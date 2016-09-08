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Sony PS4 Pro duyuruldu: 4K ve HDR desteği geliyor

Uzun süredir gündemde olan Sony’nin daha güçlü PS4 konsolu, saatler önce gerçekleştirilen özel bir etkinlikte tanıtıldı. PS4 Pro konsolu 4K ve HDR video desteği getiriyor.
2 yıl
14,2b
1
48
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün gece teknoloji dünyasının tüm dikkati yeni iPhone modellerinin lansmanında olsa da, Sony tarafında da önemli duyurular vardı. Firma, elden geçirdiği ve güçlendirdiği PS4 Pro adındaki yeni konsolunu görücüye çıkardı.

Mevcut konsolun donanımı üzerinde bir takım iyileştirmeler yapan Sony, 4K ve HDR görüntü çıkışı sağlamayı başarmış. 8 adet Jaguar çekirdeğini daha yüksek hızlarda çalıştıran konsol ayrıca yeni nesil bir AMD grafik birimi barındırıyor. Grafik mimarisinin teknik detayları açıklanmamış ancak 4.2TFLOPS seviyesine bakıldığında Polaris tabanlı bir ekran kartı söz konusu. Sistem 8GB GDDR5 bellek ile destekleniyor.

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Yeni konsol, 4K görüntü çıkışını özel bir ölçeklendirme teknolojisi kullanarak sunuyor. Call of Duty: Infinite Warfare ve Modern Warfare: Remastered oyunları yeni özellikleri ilk günden itibaren desteklemeye başlayacak. Battlefield 1 ve FIFA 16 gibi pek çok PS4 oyunu ise sonraki dönemlerde bu desteğe sahip olacak. Geliştiriciler istemezse bu teknolojiyi hiç kullanmadan standart çözünürlükte oyunlarını sunmaya devam edebilecekler.

Yeni konsolun en iyi görüntü kalitesini 4K televizyonlarda sunacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte HD ve Full HD çözünürlüğe sahip televizyonlarda da konsolun görüntü kalitesini mümkün olduğunca arttıracağı ifade ediliyor. HDR desteği, ek bir güncelleme ile tüm PS4 konsollarına dağıtılacak.

PS4 Pro ayrıca sanal gerçeklik içerikleri için de arttırılmış görüntü kalitesi ve akıcılık sunuyor. PS VR kaskının çıkmasına az bir süre kala, Sony daha güçlü bir konsol ile sanal gerçeklik içeriklerini desteklemiş oldu. 1TB depolama kapasitesi ile sunulacak PS4 Pro modeli 10 Kasım 2016 tarihinde piyasaya çıkacak ve 399$ fiyat etiketine sahip olacak.

 

http://www.theverge.com/2016/9/7/12748316/sony-ps4-pro-announced-price-specs-release-date Yorum Yaz
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MHEC 2 yıl en beğenilen
sony kaçak kat çıkıyor konsola

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BekirTemel 2 yıl
Sony elinde bir konsol kaldı onuda diğerleri gibi aşağı çekme lütfen bak.
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OyunDelisi 2 yıl
Çok değil bir iki yıl önce 2k sevdasından çok telefona yazık oldu, umarım konsollarda 4k için aynı hataya düşmez.
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DH Misafiri 2 yıl
bu ps4 pro cihazı sadece içinde 4k,hdr desteği olan diğer özellikleri ps4 cuh 1216 a ve b serisi ile aynı olan bir cihaz. x box one dan güçlü x box one s ile aynı gibi hemen hemen. görüntü cuh 1216 a ve b serilerinde zaten 1080 p 30 fps ve 60 fps ye çıkabılıyor. bu şu demek. 4k tv si olanlar için cihaz 3048X2160 p tv destegıne çıkacak. full hd lerde 2560X1440 p ye çıkacak.bu bu demek. buda uhd kalıtesıne yakın ama tam uhd değil QHD kalitesinde oynatıcak full hd tv lerde. cuh 1216 a ve be serilerinde 1920X1080 p yi goruyorken bu pro 2560X1440 p ye çıkıcak.
ıçındekı çıp update etmedınden tv alırsanız o goruntuye çıkıcak. farkı bu arkadaşlar.
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OTUZOTUZ 2 yıl
way arkadaş millet yazmışta yazmış o zaman kısaca bende yazım öncelikle adamlar 4k ile 1080p çözünülürlükte 60 fps yi garanti ettiler ve ps4'de çıkışında yaptıkları hattayı düzeltiler ps4 1080p'de yetersiz kalıyordu ( 1080p 30fps komikti bence ) şimdi bide şu konu var normal ps4 olan kişiler yarın bi gün PSVR gözlük almak isteyecekler demi oda şöyle ps4 stereoskopik görüntüde 1080p de fena bocalıyordu ve bu sorun nasıl aşılacak acep derken insanlar al sana aşıldı 1080p 60 fps kısaca adamlar ps4'de yaptıkları hatayı bariz düzeltti olan ps4'u alana oldu :))
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kloveangel 2 yıl
Teknoloji firmaları ne yapacağını şaşırmış durumda Son 10 yıl öncesinde böyle bir şey yoktu. artık ne yaparız satarız nasıl insanları sömümürüz peşindeler. Malesef teknolojinin geldiği son durum mu. hem maddi hem de manevi olarak insanlara aşırı zararı var.
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portrey 2 yıl
Bende 4K TV var ama hdr özelliği yok yani şimdi yanlış TV mi SATIN ALDIM
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Six Feet Under. 2 yıl
2 sene sonra da PS4 PRO S çıkar.
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brkylmz19990102 2 yıl
full hd 60fps versin , tüm konsol kullanıcıları için kafi . Ps4 ün zayıf gücünden bıkan kullanıcılar hemen almak isteyecektir. Yalnız bu sefer sony nin en
az 3 , 4 sene yeni konsol çıkarmayacağız tarzı haberler ile kullanıcıları rahatlaması lazım ki ps 4 pro almak isteyen adam " şimdi ben bunu alıyorumda 2 ay sonra yeni konsol çıkmasın " demesin. Oyun hayatıma başladığımdan beri hep pc kullanıcısı oldum ama konsollar sayesinde hep yeni fikirler ve yaratıcı tarzda oyunlar görebildik. Oyunlar pc odaklı olduğu sürece cs gibi çöp ve yaratıcılıktan uzak sadece insanı sinirlendiren ve hırsla oynatabilen oyunların sayısının artmasından korkuyorum.
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clb12 2 yıl
V20 konusuna neden hala yorum yapılamıyor? Bu forumun yöneticileri ne iş yapıyor acaba?
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kadirirdem 2 yıl
Sony Telefonla konsol'u karıştırdı yanlış yaptı şahsen...
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olağan_şüpheli 2 yıl
399 dolar 1200 tl desek fena fiyat değil. acaba buraya kaça gelir. eski kasalar kaça düşer.
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*siteci* 2 yıl
Rx 470 gibisinden bir gpu ve düşük güçte bir cpu ile 4K oyunları mı açacakmış?
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giogo 2 yıl
Bu sony'nin yaptığı ne şimdi ? Düpedüz .......
6 ayda çıkan xperia telefonlarından bıkmadığımız yetmez gibi şimdi konsolu güncellemeye başladılar. Daha 1 ay önce PS4 1216b kasa aldım, en son çıkan kasayı aldım diye sevinirken 1 hafta sonra ps4 slim, 3 hafta sonrada ps4 pro'yu çıkardı.
Hani ne gereği var 4K'ya. Çokmu gerekli ? Adam akıllı cihazına güncellemeni ver yazılımını geliştir, eyvallahta ps4 adı altında farklı donanımlaştırma ne oluyor ?
Ps5'e saklasana 4K'yı. O zaman 4K'yı 60 fps kaldırabilecek donanımlar tam anlamıyla oturur ve 4K televizyona sahip insan sayısıda artar. Hatta millet. Ps5 çıktı 4K 60 fps özellikli donanımı süper diyip o hevesle gider bir 4K tv bile alır.
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