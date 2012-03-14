Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Raspberry Pi üretiminde küçük ölçekli bir sıkıntı yaşanıyor

7 yıl
4,3b
1
22
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ticari olarak üretime başlamasının öncesinde sadece bir proje olarak hayata geçirilen dünyanın en ucuz bilgisayarı Raspberry Pi, beklenmedik bir başarı elde etti ve stokların ilk partisi çoktan tükendi.

Raspberry Pi, 700MHz hızında ARM11 tabanlı Broadcom BCM2835 işlemci, grafik birimi, HDMI, USB 2.0 girişi, güç amaçlı microUSB, Linux işletim sistemi, SD kart girişi ve kompozit video çıkışı özellikleri sunuyor. İki farklı versiyonla piyasaya sürülen Raspberry Pi'nin A modeli 256MB RAM ve B modeli ise 256MB RAM, ek USB 2.0 portu ve ethernet bağlantısı özellikleri taşıyor. 

35$'lık B modeli hali hazırda İngiltere'de satışa başlamışken, 25$'lık A modeli henüz raflarda boy göstermedi.

Ancak üretim bandındaki kaynakların aktardığına göre modelin üretiminde küçük sayılabilecek bir arıza yaşanıyor. Ethernet jakı entegre mıknatıslar olmadan karta lehimlendiği için internet bağlantısı kurulamıyor. 

Firma resmi bir açıklama yapmasa da hatalı jakları değiştirmeye başladı. Kısa sürede tükenen ilk parti satışın içerisindeki kartların büyük kısmının hatası giderildi. Ancak ikinci parti satışın bu bakımdan biraz gecikebileceği belirtiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
createemir 7 yıl en beğenilen
Böyle ilgi odağı aletlerde üretim sıkıntısı normal. Ayrıca herkes hata yapabilir..
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bu üründen nasil tedarik edebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 7 yıl
win 8 desteği de olsun tamamdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SensatiOX 7 yıl
İnceleme var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sweetdream25 7 yıl


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgin_yener 7 yıl
alan arkadaşlar incleme ve yorumlarını yazabılırmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju1i@~ 7 yıl
Ufaklığa nazar değdi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lordinarius 7 yıl
swat882
alpa07 Türkiyey ne zaman gelir.
yazın gelicek

güzel zamanlama . ihtiyacım olmasa bile sırf merak ettiğim için alacağım . Gerçi aldığım zaman bir çok işte kullanacağım kesin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 7 yıl
bu ürünün geliştirilmesi ücretsiz yapılıyor zaten, 35dolalırlık ilk sürümde hata olması gayet normal bence, hiç bi firma 1 gunde sorunsuz urun cıkarmamıştır, ekran kartlarında oldukca görmekteyız bu gecıkmelerı zaten. ama ürüne gelirsek fiyatı ve sundugu performans cok iyi bence. bu gunlerde bende 1 adet spariş vericem. ayriyetten turkıyeden bir site fernell den satış yapan bi fırma var mail attım cevap beklıyorum. belkide cok bi fark olmadan onlar aracılıgı ile ürünü alabilirz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MERCURY2000 7 yıl
Küçük çapta bir üreticinin bir ürününe bu kadar cok talep olunca böyle gelişmeler olması doğal. Zaten bunlar beklenen seylerdi. Cihaz f/p oraniyla gercekten cok etkileyici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 7 yıl
iyi de bu haber çok eski...
pclabs.com.tr/...
raspberrypi.org/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ender 7 yıl
söny bey,
nasıl kullanma fırsatı buldunuz urun elınze geldı mı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
söny 7 yıl ender
ender

söny bey,

nasıl kullanma fırsatı buldunuz urun elınze geldı mı

Ürün elimde arkadaşlar en yakın zamanda inceleme yapmaya çalısıcam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4296 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, raspberry pi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl ASUS 7 serisi anakart lansmanı video röportaj 7 yıl MWC 2012: Touchpal Contacts ile Akıllı Arama iPhone'a geliyor 7 yıl MSI Windtop ae2210 "Ofis, oyun, çoklu ortam" hepsi bir arada bilgisayar video inceleme 7 yıl Qualcomm ile yeni nesil Snapdragon işlemciler ve mobil dünyanın geleceğini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim