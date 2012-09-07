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Raspberry Pi'ye yeni rakip Cubieboard

6 yıl
3,7b
1
12
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir proje olarak başlayan ancak büyük ilgi gören dünyanın en ucuz bilgisayarı Raspberry Pi, yeni bir trendin de önünü açtı. Ardı ardına ucuz geliştirici kartları piyasada boy göstermeye başlıyor. Cubieboard da bunlardan birisi.

Cubieboard geliştirici kartı üzerinde Cortex-A8 tabanlı 1GHz hızında çalışan AllWinner A10 işlemcisine yer veriliyor. L2 önbellek 512KB. Grafik birimi olarak Mali-400 tercih edilmiş. 1GB DDR3 480MHz RAM ve 4GB depolama kapasitesi de kart üzerinde yerini almış.

Giriş çıkış birimleri olarak 1080p HDMI, Ethernet, MMC slotu, SATA portu, iki USB bağlantısı, IR sensörü, 96 genişletici pin yer alıyor. 

Kart pek çok Linux ve Android sürümlerine uyumlu. Kartın 49$ fiyat etiketiyle belirli geliştiricilere gönderileceği belirtiliyor. Son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı ise şimdilik belirsiz.


http://cubieboard.org/# Yorum Yaz
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deadric 6 yıl
Ethernet ve sata gibi bağlantılar hariç Rikomagic MK802 ye benziyor özellikleri. 60 dolar seviyesine çinden getirtilebiliyor.
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saygi 6 yıl
Bu cihazların topluluk desteği olduğu zaman önleri açık. Bir tane edinmeyi üzerlerinde en az iki tane sata portuna sahip oldukları zaman düşünüyorum. MEdia sunucusu olarak ya da nas olarak kullanmak gibi bir amacım var. Bu modelde bir sata portu var ve bu da yapacağım iş için yetersiz. En az iki sata hatta daha çoğunu bekliyoruz. Üzerinde usb 3.0 olursa ona da razıyız.
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OZKNaln 6 yıl
gerenk yok bence
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Confusion 6 yıl
daha yüksek donanımlı ve uymluluğu arttırılmış modeller gelecektir demiştim zamanında. Eğer üretimde ve dağıtımda ras pi'nin hatalarını yapmazlarsa pazarda çok sağlam pay elde etmeleri mümkün.
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Nephertiti 6 yıl
acan97
Bununla ilgili bir konu açacaktım . Buradan sorayım,- Hocam , Raspberry Pinin RAMI,İşlemcisi vs var fakat HDDsi nasıl oluyor bunun. Bir tane alacağımda .

HDD pekde gerekli olmuyor ama gerekirse usbden bağlanabilir veya GPIO üzerinden belki bir yolu bulunabilir tek sorunu güç vermesi zor olabilir çünkü raspberry 1A 'den az(5V) çalışabiliyor ancak HDD fazla güç isteyebilir.
Ben şahsen ağ üzerinden kablosuz olarak diğer bilgisayarımdaki arşive bağlanıp dosyaları ordan açıyorum(Kablosuz HDD de yapılabilir). 16-32GB bir SD kart çok çok yeterli bir hafıza sağlar zaten.
Bu arada kart güzel gibi ama raspberry yi özel yapan vakıf altında milyonlarca kişinin toplanması ve çok fazla bir arşivin şu an bile oluşmuş olması . O yüzden bu kartın biraz işi zor ancak özellikleri fiyatı kötü değil gibi.
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Athlon 840 Kaveri 6 yıl Nephertiti
Nephertiti

acan97

Bununla ilgili bir konu açacaktım . Buradan sorayım,- Hocam , Raspberry Pinin RAMI,İşlemcisi vs var fakat HDDsi nasıl oluyor bunun. Bir tane alacağımda .


HDD pekde gerekli olmuyor ama gerekirse usbden bağlanabilir veya GPIO üzerinden belki bir yolu bulunabilir tek sorunu güç vermesi zor olabilir çünkü raspberry 1A 'den az(5V) çalışabiliyor ancak HDD fazla güç isteyebilir.

Ben şahsen ağ üzerinden kablosuz olarak diğer bilgisayarımdaki arşive bağlanıp dosyaları ordan açıyorum(Kablosuz HDD de yapılabilir). 16-32GB bir SD kart çok çok yeterli bir hafıza sağlar zaten.

Bu arada kart güzel gibi ama raspberry yi özel yapan vakıf altında milyonlarca kişinin toplanması ve çok fazla bir arşivin şu an bile oluşmuş olması . O yüzden bu kartın biraz işi zor ancak özellikleri fiyatı kötü değil gibi.



Teşekkürler Hocam bilgilendirme için .
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mehmetoguzderin 6 yıl
Güzel Media Center yapmalık

Ayrıca yazılım geliştirmede işe yarayabilir. Tabii 2D Uygulama.
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osmanefeozkan 6 yıl
ram hızı 1*480 mi yoksa 3*480mi ?
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Klitz 6 yıl
acan97
Bununla ilgili bir konu açacaktım . Buradan sorayım,- Hocam , Raspberry Pinin RAMI,İşlemcisi vs var fakat HDDsi nasıl oluyor bunun. Bir tane alacağımda .

HDD yok işte 4 gb yeri var harici HDD takman lazım
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Athlon 840 Kaveri 6 yıl Klitz
DoodLez_06

acan97

Bununla ilgili bir konu açacaktım . Buradan sorayım,- Hocam , Raspberry Pinin RAMI,İşlemcisi vs var fakat HDDsi nasıl oluyor bunun. Bir tane alacağımda .


HDD yok işte 4 gb yeri var harici HDD takman lazım

Ben Raspberry Pi için demiştim . Cubieboard zaten Türkiyeye hemen gelmez.
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King ov Hell 6 yıl
Böyle elit cihazların ülkemizde yaygın olmaması acı bi durum.
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Athlon 840 Kaveri 6 yıl
Bununla ilgili bir konu açacaktım . Buradan sorayım,- " Hocam , Raspberry Pi'nin RAMI,İşlemcisi vs var fakat HDD'si nasıl oluyor bunun. " Bir tane alacağımda .
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