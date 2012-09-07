Raspberry Pi'ye yeni rakip Cubieboard

Bir proje olarak başlayan ancak büyük ilgi gören dünyanın en ucuz bilgisayarı Raspberry Pi, yeni bir trendin de önünü açtı. Ardı ardına ucuz geliştirici kartları piyasada boy göstermeye başlıyor. Cubieboard da bunlardan birisi.





Cubieboard geliştirici kartı üzerinde Cortex-A8 tabanlı 1GHz hızında çalışan AllWinner A10 işlemcisine yer veriliyor. L2 önbellek 512KB. Grafik birimi olarak Mali-400 tercih edilmiş. 1GB DDR3 480MHz RAM ve 4GB depolama kapasitesi de kart üzerinde yerini almış.





Giriş çıkış birimleri olarak 1080p HDMI, Ethernet, MMC slotu, SATA portu, iki USB bağlantısı, IR sensörü, 96 genişletici pin yer alıyor.





Kart pek çok Linux ve Android sürümlerine uyumlu. Kartın 49$ fiyat etiketiyle belirli geliştiricilere gönderileceği belirtiliyor. Son kullanıcıya ne zaman ulaşacağı ise şimdilik belirsiz.