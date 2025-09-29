iOS 26.0.1 güncellemesi yayınlandı: iPhone 17 sorunları çözüldü

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iki hafta önce iOS 26'yı tüm iPhone kullanıcılarına sundu. Birçok kullanıcı, genellikle ilk sürümdeki hatalardan kaçınmak için iOS 18.7'yi yüklemeyi tercih etti. Apple bugün, iOS 26 için ilk hata düzeltme güncellemesini yayınladı. iOS 26.0.1 artık indirilebilir.

Apple'ın güncelleme için yayınladığı sürüm notlarına göre, iOS 26.0.1, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleriyle çekilen fotoğraflarda bozukluklara neden olabilecek bir hatayı gideriyor. Ayrıca, iPhone 17 sahiplerinin yaşadığı hücresel ve Wi-Fi sorunlarını gideriyor ve renkli simgelerle ilgili bir sorunu gideriyor.

iOS 26.0.1 güncellemesiyle çözülen sorunlar

iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde WiFi ve Bluetooth bağlantısının ara sıra kesilmesi

Az sayıda iPhone kullanıcısının iOS 26’ya güncelledikten sonra hücresel ağa bağlanaması

iPhone 17, iPhone Air ve iPhone 17 Pro modelleriyle belirli ışık koşullarında çekilen fotoğraflarda beklenmedik yapay olgular olması

Özel bir renk tonu eklendikten sonra uygulama simgelerinin boş görünmesi

VoiceOver, bazı kullanıcılar için iOS 26’ya güncellendikten sonra etkisizleştirilebilir

Apple, iOS 26.0.1'e güncelleme yapamayan kullanıcılar için de iOS 18.7.1 güncellemesini yayınladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

iPhone 17 sorunlarını çözen iOS 26.0.1 güncellemesi yayınlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: