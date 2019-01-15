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NAND bellek fiyatları yarıya düşebilir

Bu yıl SSD almak isteyenler varsa biraz daha beklemeleri faydalarına. Araştırmalar bu yıl içerisinde NAND bellek fiyatlarının yüzde 50 civarında düşmesini bekliyor.
4 ay
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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2019 yılı oyuncular ve sistem toplayıcılar için ümit verici gelişmelerle başladı. Madencilik furyasının sona ermesiyle ekran kartı pazarı rahatlarken NAND bellek sektöründe de fiyat düşüşü devam ediyor.

Sistem toplayanlara müjde

Yapılan pazar araştırmalarına göre dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlara olan talebin düşük kalması nedeniyle flash bellek stokları elde kalmış durumda. Bu da ortalama fiyatların aşağı inmesini sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Ryuk şantaj yazılımı bugüne kadar 4 milyon dolar civarında BTC topladı"

DRAMeXchange platformu bu yılın çeyrek dönemlerinde sırasıyla yüzde 20, yüzde 15, yüzde 10 ve yüzde 10 şeklinde fiyat düşüşleri bekliyor. Bu da yaklaşık yüzde 50 üzerinde bir fiyat düşüşü demek. En büyük düşüş ise içinde bulunduğumuz çeyrek dönemde gerçekleşecek.

Stokların birikmesi nedeniyle NAND üreticileri de tedbirler almaya başladı. Bu yıl üretimin biraz daha kısılacağı belirtiliyor. Ayrıca NAND teknolojileri için ayrılan Ar-Ge bütçeleri geçen yıl yüzde 10 azalmıştı. Bu yıl da yüzde 2 civarında bir artış bekleniyor.

 

https://www.guru3d.com/news-story/ssd-nand-prices-dropping-price-could-further-half-this-year.html Yorum Yaz
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armyoflovers 4 ay en beğenilen
Onlarda %50ye yakın düşer bizde %100e yakın artar...
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ProsesMuhendisi 4 ay
Bence bizim ülkede acele edin. Geçen seneki dolar kuru olsa şu anda 120 GB SSD'yi 100 TL altına alıyorduk.
1 yıllık dolar kuru değişimi;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Bence bizim ülkede acele edin. Geçen seneki dolar kuru olsa şu anda 120 GB SSD'yi 100 TL altına alıyorduk.1 yıllık dolar kuru değişimi;
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Galatas4ray 4 ay
Bu indirim bizim ülkemiz için geçerli olmaz üçkagıtçı tedarikçiler her zaman fırsat kollar. (amazon haricinde)
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Omisis046 4 ay
Pek inandırıcı gelmedi.
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Executor Arhentir 4 ay
Anlamlı bir düşüş olursa 1-2tb ssd çakarız
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danteauditore 4 ay
Dün SanDisk Plus 1 tb ı amazondan toplamda 137 dolara aldım. 750 liraya denk geldi.
Geçen ay da Samsung 860 EVO 1 tb ı totalde 158 dolara aldım 2 gün önce de 26 dolar refund geri ödeme yaptı. Benden iyisi yok galiba şu an
SanDisk de refund verirse tadından yenmez
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mesci_663 4 ay
Nand belleklerde %50 bilmem ne zammı derler yine olan son kullanıcıya olur. Her gün bu gerçekle yaşıyoruz. Avrupa bizi kıskaniyeahh
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serafon 4 ay
geçen usb bellek fiyatı gördüm, önce bozuk mu diye şüphelendim ama sanırım stok fazlasını eritmek için indirime gidiyorlar.
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Ufocu 4 ay
120Gb Kapasiteli M.2 NVMe PCIe SSD lerin son kullanıcı fiyatları artık 29 dolara kadar düştü. BAKINIZ : tr.aliexpress.com/...
Ki bu fiyat son kullanıcı fiyatı . Bir anakart imalatçısı için bunun maliyeti anakarta adapte de 10 doları geçmez ki bunu değerlendirecek bir anakart üreticisi çıktığında diğerlerininde daha rekabetçi kapasite ve hızlarla bunları anakartlarına adapte edeceklerdir diye .....Düşünüyorum.
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Spider_hip 4 ay
Ne yazık ki biz de düşmesini beklemeyin. Bundan 3 sene önce 500gb Samsung 850 Evo almıştım 520TL'ye, 1 seneyi bulmadan 1.000TL leri aşmıştı. Hala da inmedi. Bi kaç ay önce bir fırsattan faydalanıp 1300TL'ye aynısının 1TB lığını daha aldım. Çok rahat ettim. Yani fırsatınız varsa kesinlikle alın. Rar'dan çıkartma, dosya taşıma, adobe programlarını açma kapama, hepsi rahatlıyor. Aksi taktirde şaka gibi bir photoshop 15-20 saniyede açılıyordu neredeyse. Kazara tıklasam bir ton küfür ediyordum.
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CoreXXX 4 ay
İYİ BARİ EN DÜŞÜK KAPASİTE 240 GB OLSUN ARTIK. 120 GB NEDİR
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escape0121 4 ay CoreXXX
120gb şu anda bir çok ihtiyacı karşılıyor özellikle kurumsal kısımda.
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Ussuz 4 ay
Bir doğal afet vurur, hallolur o mesele.
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SEO-Uzmanı 4 ay
$ yükselirken !
bu iş biraz zor !
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