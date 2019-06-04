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NASA astronotu, gün doğumunun hızlandırılmış videosunu yayınladı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli astronot Nick Hague, ISS personeli gözünden derlediği bir hızlandırılmış gün doğumu videosu paylaştı. Göz alıcı videoyu için habere davetlisiniz.
4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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NASA astronotu, gün doğumunun hızlandırılmış videosunu yayınladı
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Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görev yapan astronotlar, istasyonun ve uzayın getirdiği bazı kısıtlamalara göğüs germek zorunda kalıyorlar. Yerçekimi olmadan hayatları sürdürme ve nispeten küçük yaşam alanları bu zorlukların başında geliyor.

ISS’de yaşayan astronotların uyum sağlaması gereken durumlardan biri de alışık olduğumuz gündüz ve gece kavramından yoksun olmaları. Dünya yörüngesindeki bir turunu yaklaşık 90 dakikada tamamlayan Uzay İstasyonu, astronotların 24 saat içinde yaklaşık 16 gün batımına tanıklık etmelerine neden oluyor. Günlük ritimlerinin bozulması adına da ISS’deki astronotlar, NASA’nın yayınladığı günlük programa sorgusuz sualsiz uymak zorunda kalıyor.

İstasyona bu yılın başında katılan astronot Nick Hague ise maruz kaldıkları bu gerçekliği bir fırsata dönüştürmek istemiş. İstasyon personeli gözünden çekilen videoda Hague, ISS’nin 30 dakikalık yörünge seyahatini 60 saniyelik hızlandırılmış bir video haline getirmiş.

Güneşin gezegenimizi aydınlatışına tanık olabileceğiniz, bulutların eksik olmadığı ve Pasifik ile Atlantik bölgelerinin izlenebildiği bu göz alıcı videoyu aşağıda deneyimleyebilirsiniz.


https://bgr.com/2019/06/02/iss-timelapse-video-nasa-nick-hague/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Askaparta 3 gün
Adamlar sarhoş olur be, devamlı gün doğuyor.
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Game Capture TV 4 gün yeni yorumcu
NASA bizi gandıriii dünya düz aslında.
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madmahmutd 4 gün
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sorry, it's just business.
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zbilici 4 gün
Eee, düz değil bu?
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