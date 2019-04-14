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Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz

Çinli Tencent’in büyük yatırım yaparak çatı firma haline gelmesinin ardından Epic Games Store platformunun Çin devletine veri gönderdiği iddiaları ortaya çıktı.
1 ay
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli teknoloji devlerinin global pazarda büyük bir hakimiyet kazanmasının yanı sıra sayısız Batılı firmaya yatırım yaparak ortak olması da endişeleri arttırıyor. Zira Çinli teknoloji devlerinin Çin hükümeti ile doğrudan veya dolaylı olarak mutlaka bir ilişkisinin olduğu biliniyor.

Endişeler bitmiyor

Global pazarda adeta ahtapot gibi her firmada yatırım olan bir dev var ki o da Tencent. Oyun firmalarının çoğunda yatırımı olan Tencent’in mobil uygulama stüdyolarında da önemli yatırımı bulunuyor. Haliyle Çin hükümetine veri sızdırma olayları sık sık gündeme geliyor.

Ayrıca Bkz. "Bazı Outlook hesapları ele geçirilmiş olabilir"

Tencent’in ortak olduğu oyun devlerinden birisi Epic Games. Epic Games Store son dönemde özel oyun anlaşmaları ile ses getirmişti ancak kullanıcıların veri sızıntısına dair eleştirileri giderek artıyor. Bazı kullanıcılar mağaza hesaplarının internete sızdırıldığını iddia ederken bazıları da Tencent’in kullanıcı verilerine erişerek Çin hükümetine gönderdiğini iddia ediyor.

Epic Games patronu Tim Sweeney bu iddialar üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Ünlü patron yaptığı açıklamada Epic Games’in sadece sahip olduğu global iştirakleri ile veri paylaşımı yaptığını ve Tencent’in kesinlikle bir erişiminin olmadığını vurguladı.

Ayrıca Epic Games’in herhangi bir siber saldırıya uğramadığını ifade eden Sweeney son dönemde internete sızdırılan email ve parola verilerinin mağazaya girişte de denendiğini ve bazı hesaplara bu şekilde erişildiğini dile getiriyor.

Sweeney’in açıklamaları kullanıcıları ne derece tatmin edecek bilinmiyor ancak firmanın Çin gölgesi altında faaliyetlerine devam etmesi eleştirilerin de devam etmesine neden olacaktır.

 

https://www.tweaktown.com/news/65531/epic-games-ceo-user-data-leaks-store-features/index.html Yorum Yaz
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keremec 1 ay en beğenilen
Ben baya tatmin oldum.
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blood.army 1 ay
Çinde yaşıyorum Tencetin tüm binaları camdan bakınca görebiliyorum sadece benim şehrimde. size bu editör arkadaşımızın bu çin haberlerini yapana kadar önce yapıyı anlaması gerektiğini hatırlatmak isterim. Tencent zaten çin devlet kuruluşudur her ne kadar özel gözüksede. çinde eğer ID yoksa oyuna girme şanşınız yok o verileri nasıl veri sızdırmıyacaksın bana açıklarmısın direk bunu açıklarsanız ben bi daha birşey demiyeceğim.
Çinde yaşıyorum Tencetin tüm binaları camdan bakınca görebiliyorum sadece benim şehrimde. size bu editör arkadaşımızın bu çin haberlerini yapana kadar önce yapı...
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Tommy Shelby 1 ay
Tamam inandık
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Gbness 1 ay
Eğer benim verilerimi aliyolarsa helal hoş olsun Amerika almasında Çinliler alsın 💝
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TheNewAtilla 1 ay
Epic games de günah keçisi oldu.
Google, whatsapp telefonunu dinler, evinin, ordunun uydu görüntüsünü çeker, sorun olmaz ama epic, steamdeki çok değerli bilgilerimizi çalar yer yerinden oynar.
Lolün ve clahs of clansların yapımcısı tencentin %100 malıdır sıkıntı olmaz ama epicin %40’ı tencetin olduğu için epic “çin ajanı” ilan edilir.
Yav dibine kadar eleştirin epic’i bende eleştiriyorum da yukarda yazdığım argümanlarla eleştiriyorsan samimi değilsin.
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DeepBluee2 1 ay
çine veri sızdırıyorlarmı bilmiyorum ama tencent in emülatörünü kurmuştum pubg için bilgisayarıma epic games launcher ını otomatik kurmuş bilgisayarda pubg oynamayan bi arkdaşıma da kendi kendine kurulmuş bu işte bişey var açıkçası
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Darktowertr 1 ay DeepBluee2
Bu emülatörü kurduktan sonra silmen fayda etmiyor. Bazı anti malware yazılımlar ile tarama yapıp bıraktığı hizmet ve exeleri silmen gerekiyor.
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R0llingMan 1 ay
Yav he he
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blood.army 1 ay
Çinde yaşıyorum Tencetin tüm binaları camdan bakınca görebiliyorum sadece benim şehrimde. size bu editör arkadaşımızın bu çin haberlerini yapana kadar önce yapıyı anlaması gerektiğini hatırlatmak isterim. Tencent zaten çin devlet kuruluşudur her ne kadar özel gözüksede. çinde eğer ID yoksa oyuna girme şanşınız yok o verileri nasıl veri sızdırmıyacaksın bana açıklarmısın direk bunu açıklarsanız ben bi daha birşey demiyeceğim.
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DH Misafiri 1 ay
Amarika alıyor bilgilerinize endişe kaynağı olmuyorda çin alınca mı zorunuza gidiyor?
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serafon 1 ay DH Misafiri
Agaya serbest agaya beles
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SEO-Uzmanı 1 ay
hangi oyunu kaç saat oynadıkları bilgisi evet ulusal güvenliği 1. dereceden ilgilendiriyor ! çünkü düşman olan amerika bu oyunla gençlere askeri talim yaptırıyor ! :) bu son derece mantıklı ve düşmanı izleme noktasında önemli bir veri dir !!! :)
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TheLastNinja 1 ay
Zamanında nasıl ucuz işçilik yaparak teknolojiyi öğrendilerse Japon toplumu, Çin toplumu da aynı şekilde teknolojiyi Amerikan yatırımlarına borçlu. Öğrendiler ve kendi fabrikalarını açtılar, Ar-Ge yaparak ilerleme kaydettiler. Şimdi ise Çin dünya devi olmak üzere olduğu için o yaptığı yatırımlara ne kadar pişman merak ediyorum.
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addidas_85 1 ay
ABD alınca sıkıntı yok ama ne zaman ki Çin'e bir veri gitti mi olay olay olay... Ulan aynı b*kun laciverti işte, ABD alıyorsa Çin de alıyor, asıl sıkıntı kısım şu; bu veriler ile ne tür bilgiler elde ediliyor ki bu kadar olay çıkartıyorlar, sırf 5G muhabbetine bakın ve olayın aslında ne kadar büyük olduğunu görün...
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