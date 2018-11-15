RFID etiketleri ile yiyeceklerin bozulup bozulmadığı kontrol edilebilecek

Her ne kadar yiyeceklerin durumunu kontrol edebilen özel cihazlar bulunsa da MIT’nin geliştirdiği RFIQ adındaki yeni teknoloji sayesinde daha ucuz ve kullanımı basit bir yöntem ile yiyeceklerinizin durumunu öğrenebileceksiniz. Örneğin bir meyvenin üzerine yapıştırılacak RFID etiketi sayesinde o meyvenin tazeliğini, bozulup bozulmadığını görebilirsiniz.

Frekans değişimleri temel alınıyor

Araştırmacıların geliştirdiği kablosuz sistem yardımıyla yiyeceklerin üzerindeki RFID etiketlerine ait frekans değişimleri gözlemlenecek. Taze bir meyveyle, suyunu kaybetmiş bir meyvenin RFID etiketine ait frekans farklı olacağından, bu frekanslar arası fark yardımıyla yiyeceklerin durumu anlaşılabiliyor. Bu farkın çok az bir düzeyde olması karşılaşılan temel problem. Daha hızlı bir şekilde ilerleyebilmek için frekanslar yardımıyla yiyeceklerin durumunu anlayacak sistem makine öğrenme temelli olarak geliştiriliyor.

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Şuan için sadece saf ve saf olmayan maddelerin ayrımını yapabilen sistemin piyasaya sürülmek için hazır olmamasına rağmen, bilim adamları turşu kavanozundan, pastırma ambalajına kadar engel tanımayacak şekilde çalışması için bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor. Bu yeni teknoloji sayesinde yakın zamanda yiyeceklerin bozulup bozulmadığını öğrenmek için koklamak veya tadına bakmak tarih olacak.

https://www.engadget.com/2018/11/15/rfid-food-contamination-detection-mit/