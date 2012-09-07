Raspberry Pi'ye yeni rakip Cubieboard

Haber Editörü
Bir proje olarak başlayan ancak büyük ilgi gören dünyanın en ucuz bilgisayarı Raspberry Pi, yeni bir trendin de önünü açtı. Ardı ardına ucuz geliştirici kartları piyasada boy göstermeye başlıyor. Cubieboard da bunlardan birisi.
Cubieboard geliştirici kartı üzerinde Cortex-A8 tabanlı 1GHz hızında çalışan AllWinner A10 işlemcisine yer veriliyor. L2 önbellek 512KB. Grafik birimi olarak Mali-400 tercih edilmiş. 1GB DDR3 480MHz RAM ve 4GB depolama kapasitesi de kart üzerinde yerini almış.
Giriş çıkış birimleri olarak 1080p HDMI, Ethernet, MMC slotu, SATA portu, iki USB bağlantısı, IR sensörü, 96 genişletici pin yer alıyor.
Kart pek çok Linux ve Android sürümlerine uyumlu. Kartın 49$ fiyat etiketiyle belirli geliştiricilere gönderileceği belirtiliyor. Son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı ise şimdilik belirsiz.
http://cubieboard.org/# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
HDD pekde gerekli olmuyor ama gerekirse usbden bağlanabilir veya GPIO üzerinden belki bir yolu bulunabilir tek sorunu güç vermesi zor olabilir çünkü raspberry 1A 'den az(5V) çalışabiliyor ancak HDD fazla güç isteyebilir.
Ben şahsen ağ üzerinden kablosuz olarak diğer bilgisayarımdaki arşive bağlanıp dosyaları ordan açıyorum(Kablosuz HDD de yapılabilir). 16-32GB bir SD kart çok çok yeterli bir hafıza sağlar zaten.
Bu arada kart güzel gibi ama raspberry yi özel yapan vakıf altında milyonlarca kişinin toplanması ve çok fazla bir arşivin şu an bile oluşmuş olması . O yüzden bu kartın biraz işi zor ancak özellikleri fiyatı kötü değil gibi.
Teşekkürler Hocam bilgilendirme için .
Ayrıca yazılım geliştirmede işe yarayabilir. Tabii 2D Uygulama.
HDD yok işte 4 gb yeri var harici HDD takman lazım
Ben Raspberry Pi için demiştim . Cubieboard zaten Türkiyeye hemen gelmez.