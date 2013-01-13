Raspberry Pi, 1 milyonluk satış barajını geçmek üzere





Temel düzeyde ofis işlemleri, internet ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitime yönelik bir proje olarak başlayan, ancak dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla bir anda en popüler cihazlardan birisi haline gelen Raspberry Pi, satış rekoruna doğru gidiyor.



700MHz saat hızında çalışan ARM11 tabanlı Broadcom işlemci, 256MB/512MB RAM, SD kart ile Linux tabanlı işletim sistemi çalıştırma, opsiyonel Ethernet, bir veya iki USB girişi, HDMI bağlantısı, microUSB güç girişi, kulaklık girişi şeklinde temel özelliklere sahip model, donanıma göre 25$ ve 35$ şeklinde fiyat etiketine sahip.



Büyük bir topluluğu etrafında toplayan ürün için sayısız uygulama ve çözüm geliştirildi. Ancak yine de iki büyük İngiliz perakendecisi hariç, ürünü yaygın şekilde dağıtan bir kanal yok. Bununla birlikte geliştirici vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre ürün, bir milyonluk satış barajını geçmek üzere.



Dağıtıcılardan birisi olan Premier Fennel, 500 bin barajını geçtiğini duyurdu. Diğer dağıtıcı RS Components ise henüz bir rakam vermiş değil ancak benzer bir seviyede olduğu tahmin ediliyor. Bir geliştirici kartı için böylece rekor bir satış rakamı elde edilmiş oluyor.



Ürünün 25$ fiyata sahip olan versiyonu ise kısa süre içerisinde satışa sunulacak. Ev kullanımı ve bazı geliştirme çalışmaları için ideal olan bu model ile birlikte satış rakamları daha da yukarı çıkacaktır.





http://www.androidauthority.com/over-1-million-raspberry-pi-computers-sold-146895/