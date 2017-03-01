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Xiaomi Redmi 4X ile tanışın

Yeni PineCone Surge S1 yonga setini ve Mi 5c akıllı telefonunu lanse eden Xiaomi’nin bir sürprizi daha vardı. Xiaomi Redmi 4X yine fiyatıyla ön plana çıkıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
20,7b
1
108
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin yüz milyondan fazla satan akıllı telefon serisi Redmi, bu hafta yeni bir üyeye daha kavuştu. Xiaomi Redmi 4X yine giriş seviyesinde iddialı özellikler sunmaya çalışacak.

Fiyat-performansa oynuyor

5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Redmi 4X, metal alaşımlı kasa ve 2.5D ekran kavisi ile premium hissiyatı tamamlıyor. Model 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 435 yonga setinden gücünü alıyor ve 2GB/3GB RAM seçeneği sunuyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip ve yazılımsal olarak karanlık ortam performansı arttırılmış. 5MP çözünürlüğündeki ön kamera da özçekim için yüz tanıma ve görüntü iyileştirme özellikleri sunuyor.

Bu seride alıştığımız üzere 4100mAh kapasiteli batarya ile iki güne kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Firmanın hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya çok daha kısa sürelerde doldurulabiliyor. Ayrıca  WiFi AC, Bluetooth 4.2 gibi ekstralar mevcut.

Ayrıca Bkz. "SanDisk’ten iOS cihazları için 256GB harici depolama alanı"

Xiaomi Redmi 4X modelinin 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite barındıran versiyonu 102$ civarında. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite için 130$ ödemek gerekiyor. 

 

http://en.miui.com/thread-522577-1-1.html Yorum Yaz
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ryalp 2 yıl en beğenilen
Vestel'in amiral gemisinde bulunan işlemciyi adamlar giriş seviyesi cihaza koymuşlar
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cournaleous 2 yıl
Xiaomi de olmasa 3310'a kalicaz
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axaxa 2 yıl
Halkın telefonu xiomi.
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3 Avatar Avatar Avatar
apollo48 2 yıl
arkadaşlar redmi 4x kullanıyorum, ekran hassaslığında sorun var gibi, mesela facebookta gezerken aşağı yukarı hareket ettirdiğimde beğen tuşuna basıyor veya fotoğrafı açıyor, sanki sabit basıyormuşum gibi oluyor, sizlerde de mevcutmu böyle durum, ekran hassaslık durumu
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FIRAT_G_ 2 yıl
Az önce 2. Redmi 4x imi aldım yaşasın xiaomi
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guthrie 2 yıl FIRAT_G_
nereden aldınız kaça aldınız ne renk aldınız?
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FIRAT_G_ 2 yıl
1 ay gibi bir süredir kullanıyorum. Redmi 4 prime sonrası bataryası için acaba diyerek aldım batarya yine efsane olmuş. Gün boyu elimden düşmediği halde günü cok rahat çıkarıyor. Tasarim olarakta redmi 4 prime dan çok daha güzel. Xiaomi yapmış yine telefonu 750 liraya hepsiburadadan aldım bu fiyata 2 yıl garantili böyle malzeme kalitesi olan bu özelliklerde başka cihaz yok sanırım piyasada. Performansa gelince her türlü işimi görüyor bir sıkıntı yaşamadım. Hoparlörler harika. Bence çok alınası bir cihaz.
2 Yanıt Yanıtla
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Pisikletçi 2 yıl FIRAT_G_
FIRAT_G_
1 ay gibi bir süredir kullanıyorum. Redmi 4 prime sonrası bataryası için acaba diyerek aldım batarya yine efsane olmuş. Gün boyu elimden düşmediği halde günü cok rahat çıkarıyor. Tasarim olarakta redmi 4 prime dan çok daha güzel. Xiaomi yapmış yine telefonu 750 liraya hepsiburadadan aldım bu fiyata 2 yıl garantili böyle malzeme kalitesi olan bu özelliklerde başka cihaz yok sanırım piyasada. Performansa gelince her türlü işimi görüyor bir sıkıntı yaşamadım. Hoparlörler harika. Bence çok alınası bir cihaz.

bende bugün teknosadan aldım sol taraftaki hoparlörün sesi çok az acaba sizde de öyle mi
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istanbul37 2 yıl FIRAT_G_
Dostum ben de 3-4 aydır redmi 4x kullanıyorum ve memnunum. Siz prime modelini de kullanmışsınız. Alırken aklımda Prime da vardı. Prime ın 4x e Göre batarya, kamera ve işlemci performansı nasıl? 4x den sonra prime a gecilirmi?
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inceuclusarj 2 yıl
Güvenilir bir satıcı bilen var mı internetten alabileceğimiz KVK li
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Erdem2602 2 yıl
Sorunsuz bir xiaomi redmi 4x'in modeli ne olmalı? Alırken kutusunda mutusunda ne yazması lazım?
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woddy 2 yıl
S4 mini den çok daha iyi.
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temizkopat 2 yıl
Tr garanti geldi fiyatlar uçtu. Ben garantisiz 3/32 700 TL ye aldım. Garanti için 50% fark vermek istemem ben.
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frux 2 yıl temizkopat
32 gb'lığı garantisiz 750 liraya buldum, ama belli bir zaman sonra imei uçar mı? O düşündürüyor.
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Led Zeppelin 2 yıl
Hb ye distribütör olanı gelmiş, 3/32gb liği 1099 tl. İthalatçı 2/16gb ise 699.
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frux 2 yıl Led Zeppelin
Led Zeppelin
Hb ye distribütör olanı gelmiş, 3/32gb liği 1099 tl. İthalatçı 2/16gb ise 699.

400 lira farka değer mi? Oha gerçekten, gider 970 liraya Redmi note 4x alırım
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gezfotek 2 yıl
Telefonun bataryası kendine gelmeye başladı ve ekran süresi 10 saatlere ulaştı.
Son aldığım değerler:
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frux 2 yıl gezfotek
Batarya'yı sürekli %4-5 kalıncaya kadar bitirmeyin, %20 de uyarı verdi mi şarj edin.
Batarya sağlığı için önemli, bu yüzden bataryası bir senede performans kaybedenler var.
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keremyan 2 yıl gezfotek
Hangi operatörü kullanıyorsunuz.mobil ağ değeriniz çok iyi. Çekim gücü yüksek olmasaydı 10 saat kullanım alamazdınız.
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byleo06 2 yıl
arkadaslar bildirim cubugundan whatsapp mesajlarini okuyamiyorum neden sadece 1 mesaj gelince okunuyor 3-5 tane gelince okunmuyor + bildirim isiklari yanmiyor ki ayarlara baktim hepsinin bildirim isigi açik.
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selcukas 2 yıl byleo06
Malesef alttaki butonların ışığı mevcut değil


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temizkopat 2 yıl byleo06
O dediğin bildirim olayı Android 7 ile gelecek. Ama bildirim ışığı bende WhatsApp için açık ve doğru çalışıyor. Ayarlarda da bı bildirim ışığı kısmı var. Orda da acman gerekiyor olabilir
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