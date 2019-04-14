Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz

Çinli teknoloji devlerinin global pazarda büyük bir hakimiyet kazanmasının yanı sıra sayısız Batılı firmaya yatırım yaparak ortak olması da endişeleri arttırıyor. Zira Çinli teknoloji devlerinin Çin hükümeti ile doğrudan veya dolaylı olarak mutlaka bir ilişkisinin olduğu biliniyor.
Endişeler bitmiyor
Global pazarda adeta ahtapot gibi her firmada yatırım olan bir dev var ki o da Tencent. Oyun firmalarının çoğunda yatırımı olan Tencent’in mobil uygulama stüdyolarında da önemli yatırımı bulunuyor. Haliyle Çin hükümetine veri sızdırma olayları sık sık gündeme geliyor.Ayrıca Bkz. "Bazı Outlook hesapları ele geçirilmiş olabilir"
Tencent’in ortak olduğu oyun devlerinden birisi Epic Games. Epic Games Store son dönemde özel oyun anlaşmaları ile ses getirmişti ancak kullanıcıların veri sızıntısına dair eleştirileri giderek artıyor. Bazı kullanıcılar mağaza hesaplarının internete sızdırıldığını iddia ederken bazıları da Tencent’in kullanıcı verilerine erişerek Çin hükümetine gönderdiğini iddia ediyor.
Epic Games patronu Tim Sweeney bu iddialar üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Ünlü patron yaptığı açıklamada Epic Games’in sadece sahip olduğu global iştirakleri ile veri paylaşımı yaptığını ve Tencent’in kesinlikle bir erişiminin olmadığını vurguladı.
Ayrıca Epic Games’in herhangi bir siber saldırıya uğramadığını ifade eden Sweeney son dönemde internete sızdırılan email ve parola verilerinin mağazaya girişte de denendiğini ve bazı hesaplara bu şekilde erişildiğini dile getiriyor.
Sweeney’in açıklamaları kullanıcıları ne derece tatmin edecek bilinmiyor ancak firmanın Çin gölgesi altında faaliyetlerine devam etmesi eleştirilerin de devam etmesine neden olacaktır.
https://www.tweaktown.com/news/65531/epic-games-ceo-user-data-leaks-store-features/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google, whatsapp telefonunu dinler, evinin, ordunun uydu görüntüsünü çeker, sorun olmaz ama epic, steamdeki çok değerli bilgilerimizi çalar yer yerinden oynar.
Lolün ve clahs of clansların yapımcısı tencentin %100 malıdır sıkıntı olmaz ama epicin %40’ı tencetin olduğu için epic “çin ajanı” ilan edilir.
Yav dibine kadar eleştirin epic’i bende eleştiriyorum da yukarda yazdığım argümanlarla eleştiriyorsan samimi değilsin.
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