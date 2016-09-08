Sony PS4 Pro duyuruldu: 4K ve HDR desteği geliyor

Dün gece teknoloji dünyasının tüm dikkati yeni iPhone modellerinin lansmanında olsa da, Sony tarafında da önemli duyurular vardı. Firma, elden geçirdiği ve güçlendirdiği PS4 Pro adındaki yeni konsolunu görücüye çıkardı.

Mevcut konsolun donanımı üzerinde bir takım iyileştirmeler yapan Sony, 4K ve HDR görüntü çıkışı sağlamayı başarmış. 8 adet Jaguar çekirdeğini daha yüksek hızlarda çalıştıran konsol ayrıca yeni nesil bir AMD grafik birimi barındırıyor. Grafik mimarisinin teknik detayları açıklanmamış ancak 4.2TFLOPS seviyesine bakıldığında Polaris tabanlı bir ekran kartı söz konusu. Sistem 8GB GDDR5 bellek ile destekleniyor.

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Yeni konsol, 4K görüntü çıkışını özel bir ölçeklendirme teknolojisi kullanarak sunuyor. Call of Duty: Infinite Warfare ve Modern Warfare: Remastered oyunları yeni özellikleri ilk günden itibaren desteklemeye başlayacak. Battlefield 1 ve FIFA 16 gibi pek çok PS4 oyunu ise sonraki dönemlerde bu desteğe sahip olacak. Geliştiriciler istemezse bu teknolojiyi hiç kullanmadan standart çözünürlükte oyunlarını sunmaya devam edebilecekler.

Yeni konsolun en iyi görüntü kalitesini 4K televizyonlarda sunacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte HD ve Full HD çözünürlüğe sahip televizyonlarda da konsolun görüntü kalitesini mümkün olduğunca arttıracağı ifade ediliyor. HDR desteği, ek bir güncelleme ile tüm PS4 konsollarına dağıtılacak.

PS4 Pro ayrıca sanal gerçeklik içerikleri için de arttırılmış görüntü kalitesi ve akıcılık sunuyor. PS VR kaskının çıkmasına az bir süre kala, Sony daha güçlü bir konsol ile sanal gerçeklik içeriklerini desteklemiş oldu. 1TB depolama kapasitesi ile sunulacak PS4 Pro modeli 10 Kasım 2016 tarihinde piyasaya çıkacak ve 399$ fiyat etiketine sahip olacak.