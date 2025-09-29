Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iOS 26.0.1 güncellemesi yayınlandı: iPhone 17 sorunları çözüldü

    Apple, iOS 26 ve iPadOS 26 işletim sistemlerinin ilk güncellemeleri olan iOS 26.0.1 ve iPadOS 26.0.1'i yayınladı. Güncelleme, iPhone 17 modellerinde karşılaşılan çeşitli sorunları da gideriyor.

    ios 26.0.1 güncellemesi yayınlandı indir yükle Tam Boyutta Gör
    Apple, iki hafta önce iOS 26'yı tüm iPhone kullanıcılarına sundu. Birçok kullanıcı, genellikle ilk sürümdeki hatalardan kaçınmak için iOS 18.7'yi yüklemeyi tercih etti. Apple bugün, iOS 26 için ilk hata düzeltme güncellemesini yayınladı. iOS 26.0.1 artık indirilebilir.

    Apple'ın güncelleme için yayınladığı sürüm notlarına göre, iOS 26.0.1, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleriyle çekilen fotoğraflarda bozukluklara neden olabilecek bir hatayı gideriyor. Ayrıca, iPhone 17 sahiplerinin yaşadığı hücresel ve Wi-Fi sorunlarını gideriyor ve renkli simgelerle ilgili bir sorunu gideriyor.

    iOS 26.0.1 güncellemesiyle çözülen sorunlar

    • iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde WiFi ve Bluetooth bağlantısının ara sıra kesilmesi
    • Az sayıda iPhone kullanıcısının iOS 26’ya güncelledikten sonra hücresel ağa bağlanaması
    • iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleriyle belirli ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda beklenmedik yapay olgular olması
    • Özel bir renk tonu eklendikten sonra uygulama simgelerinin boş görünmesi
    • VoiceOver, bazı kullanıcılar için iOS 26’ya güncellendikten sonra etkisizleştirilebilir

    Apple, iOS 26.0.1'e güncelleme yapamayan kullanıcılar için de iOS 18.7.1 güncellemesini yayınladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 6 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    starmaxx lastik yorum yabancıdan yabancıya araba hız göstergesi ve km sayacı çalışmıyor yakın izleme süreci nedir lastik ömrü kaç yıl

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum