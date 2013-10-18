RSS okuma servisi Feedly içerisine altı yeni özellik eklendi

Google'ın Reader servisinin kapatılması sonucu popüler olan RSS okuma servisi Feedly, internet tarayıcıları üzerinden erişilen sürümünü eklediği altı yeni özellik ile güncellendi.

Bu doğrultuda ücretli Pro üyeliklere özel olarak yenileme hızı açısından yeni optimizasyonlar yapılan, kişisel URL tabanlı paylaşma özelliği eklenen ve yeni eklenecek Pro özelliklerine oy kullanma hakkı getirilen Feedly, ücretsiz kullanıcılara özel olarak ise dünya çapında belirlenen popüler içeriklere özel olarak eklenen "Popular" menüsüne, aynı zamanda ana ekran görüntüsünün isteğe bağlı olarak üç farklı görüntü seçeneğiyle değiştirilmesine, gelişmiş arama seçeneklerine ve makale arama desteğine kavuşmuş durumda.

Özellikle kullanıcılarından gelen isteklere büyük önem veren ve kendisini geliştirmeye devam Feedly'nin yeni özellikleri hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.feedly.com/2013/10/17/6-new-features-speed-boost-custom-sharing-and-more/