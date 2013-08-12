Raspberry Pi için bir proje merkezi yayına başladı





Eğitim amaçlı olarak geliştirilen ancak teknoloji dünyasına tahmin edilemeyecek kadar büyük bir etki yapan Raspberry Pi, dünyanın en ucuz bilgisayarı ünvanıyla mini PC segmentine de yeni bir açılım getirdi. Cebe sığan boyutlarıyla kimi tüketiciler için hobi, kimi tüketiciler için geliştirici kartı, kimi tüketiciler için ise ikinci PC olarak görülen Raspberry Pi sayesinde çubuk diye tabir edebileceğimiz USB bellek görünümlü akıllı TV adaptörleri veya mini PC formatları popüler oldu.





Global olarak sınırlı bir bölgede satış yapan Raspberry Pi buna rağmen milyonluk satış rakamlarına ulaştı. Geliştirici gruplarının elinde pek çok amaca hizmet eder hale gelen Raspberry Pi için bir proje merkezi de hayata geçirildi.





Modelin genel olarak satışını yapan Farnell Element14 tarafından başlatılan Raspberry Pi Hub adlı proje merkezi, geliştiricilerin elinden çıkan projeleri bir çatı altında toplamak ve bunları zorluk derecesine göre kategorilendirmek amacını güdüyor. Elinde cihaz olan kullanıcılar böylece bilgi seviyelerine göre projelerden yararlanabilecek.





Farnell ayrıca 8GB boyutunda bir SD kart barındıran Model B versiyonunun da satışına başladı. 700MHz saat hızında çalışan ARM11 tabanlı Broadcom işlemcisi ve Video Core IV grafik birimi sunan Model B versiyonunda Ethernet portu, 512MB RAM, iki USB girişi şeklinde ekstralar yer alıyor.





8GB boyutundaki SD kart içerisinde ise Raspberry Pi vakfının onayladığı 6 işletim sistemi de ön yüklü şekilde sunuluyor. Bu versiyonun fiyatı ise 40$ olacak.

http://www.element14.com/community/community/raspberrypi_projects?CMP=PRR-GLO-13-0032