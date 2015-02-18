Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Raspberry Pi 5 milyon satış rakamına ulaştı

4 yıl
2,4b
1
9
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Raspberry Pi 5 milyon satış rakamına ulaştı

Sade bir eğitim projesi olarak başlamışken bir anda dünyanın en ucuz bilgisayar projesi haline gelen Raspberry Pi, elde ettiği başarılı satış rakamları ile de dev bir platform olma yolunda ilerliyor. 

Vakıfdan yapılan duyuruda bu hafta itibariyle Raspberry Pi bilgisayar satışlarının 5 milyonu geride bıraktığı bildirildi. Geliştirici kartı konseptinde sayısız ürün olmasına rağmen kurduğu proje destek ağı ile Raspberry Pi rakipleri arasından sıyrılmayı başardı. 

Bununla birlikte cihazın 35$ seviyesindeki fiyat etiketi de önemli bir etken. 5$-10$ civarındaki kutusunu da edindikten sonra bir monitör ve fare/klavye seti ile rahatlıkla giriş seviyesi bir bilgisayar elde edebiliyorsunuz. 

Raspberry Pi ay başında ikinci nesle geçtiğini duyurmuştu. 900MHz hızında çalışan 4 çekirdekli Cortex-A7 tabanlı işlemci, 1GB DDR2 RAM, Ethernet, SD yuvası, HDMI çıkışı, USB portları gibi özelliklerle Raspberry Pi 2 modeli 35$ seviyesinden alıcı buluyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
pervanee 4 yıl
Biri geniş bir şekilde acıklaya bilir mi bu markayı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pablo Escobar 4 yıl pervanee
İlk başlarda İngiltere'de okullarda Bilgisayar Bilimini öğretmek amacıyla oluşmuş modüler bi projeydi.İş ticari boyuta geçince alıp yürüdü.


Bizim kullandığımız bilgisayarlar x86 tabanlı mimariye sahipken bu cihaz ARM mimarisine sahip.Kredi kartından biraz daha büyük boyutlarda üzerinde USB,Ethernet vb sürücü girişleri bulunan mini bir bilgisayar diyebiliriz.(Teorik olarak )

Windows yok üzerinde.Linux tabanlı bir sistem kullanıyor.(Uzun vaade de Windows el atar.)Asıl amaç ufak tefek internet işleri,video izleme,ne bileyim belki bi kaç dosya döküman hazırlamak için kullanışlı bir alet.Mantık;sadece kişiler medya ve internet için kullanacaklar için idealdir.

Üzerine ek donanım (RAM,Ekran kartı vs.)eklenemez.Modüler bir tasarım olduğu için ufak bir baskı devre kartı üzerindedir herşey.

Aç kapa tuşu yok.Fişi tak-sök yapıyorsun tam Türk işi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Gündelik olarak iyi iş gördüğü için tutması normal bence, kim sadece Internete girmek için tüm özelliklerini kullanamayacağı pahalı bir pcye para verir ki Rasperry Pi varken? En azından ben vermem


Birde geliştiricilerinde ilgisini çekiyor bu ürün, onunda etkisi vardır muhtemelen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmet9878 4 yıl
Benden Bundan Almayı planlıyorum sizce gta 5 i kaç fps oynatır bu cihaz arkadaşlar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Valve Corporation 4 yıl ahmet9878
ahmet9878
Benden Bundan Almayı planlıyorum sizce gta 5 i kaç fps oynatır bu cihaz arkadaşlar

Bi bitmediniz trollük yaptığını sanıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknopat76 4 yıl
Bu cihazı alıp TV bağlayacaksın mesela benim Samsung smart tv internetten her videoyu açamıyor açsada videoyu büyütmüyor böyle bir cihaz işimi görür.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 4 yıl Teknopat76
Teknopat76
Bu cihazı alıp TV bağlayacaksın mesela benim Samsung smart tv internetten her videoyu açamıyor açsada videoyu büyütmüyor böyle bir cihaz işimi görür.

Apple tv'de işini görebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Western Digital My Passport Wireless Test Masamızda 4 yıl Samsung'un Active Wash çamaşır makinesini denedik 4 yıl DH Özel Röportaj: HTC ile Türkiye'nin Selfie'si projesinin sürecini konuştuk 4 yıl DH Özel Röportaj: HTC, Türkiye'nin "Selfie"sini çekti projesine katıldık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim