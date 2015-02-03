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Rasperry Pi'ye ülkemizden rakip geldi : Poyraz

4 yıl
8,8b
1
66
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Rasperry Pi'ye ülkemizden rakip geldi : Poyraz
Geçtiğimiz günlerde ikinci nesle geçiş yapan Raspberry Pi, geliştirici kartı olarak da bilinen küçük devre kartları alanında önemli bir devrime imza atmıştı. Microsoft da dahil pek çok irili ufaklı firmanın geliştirici kartları piyasada boy göstermeye başladı. Bu kategoriye ülkemizden de katılım oldu.

İzmir'de faaliyet gösteren ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalar yapan Bilims Ltd. yerli tek kart sloganıyla Poyraz adındaki geliştirici kartını duyurdu. Aslında kart üzerinde uzun süredir çalışma yapan firma teknik özelliklerini henüz duyurdu ve ön talep sürecine başladı.

10cmx6cm boyutlara sahip olan Poyraz, piyasadaki en güçlü geliştirici kartlarından birisi sayılabilir. 1.5GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Exynos işlemci barındıran kart 1GB DDR3 RAM ile destekleniyor. Dahili 8GB hafızası olan kart SD kartlarla kapasiteyi genişletebiliyor. 

5V DC üzerinden gerekli gücü sağlayan kartta 2 adet USB ve 1 adet OTG USB çıkışı, HDMI portu, 3.5mm kulaklık girişi, 52 pinli bağlantı soketi, 10/100 Ethernet portu, dahili mikrofon ve kızılötesi alıcı şeklinde diğer özellikler mevcut durumda. 

Ekip kartı Pardus Kurumsal işletim sistemi ile çalışacak şekilde de optimize etmiş. Böylece Ubuntu da dahil olmak üzere pek çok işletim sistemi çalıştırılabiliyor. Muhtemelen satış esnasında özel kutusu da mevcut olacak. Kartın fiyatı açıklanmadı.  
Rasperry Pi'ye ülkemizden rakip geldi : Poyraz


https://www.facebook.com/bilimscom/photos/a.366992190100587.1073741829.293942567405550/606911759441961/?type=1 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
bunu alıp televizyona bağlayıp akıllı tv elde edilebilir medya oynatıcı vb işlerde kullanılabilir kurumsal olarak iş yapılabilir ofis işleri yürütülür bu gibi işlere yarar üstünde android kurulabilir windows 10 tablet sürümü yüklenebilir
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aakgun 3 yıl
2015 bitiyor ne oldu bu poyraz işi
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FatihAsl 4 yıl
gelişmeleri takip etmek için poyraz.io/... adresini ziyaret edebilirsiniz. RasPi2 ye rakip olabilmesi için fiyatının düşük olması şart
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cemecem21 4 yıl
Bakanlık(MEB) tablet dışında ilgili kurumlara(meslek liseleri) bu tip cihazları da dağıtabilir aslında. Tabletten daha pahalıya patlayacağını düşünmüyorum.
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mulobbo 4 yıl
80 liraya türkiye içinde satarlarsa alırım 35$ yani
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Elsa 4 yıl
Kaderini fiyatı belirleyecek
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netstat 4 yıl
Umarım fiyatı uçuk olmaz
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mr.babacan 4 yıl
Parduse helal olsun.Devlere rağmen çalışmaya geliştirmeye devam ediyorlar. Keşke tüm mimari programlarla tam entegreli olabilse...
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Erzsa 4 yıl
Çok iyi bir gelişme devlet böyle firmaların arkasında durmalı.
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Batuist 4 yıl
ver burdan siparişi çinde bir mediven altı firmaya, sonra getir burda kendi logonu bas .. al sana yerli geliştirici kartı.. ne güzel. bende kendi kartımı üretebilirim bu şekilde.. kart ürettim diye hava atarım. çok güzel..
olsun yinede güzel bir alana yatıtım yapmışlar tebrik etmek lazım... bu tür cihazlara daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. özellikle devlet dairelerinde bu tür yerli işletim sistemi ile çalışan az enerji tüketen bilgisayarlar gerekiyor.
2 Yanıt Yanıtla
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Şeker Hapı 4 yıl Batuist
Batuist
ver burdan siparişi çinde bir mediven altı firmaya, sonra getir burda kendi logonu bas .. al sana yerli geliştirici kartı.. ne güzel. bende kendi kartımı üretebilirim bu şekilde.. kart ürettim diye hava atarım. çok güzel..
olsun yinede güzel bir alana yatıtım yapmışlar tebrik etmek lazım... bu tür cihazlara daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. özellikle devlet dairelerinde bu tür yerli işletim sistemi ile çalışan az enerji tüketen bilgisayarlar gerekiyor.

Pekala o zaman senin kartını da görmek isteriz
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umut_baris 4 yıl Batuist
Batuist

ver burdan siparişi çinde bir mediven altı firmaya, sonra getir burda kendi logonu bas .. al sana yerli geliştirici kartı.. ne güzel. bende kendi kartımı üretebilirim bu şekilde.. kart ürettim diye hava atarım. çok güzel..

olsun yinede güzel bir alana yatıtım yapmışlar tebrik etmek lazım... bu tür cihazlara daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. özellikle devlet dairelerinde bu tür yerli işletim sistemi ile çalışan az enerji tüketen bilgisayarlar gerekiyor.

Senin mantığının gm den farkı yok.

O kartı tasarlamak için de bilgin olması gerekiyor.

Oturup 2 komponent dizeyim sonra makinada üreteyim diye yapamazsın.

O kartı burada tasarlayıp üretmek her ne kadar amelelik olarak ta görülse bu önemlidir.

Sırf maliyet için çinde ürettikten sonra yazılımı geliştirsen neye yarar?

Mikro işlemci üretebilen bir ülke haline gelsek keşke.

Yazılım alanında da yeterli optimizasyon yapıldıktan sonra bu kartı direk monitörün içinde all in one pc platformu olarak sunabiliriz.
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CodeMachine 4 yıl
Cihaz iyi güzelde önemli olan yazılım desteği. Bir cihazı ne kadar çok kullanan olursa o kadar çok döküman ve örnek proje bulunabiliyor. Eğer respberry ile yazılan her yazılım ve sürücü bundada çalışacaksa o zaman iyi bir gelişme.
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Şeker Hapı 4 yıl CodeMachine
CodeMachine
Cihaz iyi güzelde önemli olan yazılım desteği. Bir cihazı ne kadar çok kullanan olursa o kadar çok döküman ve örnek proje bulunabiliyor. Eğer respberry ile yazılan her yazılım ve sürücü bundada çalışacaksa o zaman iyi bir gelişme.

Yapılır tabii yapılmaz olur mu soketler mevcut yazıda raspi rakibi olduğuna değinilmiş yani geliştirici ürünü raspinin de asıl amacı bu zaten, alıp media oynatıcı yapmak değil
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