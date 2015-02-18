Raspberry Pi 5 milyon satış rakamına ulaştı

Haber Editörü
Sade bir eğitim projesi olarak başlamışken bir anda dünyanın en ucuz bilgisayar projesi haline gelen Raspberry Pi, elde ettiği başarılı satış rakamları ile de dev bir platform olma yolunda ilerliyor.
Vakıfdan yapılan duyuruda bu hafta itibariyle Raspberry Pi bilgisayar satışlarının 5 milyonu geride bıraktığı bildirildi. Geliştirici kartı konseptinde sayısız ürün olmasına rağmen kurduğu proje destek ağı ile Raspberry Pi rakipleri arasından sıyrılmayı başardı.
Bununla birlikte cihazın 35$ seviyesindeki fiyat etiketi de önemli bir etken. 5$-10$ civarındaki kutusunu da edindikten sonra bir monitör ve fare/klavye seti ile rahatlıkla giriş seviyesi bir bilgisayar elde edebiliyorsunuz.
Raspberry Pi ay başında ikinci nesle geçtiğini duyurmuştu. 900MHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A7 tabanlı işlemci, 1GB DDR2 RAM, Ethernet, SD yuvası, HDMI çıkışı, USB portları gibi özelliklerle Raspberry Pi 2 modeli 35$ seviyesinden alıcı buluyor.
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Bizim kullandığımız bilgisayarlar x86 tabanlı mimariye sahipken bu cihaz ARM mimarisine sahip.Kredi kartından biraz daha büyük boyutlarda üzerinde USB,Ethernet vb sürücü girişleri bulunan mini bir bilgisayar diyebiliriz.(Teorik olarak )
Windows yok üzerinde.Linux tabanlı bir sistem kullanıyor.(Uzun vaade de Windows el atar.)Asıl amaç ufak tefek internet işleri,video izleme,ne bileyim belki bi kaç dosya döküman hazırlamak için kullanışlı bir alet.Mantık;sadece kişiler medya ve internet için kullanacaklar için idealdir.
Üzerine ek donanım (RAM,Ekran kartı vs.)eklenemez.Modüler bir tasarım olduğu için ufak bir baskı devre kartı üzerindedir herşey.
Aç kapa tuşu yok.Fişi tak-sök yapıyorsun tam Türk işi
Birde geliştiricilerinde ilgisini çekiyor bu ürün, onunda etkisi vardır muhtemelen
Bi bitmediniz trollük yaptığını sanıyor
Apple tv'de işini görebilir.