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Radyasyon, insanlı Mars görevi için önümüzdeki en büyük sorunlardan biri

Avrupa Uzay Ajansı'nda görevli bilim insanlarına göre uzayı keşfetmemizin önündeki en büyük engellerden biri kozmik radyasyon. Ölümcül olabilecek radyasyon için çözüm üretme çabaları ise devam ediyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
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17
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Radyasyon, insanlı Mars görevi için önümüzdeki en büyük sorunlardan biri
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“Uzayda bir günde alınan radyasyon, Dünyada bir yıl içinde aldığımız radyasyona eş değer.” ifadesi kozmik radyasyonu inceleyen Marco Durante adlı bir fizikçiye ait. Bahsi geçen ifadeyi göz önünde bulundurduğumuzda, insanlı uzay görevleri kapsamında astronotların görev süresi boyunca maruz kaldıkları kozmik radyasyonun oldukça yüksek oranlarda olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır.

Günümüzde Uluslararası Uzay İstasyonuna yapılan görevlerde astronotların maruz kaldığı radyasyonun normalden tam 250 kat daha fazla olduğu ifade ediliyor. Peki bu oran, Ay ya da Mars’a yapılacak görevlerde ne kadar olabilir? Uzmanlara bu soruya “700 kata kadar!” cevabı veriyor. Bu oran Mars’a düzenlenecek bir insanlı görevde, astronotların görevi tamamlayarak Dünya’ya sağlıklı bir biçimde geri dönme ihtimallerini neredeyse sıfıra indiriyor.

Durante yaptığı açıklamada, “Bugün durduğumuz noktadan bakınca, radyasyon sebebiyle Mars’a gitmemiz zor gözüküyor. Kabul edilebilir doz sınırlarını karşılamamız neredeyse imkânsız. Aslında problem, riskleri sarmalayan büyük belirsizlik. Uzay radyasyonunu çok iyi tanımıyoruz ve insanlar üzerindeki uzun süreli etkileri halen belirsizliğini koruyor.” ifadeleriyle karşı karşıya olduğumuz tehlikeyi kelimelere döküyor.

Peki radyasyon önümüzdeki en büyük engellerden biriyse, uzayda nasıl seyahat edebileceğiz? Bilim insanlarının bu soruya cevabı ise “uzay araçlarını özel kalkanlarla kaplamak” oluyor. Avrupa Uzay Ajansı bu kapsamda yaptığı testlerde, parçacık hızlandırıcıya sahip beş kurumla iş birliğine gitmiş. Test sonucu elde edilen verilerde Lityum, kalkanlarda kullanılabilecek kuvvetli bir aday olarak öne çıkmış.

Kozmik radyasyonun insan vücudu üzerinde olan etkileri, ISS’de de incelenmiş. Bu araştırmalardan biri olan “İkizler Deneyi”, ikiz astronotlar Scott Kelly ve Mark Kelly’i inceleme altına almış. Dünya’da kalan Mark ile ISS’de görev yapan Scott arasındaki gen ekspresyonu farkı kozmik radyasyona bağlanmış.


http://m.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/The_radiation_showstopper_for_Mars_exploration Yorum Yaz
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selahattın ısık 2 gün en beğenilen
protein temelli bedenlerimizle bu işin olmayacağı ortada.
robot ve yapay zeka teknolojileri olgunlaştığında asıl uzay görevleri çağ atlayacaktır.
2 Yanıt Yanıtla +7
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bluedevil866 1 gün
ben aya cikilmadi dedigimde millet heeooo diye inliyordu ...
aya cikildigina inanan var mi hala?
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darkaura 1 gün
cozum gen terapisinde. hangi kalkani, onelimi alirsan al derin uzay calismalarinda radyasyon her zaman olumcul problem olacak. tek gercek onlem insan dna sini radyasyona dayanacak, actigi hasarlari tamir edecek mekanizmalarla guncellemek. sansliyizki doga bu konuda bize sayisiz secenek sunuyor. dogada kansere ve radyasyona bizden cok daha dayanikli canlilar var. bu canlilardan gen transferiyle bu yetenekleri devsirebiliriz. ornegin filler devasa boyutlarina, cok fazla sayida hucreye sahip olmalarina ragmen kolay kolay kanser olmaz. dna tamiri yapan gen bizde bir kopyayken filde 4 kopya. yada daha marjinal bir gen terepisiyle tardigrade genleri transfer edilebilir. tardigrade radyasyona en dayanikli tur. sartlar yasama uygun olmadiginda hucresindeki suyu disari atip, hucrenin icini camsi bir proteinle kapliyarak tum proteinlerini ve dnasini radyasyon ve diger zararli etkilerden uzun seneler koruyabiliyor. uzun uzay seyahatleri icin tam gereken sey. astronotlar bu sekilde uykuya gecerek hem radyasyondan korunur hemde yiyecek su tuketimi problem olmaz. tabi bu tip gen terapileri kolay isler degil. yanlis bir uygulamada insan hayati sozkonusu olacagi icin istenen noktaya gelmek uzun yillar alacaktir. ama birden fazla gezegene yayilacak bir tur olabilmemiz icin eninde sonunda yapmamiz gereken seyler.
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combaba 3 sa. darkaura
hangi gen olursa olsun radyasyondan etkilenir.
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sounderland 2 gün
Biz söyleyince komplocu manyak oluyoruz. :)
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asdasdqwertyveyaalxyvance 14 sa. sounderland
He kardeş he ruslarda salaktı zaten abd nin aya gerçekten gidip gitmediğini anlamayacaklar ayrıca 1969 da apollo 11 in astronotları ayın yüzeyine yansıtıcı yerleştirdiler.Bugün sen bile gerekli ekipmanlarla evinin çatısından lazer ışınları ile o yansıtıcıları vurup geri dönüş alabilirsin.


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profecco 2 gün
Ararsınız Van Allen Kuşağı'nı... İllaki uzay gemisinde yapay bir manyetizma yapıp bu kuşağa benzer bir kalkan üretilmeli. Tabi bir 50 yılı var en azından.
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ozzzy222 2 gün profecco
gök kubbe diye milleti kandırmışlar hep :D
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torenbolen 2 gün profecco
Dediğim belgeselde ondan da bahsediliyor. Ama yapay bir manyetik alan üretmek deli gibi enerji isteyen bir şey. Hele büyük roketlerde neredeyse imkansız. Daha makul bir şey bulup o enerjiyi hıza veya başka alanlara yönlendirmek daha iyi olabilir. Mesela su kalkanı gibi.
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torenbolen 2 gün
“How the universe works” adlı Discovery belgeselinin bir bölümünde bu konuyu anlatıyorlardı. Sanırım uzay araçlarında su kalkanı kullanmak, ışıma kırıldığı için radyasyonun etkilerini baya bir azaltıyordu. Lityum’u hiç duymamıştım. Bakalım daha neler çıkacak.
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S.Vettel 2 gün
çernobilin çatısını temizleyip hala yaşayan dayıların torunlarını alsınlar
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selahattın ısık 2 gün en beğenilen
protein temelli bedenlerimizle bu işin olmayacağı ortada.
robot ve yapay zeka teknolojileri olgunlaştığında asıl uzay görevleri çağ atlayacaktır.
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mustymute 2 gün selahattın ısık
Helal be selo 30 yıl sonra alıntılarlar senin mesajı, youtube yorumlarda Rüzgar Erkoçlar'ların yıllar önce bu kız erkek gibi diyen dayı geldi aklıma
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Fenomenon 1 gün selahattın ısık
uzaya robot gittikten sonra çağ atlasak nolcak atlamasak nolcak. uzay görevlerinin amacı kolonileşme. bunun 2 temel nedeni var. 1- dünya artık hammadde ve enerji kaynağı olarak nüfusa yetmeyecek. 2- dünya'da çok büyük çaplı bir afet olduğunda (örneğin meteor çarptığında) tüm insanlık yok olmayacak. marsa robot kolonisi kursak nolcak ki. ayrıca önümüzde 2 tane çok önemli teknolojik gelişme var. 1.si uzay asansörü, 2.si dyson küresi. bunlar marsa koloni kurmaktan falan çok daha önem arz eden gelişmeler.
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