Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RSS okuma servisi Feedly içerisine altı yeni özellik eklendi

5 yıl
387
1
4
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
RSS okuma servisi Feedly içerisine altı yeni özellik eklendi
Google'ın Reader servisinin kapatılması sonucu popüler olan RSS okuma servisi Feedly, internet tarayıcıları üzerinden erişilen sürümünü eklediği altı yeni özellik ile güncellendi.
Bu doğrultuda ücretli Pro üyeliklere özel olarak yenileme hızı açısından yeni optimizasyonlar yapılan, kişisel URL tabanlı paylaşma özelliği eklenen ve yeni eklenecek Pro özelliklerine oy kullanma hakkı getirilen Feedly, ücretsiz kullanıcılara özel olarak ise dünya çapında belirlenen popüler içeriklere özel olarak eklenen "Popular" menüsüne, aynı zamanda ana ekran görüntüsünün isteğe bağlı olarak üç farklı görüntü seçeneğiyle değiştirilmesine, gelişmiş arama seçeneklerine ve makale arama desteğine kavuşmuş durumda. 
Özellikle kullanıcılarından gelen isteklere büyük önem veren ve kendisini geliştirmeye devam Feedly'nin yeni özellikleri hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://blog.feedly.com/2013/10/17/6-new-features-speed-boost-custom-sharing-and-more/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
androkolik 5 yıl
Yazılımcı arkadaş tatilde sanırım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
$developer; 5 yıl
Birde şu feedlerinizi feedly'e uygun yapsanız. Konu resimlerinizin çoğu feedlerde gözükmüyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CanTnçr 5 yıl $developer;
$developer;

Birde şu feedlerinizi feedly'e uygun yapsanız. Konu resimlerinizin çoğu feedlerde gözükmüyor.

Konu hakkında yazılımcıya bilgi verdim. Kısa zaman içerisinde bu sorunlar çözülecek
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Nirvana CHY.4702 "4. Nesil Intel işlemcili Fiyat / Performans Dizüstü bilgisayarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim