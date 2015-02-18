Raspberry Pi 5 milyon satış rakamına ulaştı





Sade bir eğitim projesi olarak başlamışken bir anda dünyanın en ucuz bilgisayar projesi haline gelen Raspberry Pi, elde ettiği başarılı satış rakamları ile de dev bir platform olma yolunda ilerliyor.





Vakıfdan yapılan duyuruda bu hafta itibariyle Raspberry Pi bilgisayar satışlarının 5 milyonu geride bıraktığı bildirildi. Geliştirici kartı konseptinde sayısız ürün olmasına rağmen kurduğu proje destek ağı ile Raspberry Pi rakipleri arasından sıyrılmayı başardı.





Bununla birlikte cihazın 35$ seviyesindeki fiyat etiketi de önemli bir etken. 5$-10$ civarındaki kutusunu da edindikten sonra bir monitör ve fare/klavye seti ile rahatlıkla giriş seviyesi bir bilgisayar elde edebiliyorsunuz.





Raspberry Pi ay başında ikinci nesle geçtiğini duyurmuştu. 900MHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A7 tabanlı işlemci, 1GB DDR2 RAM, Ethernet, SD yuvası, HDMI çıkışı, USB portları gibi özelliklerle Raspberry Pi 2 modeli 35$ seviyesinden alıcı buluyor.