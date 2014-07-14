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Raspberry Pi serisi yeni bir modele daha kavuştu

4 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi serisi yeni bir modele daha kavuştu

Dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla lanse edilen Raspberry Pi geliştirici kartı oldukça popüler oldu ve iki model ile halen satışlarına devam ediyor. İngiliz Raspberry Pi vakfı seriye yeni bir model daha eklediğini duyurdu.

Rapsberry Pi Model B+ adını alacak olan model serinin final evrimi olarak tanımlanıyor. Bu bakımdan bağlantı seçenekleri biraz daha zenginleştirilmiş ve kartın tasarımı değişikliğe uğramış. 

Model Broadcom tasarımı BCM2835 işlemcisini ve 512MB RAM seviyesini kullanmaya devam ediyor. Değişen özellikler ise 40 pine ulaşan genel amaçlı girdi-çıktı - GPIO birimi, sayısı 4'e yükselen USB 2.0 portu, SD kart yerine microSD kart yuvası, yaklaşık 1Watt dolayında azaltılan enerji tüketimi, ses ve görüntü çıkışlarının tek bir portta toplanması şeklinde sıralanıyor. 

Bu değişiklikler kartın tasarımını da etkilemiş. USB bağlantıları kartın köşesine taşınırken, 4 adet de yuva eklenmiş. Bu bakımdan yeni kartın önceki kasalara uyum sağlayacağı belirtiliyor. Raspberry Pi yeni kartın fiyatında bir değişiklik yapmamış ve 35$ fiyat etiketini korumuş. 

http://www.raspberrypi.org/blog/#introducing-raspberry-pi-model-b-plus Yorum Yaz
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Umutcan 4 yıl
Diğer boardlara göre işlem gücü bunda ne olacak bakalım? Linux arm-hf versiyonları ui(desktop) ile kullanılacaksa eski pi çok kasıyordu.
Aynı fiyatlara daha güçlü boardlar vardı.
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DraGonS 4 yıl Umutcan
Umutcan

Diğer boardlara göre işlem gücü bunda ne olacak bakalım? Linux arm-hf versiyonları ui(desktop) ile kullanılacaksa eski pi çok kasıyordu.
Aynı fiyatlara daha güçlü boardlar vardı.


Hocam bu alet Masaüstü arayüzü ile kullanmak amaçlı bir alet değil zaten. He daha hızlı olsa tabiki daha iyi olur ama değil maalesef aynı işlemciyi kullanıyorlar.
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crashday 4 yıl
Ne zaman satışa çıkar ki bu?

Edit:Çıkmış,görmemişim
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Quaick 4 yıl
Banana pi daha güzel be :)
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Captain_Ivy 4 yıl
Harici harddisklerden küçük
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DraGonS 4 yıl
farnell'de çıksında satın alayım bari.
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