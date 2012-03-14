Raspberry Pi üretiminde küçük ölçekli bir sıkıntı yaşanıyor

Ticari olarak üretime başlamasının öncesinde sadece bir proje olarak hayata geçirilen dünyanın en ucuz bilgisayarı Raspberry Pi, beklenmedik bir başarı elde etti ve stokların ilk partisi çoktan tükendi.





Raspberry Pi, 700MHz hızında ARM11 tabanlı Broadcom BCM2835 işlemci, grafik birimi, HDMI, USB 2.0 girişi, güç amaçlı microUSB, Linux işletim sistemi, SD kart girişi ve kompozit video çıkışı özellikleri sunuyor. İki farklı versiyonla piyasaya sürülen Raspberry Pi'nin A modeli 256MB RAM ve B modeli ise 256MB RAM, ek USB 2.0 portu ve ethernet bağlantısı özellikleri taşıyor.





35$'lık B modeli hali hazırda İngiltere'de satışa başlamışken, 25$'lık A modeli henüz raflarda boy göstermedi.





Ancak üretim bandındaki kaynakların aktardığına göre modelin üretiminde küçük sayılabilecek bir arıza yaşanıyor. Ethernet jakı entegre mıknatıslar olmadan karta lehimlendiği için internet bağlantısı kurulamıyor.





Firma resmi bir açıklama yapmasa da hatalı jakları değiştirmeye başladı. Kısa sürede tükenen ilk parti satışın içerisindeki kartların büyük kısmının hatası giderildi. Ancak ikinci parti satışın bu bakımdan biraz gecikebileceği belirtiliyor.