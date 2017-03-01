Xiaomi Redmi 4X ile tanışın

Xiaomi’nin yüz milyondan fazla satan akıllı telefon serisi Redmi, bu hafta yeni bir üyeye daha kavuştu. Xiaomi Redmi 4X yine giriş seviyesinde iddialı özellikler sunmaya çalışacak.

Fiyat-performansa oynuyor

5 inçlik 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Redmi 4X, metal alaşımlı kasa ve 2.5D ekran kavisi ile premium hissiyatı tamamlıyor. Model 8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 435 yonga setinden gücünü alıyor ve 2GB/3GB RAM seçeneği sunuyor.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğündeki kamera faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip ve yazılımsal olarak karanlık ortam performansı arttırılmış. 5MP çözünürlüğündeki ön kamera da özçekim için yüz tanıma ve görüntü iyileştirme özellikleri sunuyor.

Bu seride alıştığımız üzere 4100mAh kapasiteli batarya ile iki güne kadar kullanım süresi elde edilebiliyor. Firmanın hızlı şarj teknolojisi sayesinde batarya çok daha kısa sürelerde doldurulabiliyor. Ayrıca WiFi AC, Bluetooth 4.2 gibi ekstralar mevcut.

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Xiaomi Redmi 4X modelinin 2GB RAM/16GB arttırılabilir kapasite barındıran versiyonu 102$ civarında. 3GB RAM ve 32GB arttırılabilir kapasite için 130$ ödemek gerekiyor.