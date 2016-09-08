Sony PS4 Pro duyuruldu: 4K ve HDR desteği geliyor

Dün gece teknoloji dünyasının tüm dikkati yeni iPhone modellerinin lansmanında olsa da, Sony tarafında da önemli duyurular vardı. Firma, elden geçirdiği ve güçlendirdiği PS4 Pro adındaki yeni konsolunu görücüye çıkardı.
Mevcut konsolun donanımı üzerinde bir takım iyileştirmeler yapan Sony, 4K ve HDR görüntü çıkışı sağlamayı başarmış. 8 adet Jaguar çekirdeğini daha yüksek hızlarda çalıştıran konsol ayrıca yeni nesil bir AMD grafik birimi barındırıyor. Grafik mimarisinin teknik detayları açıklanmamış ancak 4.2TFLOPS seviyesine bakıldığında Polaris tabanlı bir ekran kartı söz konusu. Sistem 8GB GDDR5 bellek ile destekleniyor.Ayrıca Bkz. "OpenOffice kapanma tehlikesiyle karşı karşıya"
Yeni konsol, 4K görüntü çıkışını özel bir ölçeklendirme teknolojisi kullanarak sunuyor. Call of Duty: Infinite Warfare ve Modern Warfare: Remastered oyunları yeni özellikleri ilk günden itibaren desteklemeye başlayacak. Battlefield 1 ve FIFA 16 gibi pek çok PS4 oyunu ise sonraki dönemlerde bu desteğe sahip olacak. Geliştiriciler istemezse bu teknolojiyi hiç kullanmadan standart çözünürlükte oyunlarını sunmaya devam edebilecekler.
Yeni konsolun en iyi görüntü kalitesini 4K televizyonlarda sunacağı ifade ediliyor. Bununla birlikte HD ve Full HD çözünürlüğe sahip televizyonlarda da konsolun görüntü kalitesini mümkün olduğunca arttıracağı ifade ediliyor. HDR desteği, ek bir güncelleme ile tüm PS4 konsollarına dağıtılacak.
PS4 Pro ayrıca sanal gerçeklik içerikleri için de arttırılmış görüntü kalitesi ve akıcılık sunuyor. PS VR kaskının çıkmasına az bir süre kala, Sony daha güçlü bir konsol ile sanal gerçeklik içeriklerini desteklemiş oldu. 1TB depolama kapasitesi ile sunulacak PS4 Pro modeli 10 Kasım 2016 tarihinde piyasaya çıkacak ve 399$ fiyat etiketine sahip olacak.
http://www.theverge.com/2016/9/7/12748316/sony-ps4-pro-announced-price-specs-release-date Yorum Yaz Paylaş Tweetle
az 3 , 4 sene yeni konsol çıkarmayacağız tarzı haberler ile kullanıcıları rahatlaması lazım ki ps 4 pro almak isteyen adam " şimdi ben bunu alıyorumda 2 ay sonra yeni konsol çıkmasın " demesin. Oyun hayatıma başladığımdan beri hep pc kullanıcısı oldum ama konsollar sayesinde hep yeni fikirler ve yaratıcı tarzda oyunlar görebildik. Oyunlar pc odaklı olduğu sürece cs gibi çöp ve yaratıcılıktan uzak sadece insanı sinirlendiren ve hırsla oynatabilen oyunların sayısının artmasından korkuyorum.
6 ayda çıkan xperia telefonlarından bıkmadığımız yetmez gibi şimdi konsolu güncellemeye başladılar. Daha 1 ay önce PS4 1216b kasa aldım, en son çıkan kasayı aldım diye sevinirken 1 hafta sonra ps4 slim, 3 hafta sonrada ps4 pro'yu çıkardı.
Hani ne gereği var 4K'ya. Çokmu gerekli ? Adam akıllı cihazına güncellemeni ver yazılımını geliştir, eyvallahta ps4 adı altında farklı donanımlaştırma ne oluyor ?
Ps5'e saklasana 4K'yı. O zaman 4K'yı 60 fps kaldırabilecek donanımlar tam anlamıyla oturur ve 4K televizyona sahip insan sayısıda artar. Hatta millet. Ps5 çıktı 4K 60 fps özellikli donanımı süper diyip o hevesle gider bir 4K tv bile alır.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
14248 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
sony, sony ps4 pro ve