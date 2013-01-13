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Raspberry Pi, 1 milyonluk satış barajını geçmek üzere

6 yıl
1,2b
1
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Temel düzeyde ofis işlemleri, internet ve oyun ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitime yönelik bir proje olarak başlayan, ancak dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla bir anda en popüler cihazlardan birisi haline gelen Raspberry Pi, satış rekoruna doğru gidiyor.

700MHz saat hızında çalışan ARM11 tabanlı Broadcom işlemci, 256MB/512MB RAM, SD kart ile Linux tabanlı işletim sistemi çalıştırma, opsiyonel Ethernet, bir veya iki USB girişi, HDMI bağlantısı, microUSB güç girişi, kulaklık girişi şeklinde temel özelliklere sahip model, donanıma göre 25$ ve 35$ şeklinde fiyat etiketine sahip.

Büyük bir topluluğu etrafında toplayan ürün için sayısız uygulama ve çözüm geliştirildi. Ancak yine de iki büyük İngiliz perakendecisi hariç, ürünü yaygın şekilde dağıtan bir kanal yok. Bununla birlikte geliştirici vakıf tarafından yapılan açıklamaya göre ürün, bir milyonluk satış barajını geçmek üzere.

Dağıtıcılardan birisi olan Premier Fennel, 500 bin barajını geçtiğini duyurdu. Diğer dağıtıcı RS Components ise henüz bir rakam vermiş değil ancak benzer bir seviyede olduğu tahmin ediliyor. Bir geliştirici kartı için böylece rekor bir satış rakamı elde edilmiş oluyor.

Ürünün 25$ fiyata sahip olan versiyonu ise kısa süre içerisinde satışa sunulacak. Ev kullanımı ve bazı geliştirme çalışmaları için ideal olan bu model ile birlikte satış rakamları daha da yukarı çıkacaktır.


http://www.androidauthority.com/over-1-million-raspberry-pi-computers-sold-146895/ Yorum Yaz
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Bl00dyHell 6 yıl
Yaza doğru ben de almayı düşünüyorum Raspberry Pi. RS Components Türkiye'ye yolluyordu diye hatırlıyorum fakat emin değilim.

alikiziltoprak

Düşünce güzel ama tabletlerin karşısında pek de şansı yok gibi..


Zaten tabletlerin veya akıllı telefonların karşısına konumlandırılmış bir proje değil bu.
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DH Misafiri 6 yıl
Bizim malum zihniyetteki üniversitelerde postal yalasın, ordu göreve vs pankartları açsın, milletin diniyle, giyinmesiyle, kültürüyle, yaşam tarzıyla, tercihleriyle vs uğraşsın
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waltran 6 yıl
nerdeyse 1 milyon satılmışta cihaz ortalıkta yokki. hayalet gibi birşey kime nereye satılmış bunlar merak ettim
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alikiziltoprak 6 yıl
Düşünce güzel ama tabletlerin karşısında pek de şansı yok gibi..
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7Mhz 6 yıl
Gözümde, pleksi bir kasada canladırınca farkettim; alan dar olunca vida yuvası bile yapamamışlar. Nasıl sabitleniyor bunlar?
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ayhan_eee 6 yıl alikiziltoprak
alikiziltoprak

Düşünce güzel ama tabletlerin karşısında pek de şansı yok gibi..

Yanlış bir karşılaştırma.Tablet bir tüketim aracıdır.Bu ise tamamen üretime yöelik bir kart.Amaç linux göm android derle.Otomasyok yap.Amaç alıp kullanmak değil.Birazda olabileceğini göstermek ve yol açmak.Ki örnekleri deçıkmaya başladı.Mühendislik öğrencileri için bence çok iyi bir ürün
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V4LKyR 6 yıl
MxFxOx
bizim universiteler ne işe yarıyor bilen var mı?

Eylem falan yaparlar genelde. Olay çıkartırlar, falan. Bu konular üzerine çalışmaları var.
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aspirin_00 6 yıl
MxFxOx
bizim universiteler ne işe yarıyor bilen var mı?

bizdekiler bankamatik profları ay sonunu beklemekte üstüne yokturlar
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MxFxOx 6 yıl
bizim universiteler ne işe yarıyor bilen var mı?
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ozturert 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

bizim universiteler ne işe yarıyor bilen var mı?

Malum kişilere yalakalık yapıyor çoğu...
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Leaderjack1 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

bizim universiteler ne işe yarıyor bilen var mı?

yolsuzluk yapıyorlar ayrıca audi a8 binip ona buna hava atıyorlar prob oldum diye
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TaLeNDiL 6 yıl
SaLVaToRe
Aylar önce actığınız ilk konuyuda takip ettim bunuda ediceğim. keske 35 dolarlık olan modeli ülkemize gelsede 100 liradan alsam. gerçekten çok merak ediyorum bu ürünü. tanııdıklarıma arkadşlarıma ne hava atarım vallahi ben düşünemiyorum :)

115 TL'ye satıyorlardı en son Yıldırım elektronik.
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cyberfalcon 6 yıl
SaLVaToRe
Aylar önce actığınız ilk konuyuda takip ettim bunuda ediceğim. keske 35 dolarlık olan modeli ülkemize gelsede 100 liradan alsam. gerçekten çok merak ediyorum bu ürünü. tanııdıklarıma arkadşlarıma ne hava atarım vallahi ben düşünemiyorum :)

Ankara'da Yıldırım Elektronik istek üzerine getiriyor diye biliyorum.
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Mellkor 6 yıl
Bir kaç kere kullanma şansım oldu son derece başarılı bir cihaz. Üstelik portatif ve ucuz
klavyeni fareni tak kullan hdmi çıkışı bile var. Ucuz çözümlü okullara bildiğin bilgisayar.Tek sorunu case leri kendinden pahalı malesef


Bu değilde israilli arkadaşların yaptığı qube diye benzer bir cihaz var kendi kutusuda var çift çekirdekli 2gb ddr3 lü fiyatıda uygun aslında 130tl civarı. Ondan alabilirim işte.
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salvatore_volkan 6 yıl
Aylar önce actığınız ilk konuyuda takip ettim bunuda ediceğim.
keske 35 dolarlık olan modeli ülkemize gelsede 100 liradan alsam.
gerçekten çok merak ediyorum bu ürünü.
tanııdıklarıma arkadşlarıma ne hava atarım vallahi ben düşünemiyorum :)
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