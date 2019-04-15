RGB bellekleri için G.Skill özel bir saklama kutusu hazırladı

RGB aydınlatmaya sahip bellekler çok da yabancı olmadığımız bir konu haline geldi ancak aydınlatmalı bellek muhafaza kutusuna ilk kez rastlıyoruz. 1 Nisan şakası zannedilen G.Skill Trident Z Royal Display Box gerçek çıktı.

G.Skill Trident Z Royal Display Box özellikleri ve fiyatı

Trident Z Royal Display Box firmanın patentli ve kristal LED tasarımına sahip RAM bellekleri için temel anlamda bir saklama muhafazası. 4 yuvaya Royal belleklerinizi yerleştirdikten sonra saklayabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz.

"Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz"

Dilerseniz USB kablosunu takarak belleklerinizin RGB aydınlatmasını açabiliyorsunuz. Tanımlı profiliniz varsa buna göre ahenk yapabiliyor. Böylece odanızda ilginç bir aydınlatma ortaya çıkmış oluyor.

Kutunun alt kısmında USB kablosunu saklamak için şık bir çekmece var. Ayrıca silmek için de bir bez parçası sete eklenmiş. Bilgisayarından RAM modüllerini çıkararak dekorasyon amacıyla kutuya koymak isteyen olur mu bilinmez ancak G.Skill Trident Z Royal Display Box yaklaşık 42 Pound fiyat etiketiyle ve 1 yıl garanti ile satışa çıktı.