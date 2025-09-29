iOS 26.0.1 güncellemesi yayınlandı: iPhone 17 sorunları çözüldü

Apple'ın güncelleme için yayınladığı sürüm notlarına göre, iOS 26.0.1, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleriyle çekilen fotoğraflarda bozukluklara neden olabilecek bir hatayı gideriyor. Ayrıca, iPhone 17 sahiplerinin yaşadığı hücresel ve Wi-Fi sorunlarını gideriyor ve renkli simgelerle ilgili bir sorunu gideriyor.
iOS 26.0.1 güncellemesiyle çözülen sorunlar
- iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde WiFi ve Bluetooth bağlantısının ara sıra kesilmesi
- Az sayıda iPhone kullanıcısının iOS 26’ya güncelledikten sonra hücresel ağa bağlanaması
- iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleriyle belirli ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda beklenmedik yapay olgular olması
- Özel bir renk tonu eklendikten sonra uygulama simgelerinin boş görünmesi
- VoiceOver, bazı kullanıcılar için iOS 26’ya güncellendikten sonra etkisizleştirilebilir
Apple, iOS 26.0.1'e güncelleme yapamayan kullanıcılar için de iOS 18.7.1 güncellemesini yayınladı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti
keskin olunca kendiside keser...