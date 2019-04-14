Epic Games patronu: Çin devletine veri sızdırmıyoruz

Çinli teknoloji devlerinin global pazarda büyük bir hakimiyet kazanmasının yanı sıra sayısız Batılı firmaya yatırım yaparak ortak olması da endişeleri arttırıyor. Zira Çinli teknoloji devlerinin Çin hükümeti ile doğrudan veya dolaylı olarak mutlaka bir ilişkisinin olduğu biliniyor.

Endişeler bitmiyor

Global pazarda adeta ahtapot gibi her firmada yatırım olan bir dev var ki o da Tencent. Oyun firmalarının çoğunda yatırımı olan Tencent’in mobil uygulama stüdyolarında da önemli yatırımı bulunuyor. Haliyle Çin hükümetine veri sızdırma olayları sık sık gündeme geliyor.

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"Bazı Outlook hesapları ele geçirilmiş olabilir"

Tencent’in ortak olduğu oyun devlerinden birisi Epic Games. Epic Games Store son dönemde özel oyun anlaşmaları ile ses getirmişti ancak kullanıcıların veri sızıntısına dair eleştirileri giderek artıyor. Bazı kullanıcılar mağaza hesaplarının internete sızdırıldığını iddia ederken bazıları da Tencent’in kullanıcı verilerine erişerek Çin hükümetine gönderdiğini iddia ediyor.

Epic Games patronu Tim Sweeney bu iddialar üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti. Ünlü patron yaptığı açıklamada Epic Games’in sadece sahip olduğu global iştirakleri ile veri paylaşımı yaptığını ve Tencent’in kesinlikle bir erişiminin olmadığını vurguladı.

Ayrıca Epic Games’in herhangi bir siber saldırıya uğramadığını ifade eden Sweeney son dönemde internete sızdırılan email ve parola verilerinin mağazaya girişte de denendiğini ve bazı hesaplara bu şekilde erişildiğini dile getiriyor.

Sweeney’in açıklamaları kullanıcıları ne derece tatmin edecek bilinmiyor ancak firmanın Çin gölgesi altında faaliyetlerine devam etmesi eleştirilerin de devam etmesine neden olacaktır.