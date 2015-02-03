Rasperry Pi'ye ülkemizden rakip geldi : Poyraz

Geçtiğimiz günlerde ikinci nesle geçiş yapan Raspberry Pi, geliştirici kartı olarak da bilinen küçük devre kartları alanında önemli bir devrime imza atmıştı. Microsoft da dahil pek çok irili ufaklı firmanın geliştirici kartları piyasada boy göstermeye başladı. Bu kategoriye ülkemizden de katılım oldu.





İzmir'de faaliyet gösteren ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalar yapan Bilims Ltd. yerli tek kart sloganıyla Poyraz adındaki geliştirici kartını duyurdu. Aslında kart üzerinde uzun süredir çalışma yapan firma teknik özelliklerini henüz duyurdu ve ön talep sürecine başladı.





10cmx6cm boyutlara sahip olan Poyraz, piyasadaki en güçlü geliştirici kartlarından birisi sayılabilir. 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Exynos işlemci barındıran kart 1GB DDR3 RAM ile destekleniyor. Dahili 8GB hafızası olan kart SD kartlarla kapasiteyi genişletebiliyor.





5V DC üzerinden gerekli gücü sağlayan kartta 2 adet USB ve 1 adet OTG USB çıkışı, HDMI portu, 3.5mm kulaklık girişi, 52 pinli bağlantı soketi, 10/100 Ethernet portu, dahili mikrofon ve kızılötesi alıcı şeklinde diğer özellikler mevcut durumda.





Ekip kartı Pardus Kurumsal işletim sistemi ile çalışacak şekilde de optimize etmiş. Böylece Ubuntu da dahil olmak üzere pek çok işletim sistemi çalıştırılabiliyor. Muhtemelen satış esnasında özel kutusu da mevcut olacak. Kartın fiyatı açıklanmadı.





https://www.facebook.com/bilimscom/photos/a.366992190100587.1073741829.293942567405550/606911759441961/?type=1