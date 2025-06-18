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    Honda, yeniden kullanılabilir roketiyle SpaceX’e rakip oldu

    Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e beklenmedik bir rakip geldi; Otomotiv devi Honda. Honda, kısa bir süre önce yeniden kullanılabilir roketini başarıyla fırlattı ve indirdi.

    Honda, otomobil dünyasındaki köklü geçmişini şimdi uzaya taşıyor. Şirket, Japonya’nın Hokkaido bölgesinde gerçekleştirdiği testle, yeniden kullanılabilir bir roketi başarıyla fırlatıp indirmeyi başardı. Honda’nın uzun vadeli hedefi, bu teknolojiyle uydu fırlatma pazarına adım atmak. Dolayısıyla Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX’e yeni bir rakip çıkmış oldu.

    Honda’nın roketinden büyük başarı

    Otomotiv devi Honda, uzay şirketi SpaceX’e rakip oldu Tam Boyutta Gör
    RLV isimli test roketi, yalnızca 6.3 metre yüksekliğe ve 1.312 kilogramlık toplam ağırlığa sahip. Yakıt hariç 900 kilogram gelen bu deneysel araç, yaklaşık 275 metre yüksekliğe çıkarak sadece bir dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi. Ancak en dikkat çekici başarı, roketin yalnızca 37 santimetre sapmayla hedeflenen noktaya iniş yapması oldu.

    Honda'nın araştırma ve geliştirme birimi tarafından yürütülen bu proje, firmanın 2021 yılında başlattığı uzay teknolojisi araştırmalarının bir parçası. Şirket, bu testin temel amacının uçuş sırasında kararlılığı, iniş hassasiyetini ve yeniden kullanılabilirlik teknolojilerini test etmek olduğunu belirtti.

    Henüz ticari bir lansman planı olmadığını vurgulayan Honda, çalışmaların temel araştırma aşamasında olduğunu ifade etti. Ancak hedef büyük: 2029 yılına kadar yörünge altı bir fırlatma gerçekleştirmek. Bu başarı sağlanırsa, Honda da SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin liderliğinde büyüyen uzay ekonomisinde yer alabilir. Honda, artan veri ihtiyacı ve uzaydaki sistemlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, uydu fırlatma hizmetlerine olan talebin önümüzdeki yıllarda hızla artacağını öngörüyor. Bu nedenle yeniden kullanılabilir roket teknolojisine yatırım yapmanın stratejik bir adım olduğunu düşünüyor.

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