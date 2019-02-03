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Ralph ve İnternet Film İncelemesi | İnternet Nasıl Bir Yer?

3 ay
5,9b
2
Sinema ve Dizi
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Berk Gün
Eleştirmen
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İlki büyük beğeni toplayan 2012 yapımı Wreck-It-Ralph'in devam animasyonu Ralph Breaks The Internet yani Ralph ve İnternet filminin incelemesi ile karşınızdayım.
“Ralph ve İnternet” büyük ekran video oyunu kötü adamı Ralph ve onun uyumsuz dostu Vanellope von Schweetz’e merhaba
diyor. Bu kez, Litwak’ın oyun salonunu geride bırakarak, internetin keşfedilmemiş,genişlemiş ve hızlı tempolu
dünyasının içine dalıyorlar—ki kime sorduğunuza bağlı olarak, inanılmaz derecede heyecan verici ya da eziyetli olabilir. Peki ikinci film, ilki kadar iyi olmuş mu?
 

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ali.kose 3 ay
Çok beğendim efsaneydi
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cebrail.bsrn 3 ay
Hololo...Usta.... Emret....Oduncu....
Güzel video.
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WB 3 ay
N’aptiniz


N’apalim, sen n’aptin
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Cute Hentai 3 ay
Naptınız diye videoya başlayan masum DH eleştirmeni...
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Mr.Legend 3 ay
Film incelemeleri ile donanım haber arasındaki ilişki nedir
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