Raspberry Pi bilgisayarlarına devam

Bir eğitim projesi iken dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganı ile bir anda popüler olan Raspberry Pi, o günden bu yana pek çok modele imza attı. Tek bir konsept ile yetinmeyen vakıf, kullanıcıların ihtiyacına yönelik farklı konseptler geliştirmeye devam ediyor. Şimdi sırada Raspberry Pi Zero W var.
Kablosuz yetenekleri
İsminden de anlaşılacağı üzere Raspberry Pi Zero W, orijinal Zero modelinin üzerine kablosuz bağlantı seçenekleri ekleyen bir versiyon. 5$ fiyat etiketine sahip Zero versiyonunda kablosuz bağlantı olmasını isteyenler buna yönelebilecek. Ürün Raspberry Pi vakfının beşinci yılına özel satışa sunuldu.
Kablosuz bağlantı için Raspberry Pi 3 Model B’de kullanılan aynı Cypress CYW43438 kablosuz yongasına yer verilmiş. Bu yongada WiFi N ve Bluetooth 4.0 standartları destekleniyor. Bunu dışında tüm özellikler Zero modeli ile aynı.
Zero W versiyonunda 1GHz tek çekirdekli ARM işlemci, 512MB RAM, mini HDMI portu, güç sağlama ve veri aktarımı için ayrı microUSB girişleri, HAT uyumlu 40-pinli giriş, CSI kamera bağlantısı, hafıza kartı girişi özellikleri yer alıyor.Ayrıca Bkz. "Xiaomi Redmi 4X ile tanışın"
Raspberry Pi Zero W için istenen fiyat 10$. Tam olarak bizdeki karşılığı 37TL civarında. Bununla birlikte kartın ithalatını yapan sitelerde 180TL civarında fiyat biçiliyor.
http://hexus.net/tech/news/systems/102970-raspberry-pi-zero-w-wi-fi-bluetooth-costs-10/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arkadaş her konuya aynı şeyi yazıyor herhalde