NAND bellek fiyatları yarıya düşebilir

2019 yılı oyuncular ve sistem toplayıcılar için ümit verici gelişmelerle başladı. Madencilik furyasının sona ermesiyle ekran kartı pazarı rahatlarken NAND bellek sektöründe de fiyat düşüşü devam ediyor.

Sistem toplayanlara müjde

Yapılan pazar araştırmalarına göre dizüstü bilgisayar ve akıllı telefonlara olan talebin düşük kalması nedeniyle flash bellek stokları elde kalmış durumda. Bu da ortalama fiyatların aşağı inmesini sağlıyor.

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DRAMeXchange platformu bu yılın çeyrek dönemlerinde sırasıyla yüzde 20, yüzde 15, yüzde 10 ve yüzde 10 şeklinde fiyat düşüşleri bekliyor. Bu da yaklaşık yüzde 50 üzerinde bir fiyat düşüşü demek. En büyük düşüş ise içinde bulunduğumuz çeyrek dönemde gerçekleşecek.

Stokların birikmesi nedeniyle NAND üreticileri de tedbirler almaya başladı. Bu yıl üretimin biraz daha kısılacağı belirtiliyor. Ayrıca NAND teknolojileri için ayrılan Ar-Ge bütçeleri geçen yıl yüzde 10 azalmıştı. Bu yıl da yüzde 2 civarında bir artış bekleniyor.