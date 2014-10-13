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Raspberry Pi, 4 milyon satış rakamına yaklaştı

4 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi, 4 milyon satış rakamına yaklaştı

İngiliz bir girişimin çocuklara kodlamayı öğretmek amaçlı geliştirdiği ancak daha sonra bir trend halini alan Raspberry Pi geliştirici kartı, başarılı satışlar yapmaya devam ediyor. 

Pi Vakfı tarafından yapılan açıklamada Raspberry Pi toplamda 3.8 milyon satış rakamını geride bıraktı. Belirli ülkelerde satışta olmasına rağmen ulaşılan bu rakam oldukça dikkat çekici zira elektronik cihaz dünyasında bu tür rakamları genelde akıllı telefonlardan duyuyorduk.

Satış rakamları vakfı da oldukça şaşırtmış durumda zira vakfın beklentisi üretim ömrü boyunca kartın 10 bin adetten fazla satamayacağı yönünde idi. Ancak pek çok geliştirici projeleri ile Raspberry Pi'nin önemini gözler önüne serdi ve son olarak Kickstarter üzerinde RP tabanlı değiştirilebilir lens barındıran bir dijital kamera da bağış desteğine başladı. 

700MHz saat hızında çalışan Broadcom işlemcisi, 256MB/512MB RAM, USB ve HDMI girişi, SD kart yuvası gibi temel özelliklere sahip olan modelin üst versiyonunda ek olarak Ethernet girişi ve bir USB girişi daha yer alıyordu. Temmuz ayında satışa sunulan yeni versiyonda ise 4 USB girişi, microSD yuvası, azalan enerji tüketimi gibi yenilikler mevcuttu. Model 25$/35$ şeklinde fiyat etiketine sahip.  

http://techcrunch.com/2014/10/12/3-8m-pi/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
apodur 4 yıl
"şu kadarcık kartı TVlerin içine sokamadılar... smart TV diye satılan koca eşek ölüsü gibi cihazlarla küçücük telefonda yapabildiğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Halbuki iş bu kadarcık kartlarla mümkün iken daha google'ın ana sayfasını bile açarken kasılan interneti ile koca TVler smart adı altında satılıyor ya pes diyorum."
size katılıyorum
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Pit0N 4 yıl
Ne işe yarıyor. Uygunmuş alalım bir tane :D
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DH Misafiri 4 yıl
Türkiye.de resmi ithalatı var, b+ modeli 512mb ram,kargo dahil 106,2TL 6 taksit 2 yıl garantili, 0.5W güç tüketimi 4adet usb,1080p desteği ile,
samm teknoloji tarafından kit.leri de mevcut,
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Morphinz 4 yıl
Bu kart ile ne yapılabileceğini soran arkadaşlar için;
Kartın tek özelliği kodlanabilir olması. Bu kart ile 4 pervaneli helikopter üretip geliştirdiğiniz algoritmalar ile yönetebilmenize olanak tanır.
Yukarıdaki sadece bir örnekti. Kısacası Cansız taşa Can vermek için kullanılır.
İster klozet kapağı kapatıp sifon çektirin isterseniz uçak yapın.
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herschell 4 yıl
şimdi ben bilgisayar programlamadan anlamam ama hazır kod kullanarak bunu rahatlıkla kodlayabilecekmiyim birde bunun için bildiğiniz bir kaynak var mı ? :D
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javaprof 4 yıl
ne işe yarıyor bu nasıl anakart 10 sene önceden çıkmış gibi bişey anlamadım.
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1BilimAdamı 4 yıl javaprof
javaprof

ne işe yarıyor bu nasıl anakart 10 sene önceden çıkmış gibi bişey anlamadım.

Avuca sığan anakart,pc.Çoğunlukla robotik ve ona benzer otomatik sistemler yapımında veya hobi amaçlı(rc) kullanılabiliyor.Bilim teknikte yazana göre kilometrelerce uzaktan şebeke ile kontrol edilebilen uzaktan kumandallı cihazlar yapılabiliyormuş.
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Batuist 4 yıl
şu kadarcık kartı TVlerin içine sokamadılar... smart TV diye satılan koca eşek ölüsü gibi cihazlarla küçücük telefonda yapabildiğiniz şeyleri yapamıyorsunuz. Halbuki iş bu kadarcık kartlarla mümkün iken daha google'ın ana sayfasını bile açarken kasılan interneti ile koca TVler smart adı altında satılıyor ya pes diyorum..
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FightForBeer 4 yıl
Ebay dan b+ modelini aldım adam kutulu ve takip numaralı gönderdi fakat normalden 10 usd fazlaya yani 44 $ a aldım yaklaşık 105 tl ye geldi.Bence değer bu cihaza 105 tl.10 $ fazla olmasına bakmayın alın birtane çok yararlı bir cihaz tavsiye ediyorum.
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nuttyumut 4 yıl
Türkiye'ye gelse bu fiyata bu özellikler olur mu diyip almazlar :)
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1BilimAdamı 4 yıl FightForBeer
FightForBeer

Ebay dan b+ modelini aldım adam kutulu ve takip numaralı gönderdi fakat normalden 10 usd fazlaya yani 44 $ a aldım yaklaşık 105 tl ye geldi.Bence değer bu cihaza 105 tl.10 $ fazla olmasına bakmayın alın birtane çok yararlı bir cihaz tavsiye ediyorum.

aliexpress'te 34 dolara var,kargo bedava.Şimdi alsam mı tereddütteyim hem çin ne alaka diyede düşünüyorum sonuçta ingilizlerin ürettirdiği birşey
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V4LKyR 4 yıl
Ben Türkiye'deyim ve bu karttan bende var. Hem de 1 seneden uzun bir süredir. Dolayısıyla bu ürün Türkiye'de olmuş olmuyor mu şimdi?
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1BilimAdamı 4 yıl
Çok sattığı için intelle microsoft pazara girmek istedi zaten,
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SteveMeade 4 yıl
Türkiye'ye gelse 10 milyon satış rakamını çok rahat geçer, herkes 3 er 5 er tane alacağı için
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Gece772 4 yıl
Güzel ürün
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