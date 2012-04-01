Raspberry Pi dağıtımı ertelendi

Dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanını elinde tutan Raspberry girişiminin ürettiği Raspberry Pi adlı modelin B versiyonu 35$'dan İngiltere'de satışa başlamışken, A versiyonu henüz raflara çıkmadı.





B versiyonunda kısa süre önce Ethernet jakında problem oluşmuş ve firma hızlı bir şekilde arızalı modelleri değiştirmeye başlamıştı. Perakende kanallarında yaşanan gecikmeler nedeniyle beklenen satış sayısına ulaşılamadı. Ancak şimdi de satışların ertelendiği duyuruldu.





Raspberry ilk etapta 2000 üniteyi tüketicilere ulaştırdı. Ancak Avrupa'da elektronik cihazların alması gereken CE sertifikasını almadığı için iki perakende mağazası işbirliğini sona erdirdi.





Raspberry bugüne kadar ürün için CE başvurusu yapmadı çünkü tamamlanmış bir final ürünü olmadığı için sertifikasyona gerek olmadığını düşünüyordu. Duyulan gereksinim nedeniyle CE sertifikası almak için başvuru yapan firma kısa sürede onay almak için elinden geleni yapacağını duyurdu. Onayın ardından da ilk büyük parti ülkeye giriş yapacak.





Ancak onayın ne zaman alınacağı ve stokların satışa başlayacağı hakkında firma kesin bir tarih veremiyor.