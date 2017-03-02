Raspberry Pi bilgisayarlarına devam

Bir eğitim projesi iken dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganı ile bir anda popüler olan Raspberry Pi, o günden bu yana pek çok modele imza attı. Tek bir konsept ile yetinmeyen vakıf, kullanıcıların ihtiyacına yönelik farklı konseptler geliştirmeye devam ediyor. Şimdi sırada Raspberry Pi Zero W var.

Kablosuz yetenekleri

İsminden de anlaşılacağı üzere Raspberry Pi Zero W, orijinal Zero modelinin üzerine kablosuz bağlantı seçenekleri ekleyen bir versiyon. 5$ fiyat etiketine sahip Zero versiyonunda kablosuz bağlantı olmasını isteyenler buna yönelebilecek. Ürün Raspberry Pi vakfının beşinci yılına özel satışa sunuldu.

Kablosuz bağlantı için Raspberry Pi 3 Model B’de kullanılan aynı Cypress CYW43438 kablosuz yongasına yer verilmiş. Bu yongada WiFi N ve Bluetooth 4.0 standartları destekleniyor. Bunu dışında tüm özellikler Zero modeli ile aynı.

Zero W versiyonunda 1GHz tek çekirdekli ARM işlemci, 512MB RAM, mini HDMI portu, güç sağlama ve veri aktarımı için ayrı microUSB girişleri, HAT uyumlu 40-pinli giriş, CSI kamera bağlantısı, hafıza kartı girişi özellikleri yer alıyor.

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Raspberry Pi Zero W için istenen fiyat 10$. Tam olarak bizdeki karşılığı 37TL civarında. Bununla birlikte kartın ithalatını yapan sitelerde 180TL civarında fiyat biçiliyor.