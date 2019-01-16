Radyo dalgalarıyla enerjisini karşılayan Bluetooth modül ilgi görüyor

Yıllardır enerjisini uzun süre koruyabilen elektronik cihazlar elde etmek için pek çok proje ortaya çıktı ancak yaygın kullanıma hiçbiri geçemedi. Dahili batarya yanına güneş enerjisi panelleri koyan projelerden tutun kinetik enerjiyi kullanan saatlere kadar sayısız örnek vermek mümkün.

Zar kadar modüller

Günümüzde artık kullanım sürelerini uzatmak için hızlı şarj sistemleri daha çok benimsenmiş durumda. 5 dakikalık şarj ile saatlerce ekstra kullanım sunan teknolojiler aslında mecburen benimsendi zira halen radikal bir atılım yapılabilmiş değil.

Alternatif enerjiler yanında son yıllarda öne çıkan yeni bir akım var. O da radyo dalgalarından enerji üretebilen sistemler. Yaşadığımız çevrede WiFi sinyallerinden tutun 3G veya 4G sinyallerine kadar sayısız radyo dalgaları mevcut ve adeta bunlara boğulmuş durumdayız.

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Aslında havadan enerji elde edebilmek veya aktarabilmek konusunda Nikola Tesla’nın bazı çalışmaları ve patentleri bulunuyordu. İşin başlangıcının 120 yıl geriye gittiğini söyleyebiliriz. Hatta ülkemizde de bunu temel alarak yapılan bazı dönem projeleri gündeme gelmişti.

Yine 2015 yılında Nikola Labs radyo dalgalarından enerji üretebilen bir bataryalı iPhone kılıfı geliştirmişti ancak Kickstarter üzerinde beklenen bağışı toplayamayınca rafa kalktı.

Şimdi Wiliot girişimi bu konsepti yeniden ele alarak bu kez daha küçük boyutlardaki elektronik cihazlara uygulamış. Geliştirilen bir Bluetooth modülü radyo frekanslarından enerji elde ederek sürekli çalışabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Batarya olmadığı için yaprak inceliğinde ve pul büyüklüğünde bir yapıya sahip olan modül, bir ARM yongası barındırıyor ve diğer cihazlara bağlanabiliyor. Bluetooth destekli erişim noktaları, akıllı telefonlar veya ekranlar bunlar arasında.

Üretimi de kolay olan Wiliot yongası potansiyel pek çok projenin önünü açabilir. Örneğin akıllı çamaşır makinesi ile iletişime geçerek en iyi ayarları yaptıran giysiler, üretim bandından çıkan ürünlerin takip edilmesi, sürekli çalışan ısı sensörleri, belirli bölümlerdeki yiyeceklerin bittiğini basınç sensörü ile algılayarak sipariş veren akıllı buzdolapları bunlar arasında.

Samsung, Amazon ve Qualcomm gibi devlerin oluşturduğu bir gruptan 30 milyon dolar yatırım alan Wiliot girişiminin dikkate alındığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda sıkça göreceğimizi sandığımız Wiliot yongaları deneme sürecine bu yıl başlayacak ve gelecek yıl da yaygın kullanıma sunulacak.