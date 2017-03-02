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Raspberry Pi bilgisayarlarına devam

Dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla yola çıkan Raspberry Pi, pazarı zenginleştirmeye devam ediyor. Şimdi sırada kablosuz bağlantı odaklı Raspberry Pi Zero W var.
2 yıl
4,6b
1
12
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi bilgisayarlarına devam

Bir eğitim projesi iken dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganı ile bir anda popüler olan Raspberry Pi, o günden bu yana pek çok modele imza attı. Tek bir konsept ile yetinmeyen vakıf, kullanıcıların ihtiyacına yönelik farklı konseptler geliştirmeye devam ediyor. Şimdi sırada Raspberry Pi Zero W var.

Kablosuz yetenekleri

İsminden de anlaşılacağı üzere Raspberry Pi Zero W, orijinal Zero modelinin üzerine kablosuz bağlantı seçenekleri ekleyen bir versiyon. 5$ fiyat etiketine sahip Zero versiyonunda kablosuz bağlantı olmasını isteyenler buna yönelebilecek. Ürün Raspberry Pi vakfının beşinci yılına özel satışa sunuldu.

Kablosuz bağlantı için Raspberry Pi 3 Model B’de kullanılan aynı Cypress CYW43438 kablosuz yongasına yer verilmiş. Bu yongada WiFi N ve Bluetooth 4.0 standartları destekleniyor. Bunu dışında tüm özellikler Zero modeli ile aynı.

Zero W versiyonunda 1GHz tek çekirdekli ARM işlemci, 512MB RAM, mini HDMI portu, güç sağlama ve veri aktarımı için ayrı microUSB girişleri, HAT uyumlu 40-pinli giriş, CSI kamera bağlantısı, hafıza kartı girişi özellikleri yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Redmi 4X ile tanışın"

Raspberry Pi Zero W için istenen fiyat 10$. Tam olarak bizdeki karşılığı 37TL civarında. Bununla birlikte kartın ithalatını yapan sitelerde 180TL civarında fiyat biçiliyor. 

 

http://hexus.net/tech/news/systems/102970-raspberry-pi-zero-w-wi-fi-bluetooth-costs-10/ Yorum Yaz
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Finn Mertens 2 yıl en beğenilen
$10 nasıl 180 tl oluyor yahu
1 Yanıt Yanıtla +15
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Aether 2 yıl nefendim
nefendim

Ekrem71; eğer kiiiii Apple entegrasyonu yoksa ÇÖP



arkadaş her konuya aynı şeyi yazıyor herhalde
nefendimEkrem71; eğer kiiiii Apple entegrasyonu yoksa ÇÖParkadaş her konuya aynı şeyi yazıyor herhalde...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
underlater 2 yıl
Yurt dışından eskiden 75€'ya kadar kdv'siz ürün getirilebiliyordu. Şimdi bu sınırı 35€'ya çektiler. Neyse ki bu cihazın fiyatı sınırlar içerisinde. Yani KDV ödemenden getirtme şansınız var ;)
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1BilimAdamı 2 yıl
İşte bizim ithalatçıların kazıkçılığı belli oluyor.10dolarlık ürünü 180e kitlerler,acımazlar.
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yusuforhan 2 yıl
TR de de 10 dolar + kdv ye SAMM san bulabilirsiniz. 160 lira olan set hali, editörün gözünden kaçmış demekki. Düzeltirse seviniriz.
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Finn Mertens 2 yıl en beğenilen
$10 nasıl 180 tl oluyor yahu
1 Yanıt Yanıtla +15
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FatihAsl 2 yıl Finn Mertens
fuko08

$10 nasıl 180 tl oluyor yahu

set olarak sattıkları için. adaptör, kasa, sd kart gibi parçalar var.
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nefendim 2 yıl
Ekrem71; eğer kiiiii Apple entegrasyonu yoksa ÇÖP
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CooL_ROMEO 2 yıl nefendim
nefendim

Ekrem71; eğer kiiiii Apple entegrasyonu yoksa ÇÖP


Ne alaka ?
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Aether 2 yıl nefendim
nefendim

Ekrem71; eğer kiiiii Apple entegrasyonu yoksa ÇÖP



arkadaş her konuya aynı şeyi yazıyor herhalde
1 Yanıt Yanıtla +4
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mementopolis 2 yıl nefendim
nefendim
Ekrem71; eğer kiiiii Apple entegrasyonu yoksa ÇÖP


Ekrem'in resmi var mı ya :D kim bu merak ediyorum resmide yok Künyede
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