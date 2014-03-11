Raspberry Pi'ye Wolfson ses yongası





Dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla DIY yani kendin-yap alanında yeni bir devrime imza atan Raspberry Pi, kendi ekosistemini oluşturmayı başardı. Pek çok projeyi bir araya getirerek yeni fikirlerin de önünü açan devre kartı şimdi yeni bir eklentiye daha kavuşuyor.





Raspberry Pi standart olarak 700MHz saat hızında çalışan ARM işlemci, 512MB RAM, SD kart ile işletim sistemi kurabilme, opsiyonel Ethernet, USB girişi, microUSB girişi, HDMI çıkışı, opsiyonel kamera modülü gibi fiyatına göre iddialı özelliklere sahipti. Opsiyonlara göre de 25$ ve 35$ olarak satışa sunulmuştu.





Raspberry Pi bugüne kadar 2.5 milyon adet satarak önemli bir başarıya ima attı. Kısıtlı bir bölgede satışa sunulmasına rağmen başarılı rakamlar elde eden Rapsberry Pi, artık Wolfson tarafından da destekleniyor.





Kartın geliştiricisi Element 14, bağımsız Wolfson üretimi ses kartlarının satışına başladıklarını duyurdu. 33$ fiyat etiketine sahip olan kart 24-bit / 192KHz seviyesine kadar yüksek kalitede ses sunabilecek.





Wolfson ses işlemcisi taşıyan kart Raspberry Pi'nin P5 pinlerinin üzerine takılıyor. Kart üzerinde 3.5mm hoparlör çıkışı/mikrofon girişi yer alırken, dijital bir S/PDIF çıkışı ve dijital bir S/PDIF girişi mevcut. Kartın satışına önümüzdeki günlerde başlanacak.

http://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/raspberry-pi-accessories/wolfson_pi