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Raspberry Pi'ye Wolfson ses yongası

5 yıl
14,7b
1
26
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi'ye Wolfson ses yongası

Dünyanın en ucuz bilgisayarı sloganıyla DIY yani kendin-yap alanında yeni bir devrime imza atan Raspberry Pi, kendi ekosistemini oluşturmayı başardı. Pek çok projeyi bir araya getirerek yeni fikirlerin de önünü açan devre kartı şimdi yeni bir eklentiye daha kavuşuyor.

Raspberry Pi standart olarak 700MHz saat hızında çalışan ARM işlemci, 512MB RAM, SD kart ile işletim sistemi kurabilme, opsiyonel Ethernet, USB girişi, microUSB girişi, HDMI çıkışı, opsiyonel kamera modülü gibi fiyatına göre iddialı özelliklere sahipti. Opsiyonlara göre de 25$ ve 35$ olarak satışa sunulmuştu.

Raspberry Pi bugüne kadar 2.5 milyon adet satarak önemli bir başarıya ima attı. Kısıtlı bir bölgede satışa sunulmasına rağmen başarılı rakamlar elde eden Rapsberry Pi, artık Wolfson tarafından da destekleniyor.

Kartın geliştiricisi Element 14, bağımsız Wolfson üretimi ses kartlarının satışına başladıklarını duyurdu. 33$ fiyat etiketine sahip olan kart 24-bit / 192KHz seviyesine kadar yüksek kalitede ses sunabilecek. 

Wolfson ses işlemcisi taşıyan kart Raspberry Pi'nin P5 pinlerinin üzerine takılıyor. Kart üzerinde 3.5mm hoparlör çıkışı/mikrofon girişi yer alırken, dijital bir S/PDIF çıkışı ve dijital bir S/PDIF girişi mevcut. Kartın satışına önümüzdeki günlerde başlanacak.  

http://www.element14.com/community/community/raspberry-pi/raspberry-pi-accessories/wolfson_pi Yorum Yaz
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Rubisco 5 yıl en beğenilen
Broadcom Videocore mimarisni açık kaynak yaptı, mimari işleyişi ile ilgili detayları açtı. Hatta R.Pi için açık kaynak GL driverı geliştirene ödül bile verilecek. Bunun da haberini yapmış olsaydınız daha iyi olurdu( bu haberden önce )
Broadcom Videocore mimarisni açık kaynak yaptı, mimari işleyişi ile ilgili detayları açtı. Hatta R.Pi için açık kaynak GL driverı geliştirene ödül bile verilece...
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Yanıtla +28
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memoseler 5 yıl infom@n
infom@n
Samsung kullanıyorda ne oluyor çok kalitesiz ses veriyor.

Samsung var samsung var...
Alt segmentten ust seviye ses beklemek komedi olur...

S4 kullaniyorum ses kalitesi daha iyi olamazdi.
Git adam gibi kulaklik adam gibi telefon al madem ses kalitesine duskunsun...
infom@nSamsung kullanıyorda ne oluyor çok kalitesiz ses veriyor.Samsung var samsung var...Alt segmentten ust seviye ses ...
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5 Yanıt Yanıtla +7
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mert1907 5 yıl infom@n
infom@n
Samsung kullanıyorda ne oluyor çok kalitesiz ses veriyor.

Wave 8500 kullanıyorum her konuda yerden yere vururum cihazı ama ses konusunda wolfson bence gayet kaliteli ses veriyor.
infom@nSamsung kullanıyorda ne oluyor çok kalitesiz ses veriyor.Wave 8500 kullanıyorum her konuda yerden yere vururum cihazı a...
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hilal.soylu 5 yıl
bence çok iyi
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Kuzeyboun 5 yıl
Konu ses konusu olduğu için belirtmek istedim:

1. DAC Çipi her şey değildir. Philips DAC çipi ile yapılan "Tera-Player" adlı ürünü google'layın derim. S4'ün 2.5 katına satılan ekranı bile olmayan müzik çalar.
2. Telefonda ses kalitesi aranmaz, lakin onlar içinde bile S4 iyi bir yerde değil. Note 3, Xperia Z1, LG G2 gibi telefonlar yanında S4'ün ses kalitesi anlamında esamisi okunmaz.
3. Adam gibi kulaklıklar Beats'ler değillerdir. Beatsler paralarına göre oldukça kötü ses kalitesine sahip, çamurlu, çözünürlüğü az ve aşırı baslı aletlerdir. Kısaca en iyi modelleri 100-150 tl ya eder, ya etmez "ses kalitesi" açısından.

Saygılarımla.
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eyma.kaleli 5 yıl
bence çok iyi
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seven_7343 5 yıl
O değilde remi neden tuvalet gibi bi yerde çektin?. Çöp kovası tuvalet kağıdı
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Archspire 5 yıl
raspberry pi daki pi pay diye okunur.bildiginiz 3,14... olan...
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E_Aydin35 5 yıl
Bu çok önemli bir gelişme Raspberry Pi için, ilk zamanlarda RP çıktığında bizi çok şaşırtan heyecanlandıran ve üzerinde USB, HDMI portlarını buşundurmasından dolayı etkileyen bir mini PC olmuştu şimdi ses yetenekleri tam bir medya aygıtı yapacak onu ve çok başarılı olacaktır..
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Rubisco 5 yıl en beğenilen
Broadcom Videocore mimarisni açık kaynak yaptı, mimari işleyişi ile ilgili detayları açtı. Hatta R.Pi için açık kaynak GL driverı geliştirene ödül bile verilecek. Bunun da haberini yapmış olsaydınız daha iyi olurdu( bu haberden önce )
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homeagain 5 yıl
Model B kullanıyorum , düşünebilirim.
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infom@n 5 yıl
Samsung kullanıyorda ne oluyor çok kalitesiz ses veriyor.
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memoseler 5 yıl infom@n
infom@n
Samsung kullanıyorda ne oluyor çok kalitesiz ses veriyor.

Samsung var samsung var...
Alt segmentten ust seviye ses beklemek komedi olur...

S4 kullaniyorum ses kalitesi daha iyi olamazdi.
Git adam gibi kulaklik adam gibi telefon al madem ses kalitesine duskunsun...
4 Yanıt Yanıtla +7
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mert1907 5 yıl infom@n
infom@n
Samsung kullanıyorda ne oluyor çok kalitesiz ses veriyor.

Wave 8500 kullanıyorum her konuda yerden yere vururum cihazı ama ses konusunda wolfson bence gayet kaliteli ses veriyor.
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Vash The Stampede 5 yıl infom@n
infom@n

Samsung kullanıyorda ne oluyor çok kalitesiz ses veriyor.

dac yani ses çipi herşey değildir. kullanılan komponentlerden dolayı farklılık gösterir. fiio x3 ve hifiman hm802 üzerinde aynı dac(wm8740) var fakat ses kaliteleri çok farklı mesela.
hoş, telefonun kutusundan çıkan kulaklıkla mp3 dinleyen kişiler için wolfson, cirrus logic, sabre, realtek farketmez. özellikle telefonda hiç farketmez.
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