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RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı

G.Skill’in kristal tasarıma sahip Trident Royal Z RAM bellek sahibiyseniz sizin için özel bir muhafaza kutusu hazırlandı. Kutu aynı zamanda bellekleri de aydınlatıyor.
1 ay
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13
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı

RGB aydınlatmaya sahip bellekler çok da yabancı olmadığımız bir konu haline geldi ancak aydınlatmalı bellek muhafaza kutusuna ilk kez rastlıyoruz. 1 Nisan şakası zannedilen G.Skill Trident Z Royal Display Box gerçek çıktı.

G.Skill Trident Z Royal Display Box özellikleri ve fiyatı

Trident Z Royal Display Box firmanın patentli ve kristal LED tasarımına sahip RAM bellekleri için temel anlamda bir saklama muhafazası. 4 yuvaya Royal belleklerinizi yerleştirdikten sonra saklayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz"

Dilerseniz USB kablosunu takarak belleklerinizin RGB aydınlatmasını açabiliyorsunuz. Tanımlı profiliniz varsa buna göre ahenk yapabiliyor. Böylece odanızda ilginç bir aydınlatma ortaya çıkmış oluyor.

RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı
 

Kutunun alt kısmında USB kablosunu saklamak için şık bir çekmece var. Ayrıca silmek için de bir bez parçası sete eklenmiş. Bilgisayarından RAM modüllerini çıkararak dekorasyon amacıyla kutuya koymak isteyen olur mu bilinmez ancak G.Skill Trident Z Royal Display Box yaklaşık 42 Pound fiyat etiketiyle ve 1 yıl garanti ile satışa çıktı.

 

https://hexus.net/tech/news/ram/129527-gskill-releases-trident-z-royal-display-box/ Yorum Yaz
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saintroyo 1 ay en beğenilen
akşam yatarken sistemden söküp kutusuna koymayı düşünenler için:D
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wert1903 1 ay
bu işler iyice çin keranesine döndü, napıyosunuz aslanım :)
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yc#1 1 ay
Saat kutusunu anlarım da bellek kutusu nedir ? G.Skill pazarlama departmanındakiler ne yiyip içiyorsa aynısından ben de istiyorum.
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Dovahkiin 1 ay
Gittiği yerde masaya araba anahtarı+ayfon+cüzdan koyanlar bu kutuyu da çıkarıp koymasın?
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OverClocK1ng 1 ay
Bellek alıp da, takmaya kıyamayanlar için.
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sosisvesalam 1 ay
rgb bellekler için rgb bellek kutusu :) yakında rgb bellek kutusu için rgb masa çıkarırlar, rgb bellek kutunuzu rgb masanıza koyarsınız :)
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saintroyo 1 ay en beğenilen
akşam yatarken sistemden söküp kutusuna koymayı düşünenler için:D
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Mukarnas 1 ay
ismi gibi gel diyor gel :)
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general4242 1 ay
Masanin yanina kutuyu koyuyoruz. İcinde 8,16,32 gbblik bellekler. İhtiyacamiza göre içinden alip pencereli kasamizin penceresini açıp takıyoruz.
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_Dominic_Toretto_ 1 ay
G.Skill'i araplar falan mı aldı ? Royal bellekler falan ne oluyor
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StreamRolleR 1 ay _Dominic_Toretto_
Şuan için en hızlı kitler Royal de, 3600 CL16 aldım bakalım CL17 4000 deniycem, Gümüş olanı arap gibi değil
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FerdosParadise 1 ay
anlamadım ki...bellek mother boardun üzerine koyulmayacak mı ? böyle birşey olur mu? he he ozaman zeki müren de bizi görür :D
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