Rasperry Pi'ye ülkemizden rakip geldi : Poyraz

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde ikinci nesle geçiş yapan Raspberry Pi, geliştirici kartı olarak da bilinen küçük devre kartları alanında önemli bir devrime imza atmıştı. Microsoft da dahil pek çok irili ufaklı firmanın geliştirici kartları piyasada boy göstermeye başladı. Bu kategoriye ülkemizden de katılım oldu.
İzmir'de faaliyet gösteren ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalar yapan Bilims Ltd. yerli tek kart sloganıyla Poyraz adındaki geliştirici kartını duyurdu. Aslında kart üzerinde uzun süredir çalışma yapan firma teknik özelliklerini henüz duyurdu ve ön talep sürecine başladı.
10cmx6cm boyutlara sahip olan Poyraz, piyasadaki en güçlü geliştirici kartlarından birisi sayılabilir. 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Exynos işlemci barındıran kart 1GB DDR3 RAM ile destekleniyor. Dahili 8GB hafızası olan kart SD kartlarla kapasiteyi genişletebiliyor.
5V DC üzerinden gerekli gücü sağlayan kartta 2 adet USB ve 1 adet OTG USB çıkışı, HDMI portu, 3.5mm kulaklık girişi, 52 pinli bağlantı soketi, 10/100 Ethernet portu, dahili mikrofon ve kızılötesi alıcı şeklinde diğer özellikler mevcut durumda.
Ekip kartı Pardus Kurumsal işletim sistemi ile çalışacak şekilde de optimize etmiş. Böylece Ubuntu da dahil olmak üzere pek çok işletim sistemi çalıştırılabiliyor. Muhtemelen satış esnasında özel kutusu da mevcut olacak. Kartın fiyatı açıklanmadı.
https://www.facebook.com/bilimscom/photos/a.366992190100587.1073741829.293942567405550/606911759441961/?type=1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
olsun yinede güzel bir alana yatıtım yapmışlar tebrik etmek lazım... bu tür cihazlara daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. özellikle devlet dairelerinde bu tür yerli işletim sistemi ile çalışan az enerji tüketen bilgisayarlar gerekiyor.
Pekala o zaman senin kartını da görmek isteriz
Senin mantığının gm den farkı yok.
O kartı tasarlamak için de bilgin olması gerekiyor.
Oturup 2 komponent dizeyim sonra makinada üreteyim diye yapamazsın.
O kartı burada tasarlayıp üretmek her ne kadar amelelik olarak ta görülse bu önemlidir.
Sırf maliyet için çinde ürettikten sonra yazılımı geliştirsen neye yarar?
Mikro işlemci üretebilen bir ülke haline gelsek keşke.
Yazılım alanında da yeterli optimizasyon yapıldıktan sonra bu kartı direk monitörün içinde all in one pc platformu olarak sunabiliriz.
Yapılır tabii yapılmaz olur mu soketler mevcut yazıda raspi rakibi olduğuna değinilmiş yani geliştirici ürünü raspinin de asıl amacı bu zaten, alıp media oynatıcı yapmak değil