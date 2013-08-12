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Raspberry Pi için bir proje merkezi yayına başladı

5 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi için bir proje merkezi yayına başladı

Eğitim amaçlı olarak geliştirilen ancak teknoloji dünyasına tahmin edilemeyecek kadar büyük bir etki yapan Raspberry Pi, dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanıyla mini PC segmentine de yeni bir açılım getirdi. Cebe sığan boyutlarıyla kimi tüketiciler için hobi, kimi tüketiciler için geliştirici kartı, kimi tüketiciler için ise ikinci PC olarak görülen Raspberry Pi sayesinde çubuk diye tabir edebileceğimiz USB bellek görünümlü akıllı TV adaptörleri veya mini PC formatları popüler oldu.

Global olarak sınırlı bir bölgede satış yapan Raspberry Pi buna rağmen milyonluk satış rakamlarına ulaştı. Geliştirici gruplarının elinde pek çok amaca hizmet eder hale gelen Raspberry Pi için bir proje merkezi de hayata geçirildi. 

Modelin genel olarak satışını yapan Farnell Element14 tarafından başlatılan Raspberry Pi Hub adlı proje merkezi, geliştiricilerin elinden çıkan projeleri bir çatı altında toplamak ve bunları zorluk derecesine göre kategorilendirmek amacını güdüyor. Elinde cihaz olan kullanıcılar böylece bilgi seviyelerine göre projelerden yararlanabilecek.

Farnell ayrıca 8GB boyutunda bir SD kart barındıran Model B versiyonunun da satışına başladı. 700MHz saat hızında çalışan ARM11 tabanlı Broadcom işlemcisi ve Video Core IV grafik birimi sunan Model B versiyonunda Ethernet portu, 512MB RAM, iki USB girişi şeklinde ekstralar yer alıyor. 

8GB boyutundaki SD kart içerisinde ise Raspberry Pi vakfının onayladığı 6 işletim sistemi de ön yüklü şekilde sunuluyor. Bu versiyonun fiyatı ise 40$ olacak. 

http://www.element14.com/community/community/raspberrypi_projects?CMP=PRR-GLO-13-0032 Yorum Yaz
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polair 5 yıl
Ergenler yok ? Olmamaları normal çünkü bu teknolojiden bihaber bunun yaptıklarını yapan janjanlı aletlere binlerce TL bayılmayı tercih ediyorlar.
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imOKAY 5 yıl polair
polair
Ergenler yok ? Olmamaları normal çünkü bu teknolojiden bihaber bunun yaptıklarını yapan janjanlı aletlere binlerce TL bayılmayı tercih ediyorlar.

alındım doğrusu..

Geçenlerde DHde imzasında vardı bi kullanıcının... Raspberry pi... 5 dakika araştırayım dedim ama araya bişeyler bişeyler girdi de yalan oldu araştırmam...

Nedir bu alet?
Anladığım kadarıyla düşük kapasiteli pc... Bir nevi macmini bir nevi ekransız tablet...

Peki ya detaylar?
2 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 5 yıl polair
polair

Ergenler yok ? Olmamaları normal çünkü bu teknolojiden bihaber bunun yaptıklarını yapan janjanlı aletlere binlerce TL bayılmayı tercih ediyorlar.

Onlar sadece vajina ve ego kölesidir.
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Stanislas Xavier 5 yıl
Linux sistemler Armv7'den itibaren arm işlemcileri destek verdiği için bu alet direkt olarak çalıştıramıyor linux sürümlerini.Daha güncel işlemci kullanan ve çok daha fazla giriş/çıkışa sahip olan bir çok alternatif çıktı ve aradaki fiyat farkının da tüm bu ekstra özellikler için lafı olmaz.Güncellenmesi gerek artık Raspberry Pi'lerin.Böyle bir kart almayı düşünenlere BeagleBone Black'e bakmalarını tavsiye ediyorum.
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