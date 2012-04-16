RED firması 4K uyumlu oynatıcı ve lazer projeksiyon cihazını tanıttı

Yüksek çözünürlüklü sinema kameralarıyla başarılı bir çizgi izleyen RED, yüksek çözünürlüğe uygun oynatıcı ve lazer projeksiyon cihazını NAB 2012 dijital medya fuarında tanıttı.





REDray adlı lazer projeksiyon cihazı 2D ve 120 kare saniye hıza kadar 3D görüntüleri destekliyor. Cihaz her göze 4K görüntü gönderebiliyor ve 25 000 saat lazer ömrü bulunuyor. REDray projeksiyon cihazının tasarımı Scarlet ve Epic çekim kameralarına oldukça benziyor. 50mm'lik T1.8 lensi de cihazı tamamlıyor. 24 inç ekran boyutuna kadar ve her göze 2K çözünürlük göndererek en iyi görüntü elde edilebiliyor.





4K çözünürlükte medya oynatıcı ise REDray Player adını taşıyor. 7.1 ses çıkışı, SD kart okuyucu, 4K içerikleri dahili hafızasına kaydedebilme, HDMI 1.4 video çıkışı, çift Ethernet portu, USB ve eSATA bağlantıları şeklinde özellikleri mevcut. Uyumlu uygulama ile tablet üzerinden de cihazı kontrol edebilmek mümkün.





Modellerin hem ev sinema sistemi olarak hem de profesyonel kullanıma yönelik olarak versiyonları piyasada olacak. 15 inçe kadar net görüntü veren ev kullanımına yönelik projeksiyon cihazının 10000$ altında konumlanacağı belirtiliyor. Yıl içinde satışa sunulacak modellerin fiyatları henüz belli değil.







