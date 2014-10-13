Raspberry Pi, 4 milyon satış rakamına yaklaştı





İngiliz bir girişimin çocuklara kodlamayı öğretmek amaçlı geliştirdiği ancak daha sonra bir trend halini alan Raspberry Pi geliştirici kartı, başarılı satışlar yapmaya devam ediyor.





Pi Vakfı tarafından yapılan açıklamada Raspberry Pi toplamda 3.8 milyon satış rakamını geride bıraktı. Belirli ülkelerde satışta olmasına rağmen ulaşılan bu rakam oldukça dikkat çekici zira elektronik cihaz dünyasında bu tür rakamları genelde akıllı telefonlardan duyuyorduk.





Satış rakamları vakfı da oldukça şaşırtmış durumda zira vakfın beklentisi üretim ömrü boyunca kartın 10 bin adetten fazla satamayacağı yönünde idi. Ancak pek çok geliştirici projeleri ile Raspberry Pi'nin önemini gözler önüne serdi ve son olarak Kickstarter üzerinde RP tabanlı değiştirilebilir lens barındıran bir dijital kamera da bağış desteğine başladı.





700MHz saat hızında çalışan Broadcom işlemcisi, 256MB/512MB RAM, USB ve HDMI girişi, SD kart yuvası gibi temel özelliklere sahip olan modelin üst versiyonunda ek olarak Ethernet girişi ve bir USB girişi daha yer alıyordu. Temmuz ayında satışa sunulan yeni versiyonda ise 4 USB girişi, microSD yuvası, azalan enerji tüketimi gibi yenilikler mevcuttu. Model 25$/35$ şeklinde fiyat etiketine sahip.

http://techcrunch.com/2014/10/12/3-8m-pi/?ncid=txtlnkusaolp00000595