlta F900
2007
Spider-man 3
Panavision Panaflex Platinum,
Panavision Primo Lenses
2007
Balls of Fury
Thomas E. Ackerman
Panavision Genesis
2007
Walk Hard: The Dewey Cox Story
Uta Briesewitz
Panavision Genesis
2007
Superbad
Russ Alsobrook
Panavision Genesis
2007
I Now Pronounce You Chuck and larry
Dean Semler
Panavision Genesis
2007
Next
David Tattersall
Panavision Genesis
2007
Planet Terror
Robert Rodriguez
Panavision Genesis
2007
Apocalypto
Dean Semler
Panavision Genesis
2006
Once
Tim Fleming
Sony HVR-Z1
2006
Inland Empire
David Lynch
Sony DSR-PD150
2006
Miami Vice
Dion Beebe
Thomson Viper
2006
Superman Returns
Newton Thomas Sigel
Panavision Genesis
2006
Click
Dean Semler
Panavision Genesis
2006
Climates
Gökhan Tiryaki
Sony CineAlta F900
2006
Crank
Adam Biddle
Sony CineAlta F950
2006
Some scenes shot with Canon XL-2
Flyboys
Henry Braham
Panavision Genesis
2006
Still Life
Yu Lik-wai
Sony HVR-Z1
2006
Me and You and Everyone We Know
Chuy Chávez
Sony CineAlta F900
2005
Star Wars Episode III: Revenge of the Sith
David Tattersall
Sony CineAlta F950
2005
The Adventures of Shark Boy & Lava Girl
Robert Rodriguez
Sony CineAlta F950
2005
Bubble
Steven Soderbergh
Sony CineAlta F900/F950
2005
Manderlay
Anthony Dod Mantle
Sony CineAlta F900
2005
Some scenes shot with Sony DSR-PD100
Sin City
Robert Rodriguez
Sony CineAlta F950
2005
Sky Captain and the World of Tomorrow
Eric Adkins
Sony CineAlta F900
2004
Collateral
Paul Cameron,Dion Beebe
Sony 900,Thomson Viper
2004
35mm used for some scenes
The World
Yu Lik-wai
Sony CineAlta F900
2004
Dogville
Anthony Dod Mantle
Sony CineAlta F900
2003
Some scenes shot with Sony DSR-PD100
Spy Kids 3-D: Game Over
Robert Rodriguez
Sony CineAlta F900
2003
Once Upon A Time In Mexico
Robert Rodriguez
Sony CineAlta F900
2003
Was filmed in 2001 but released theatrically in 2003
Unknown Pleasures
Yu Lik-wai
Sony DSR-PD150
2002
Other scenes shot in Digital Betacam
Spy Kids 2: Island of Lost Dreams
Robert Rodriguez
Sony CineAlta F900
2002
Star Wars Episode II: Attack of the Clones
David Tattersall
Sony CineAlta F900
2002
Personal Velocity: Three Portraits
Ellen Kuras
Sony DSR-PD150
2002
Tadpole
Hubert Taczanowski
Sony DSR-PD150
2002
All About Lily Chou-Chou
Noboru Shinoda
Sony CineAlta F900
2001
The Anniversary Party
John Bailey
Sony DSR-500
2001
The King Is Alive
Jens Schlosser
Sony DSR-PD150
2001
The Wager
Arnar Thor Thorisson
Sony CineAlta F900
2001
Shot in 2001, released in 2004
Xtracurricular
J.P. Lipa
Sony HDW-F900 CineAlta
2001
Sadece Super Panavision 70 çekilen filmlerden bazıları..
The Big Fisherman (1959)
Exodus (1960)
West Side Story (1961)
Lawrence of Arabia (1962)
My Fair Lady (1964)
Cheyenne Autumn (1964)
Lord Jim (1965)
Grand Prix (1966) – presented in 70 mm Cinerama
2001: A Space Odyssey (1968) – presented in 70 mm Cinerama
Ice Station Zebra (1968) – presented in 70 mm Cinerama
Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Mackenna's Gold (1969)
Song of Norway (1970) – advertised as "on the Cinerama screen" in some countries
Ryan's Daughter (1970)
Close Encounters of the Third Kind (1977) – special effects shots only; early promotional material erroneously suggested that the entire film was produced in Super Panavision 70
Tron (1982) – live-action scenes and partial-CGI scenes only; entirely-CGI shots filmed in VistaVision
Brainstorm (1983) – virtual reality sequences only
Auto-E-Motion (1984) – BMW promotional short subject
Panavision System 65/Super 70
Far and Away (1992); selected scenes in Arri 765 and 35mm VistaVision
Hamlet (1996)
The Witness (1998) – short film produced for the Mashantucket Pequot Museum in Connecticut
Spider-Man 2 (2004) – selected special effects shots only
The New World (2005) – "hyper-reality" scenes only
Inception (2010) – "key sequences"
Samsara (2011) – the first feature film photographed entirely in 70 mm since Hamlet
Snow White & the Huntsman (2012) - selected wide shots and second unit work
The Master (2012)
As Wonderland Goes By (2012)
Fotoğrafta 8 HDC1500R var
Sony MPE-200s 3D Processor boxes,
Sony HDC-1500R camera systems,
Sony HDC-P1 cameras,
Sony LMD-4251TD 3D LCDs ve 3D SONY MVS 8000X video mixer
3D
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