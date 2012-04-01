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Raspberry Pi dağıtımı ertelendi

7 yıl
3,3b
1
21
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanını elinde tutan Raspberry girişiminin ürettiği Raspberry Pi adlı modelin B versiyonu 35$'dan İngiltere'de satışa başlamışken, A versiyonu henüz raflara çıkmadı.

B versiyonunda kısa süre önce Ethernet jakında problem oluşmuş ve firma hızlı bir şekilde arızalı modelleri değiştirmeye başlamıştı. Perakende kanallarında yaşanan gecikmeler nedeniyle beklenen satış sayısına ulaşılamadı. Ancak şimdi de satışların ertelendiği duyuruldu.

Raspberry ilk etapta 2000 üniteyi tüketicilere ulaştırdı. Ancak Avrupa'da elektronik cihazların alması gereken CE sertifikasını almadığı için iki perakende mağazası işbirliğini sona erdirdi. 

Raspberry bugüne kadar ürün için CE başvurusu yapmadı çünkü tamamlanmış bir final ürünü olmadığı için sertifikasyona gerek olmadığını düşünüyordu. Duyulan gereksinim nedeniyle CE sertifikası almak için başvuru yapan firma kısa sürede onay almak için elinden geleni yapacağını duyurdu. Onayın ardından da ilk büyük parti ülkeye giriş yapacak.

Ancak onayın ne zaman alınacağı ve stokların satışa başlayacağı hakkında firma kesin bir tarih veremiyor.

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duketemre 7 yıl
sarikanarya567
Orijinalden alıntı: alpa07
Orijinalden alıntı: sarikanarya567
Orijinalden alıntı: alpa07
Orijinalden alıntı: söny
Orijinalden alıntı: alpa07 Dünyada stok sınıtısı yaşanıyor Türkiyeye kesinlikle gelmez
Aşırı uğrasların sonundan geliyor hocam
denedim baya ugrastırdı ama 2haftadır elimde
ebay vb yerlerden temin ettin galiba.Distribütör garantisi altında TR ye gelmez. hayırlı olsun bu arada inceleme bekleriz
35 dolarlık birşey sonuçta,garantisi olmasada olur :)
Masraflarıyla ne kadar
Biraz risk iyidir o zaman :)

süper mario oynatıyomu :)
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ender 7 yıl
ben satın alamadım.. halen..
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khytr89 7 yıl
Türkiyede ce nin anlamı yok. Tse e de gelene geçene onay verdiğine göre getirsin burda satsın. Download için süper bir cihaz.
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mesahin 7 yıl
Dün banada Farnellden mail geldi daha önceden ön kayit yaptirmistim satin almak icin. Ürün dagitimina baslamislar o yüzden kesin siparis icin mail geldi ve verdikleri linkten siparisi verdim. Yakinda gelir herhalde artik. Posta parasi dahil Almanya fiyat 32.70 Sterlin olarak yazdi.
Asagida cesitli ülkeler icin fiyatlari görebilirsiniz:
raspberrypi.org/...
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symbiat 7 yıl
Bilmiyorum ama nedense bana bu iş kasten baltalanıyor gibi geliyor....
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Rainbow6 7 yıl
kesinlikle tedarik problemi var retaillerde bile adam gibi bi satis sayfasi yok ozellikle fazla gostermiyolar ana sayfalarinda cunku bi cok kisi yok yere hucum edecek ... belki bunun yerine daha sonra cikaracaklari modelleri beklemek daha akillica olabilir 512-1 gb ramli modellerden bahsediliyordu bi yerlerde
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vidoko 7 yıl
kaç zamandır bir ürünü beceremediler gitti.ağzımızı açmış salyalarımız akarcasına merakla bekliyoruz almak için , okadar reklam ve tanıtıma rağmen bu sıkıntıları yaşatmaması lazım .
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E_Aydin35 7 yıl
Bazı ufak görülen eksiklikler büyük işleri tutuyor.. Hayırlısı inşallah kısa surede gelır onay..
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stardus 7 yıl
napolyon94
Ne kadar beceriksiz bir firma

Firma değil. Cambridge üniversitesinin bir projesi bu. İlk iphonelar da neredeyse bir yıl sonra gelmişti türkiyeye. Seri üretim ve dağıtım ciddi süre alıyor. Ancak anladığım kadarıyla yapmak istedikleri ürünü dağıtıp 3. şahıslara kar amaçlı iş yaptrmamak için. Belirledikleri makul fiyattan internet kanalıyla tüm dünyaya ingiltereden satma gayesindeler. FArnell gibi firmalara bunu rahatlıkla yaptırabilirler. SErvis ağları vs var her ülkede.
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napolyon94 7 yıl
Ne kadar beceriksiz bir firma
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alpa07 7 yıl
Dünyada stok sınıtısı yaşanıyor Türkiyeye kesinlikle gelmez
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Fatal1ty. 7 yıl
Bunun kabı falan yok mu? Açık mı duruyor böyle? Bi şey dökülse falan gider hemen.
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söny 7 yıl alpa07
alpa07

Dünyada stok sınıtısı yaşanıyor Türkiyeye kesinlikle gelmez

Aşırı uğrasların sonundan geliyor hocam
denedim baya ugrastırdı ama 2haftadır elimde
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