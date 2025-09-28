iOS 26.0.1 güncellemesi, iPhone 17 sorunlarına odaklanacak

iOS 26.0.1 güncellemesi hangi sorunları çözecek?
iPhone 17 sahipleri, telefonun kilidini açtıktan sonra düzelen kısa süreli Wi-Fi kesintileri yaşadıklarını belirtiyor. Bu kesinti, kablosuz CarPlay'i etkiliyor, arka plan işlemleri de duraklatılıyor. Bazı kullanıcılar, Bluetooth bağlantısında da aralıklı kopma yaşadıklarını dile getiriyor. Bir iPhone 15 Pro kullanıcısı da güncelledikten sonra CarPlay kullanırken aşırı ısınma ve Kamera uygulamasında hissedilebilir bir takılma yaşadığını, pil tüketiminin de arttığını paylaştı.
Apple, iOS 26.1 sürümünü de beta programına katılan kullanıcılarla test ediyor. iOS 26.1 beta, Apple Intelligence için yeni dil seçenekleri (Türkçe dahil 8 dil), AirPods canlı çeviri özelliği için yeni diller (Türkçe henüz yok), Apple Müzik'te kaydırarak şarkı geçme ve Apple uygulamalarında ufak görsel değişiklikler getiriyor.
