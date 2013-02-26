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Razer, Edge isimli oyuncu tabletlerinin ön sipariş tarihini açıkladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer, Edge isimli oyuncu tabletlerinin ön sipariş tarihini açıkladı
Geçtiğimiz ay CES fuarı kapsamında tanıtımı yapılan ve oyuncular için özel olarak geliştirilen Razer Edge tablet bilgisayar modellerinin ön sipariş tarihi belli oldu.
İlk duyurulduğunda büyük beğeni toplayan ve oyuncular için özel olarak geliştirilen Razer Edge tablet bilgisayar modellerinin normal versiyonu kullanıcılara, 1.7GHz Intel Core i5 işlemci, 4GB bellek, Nvidia GT640M LE ekran kartı ve 64GB SSD depolama alanı ile oldukça iyi özellikler sunuyor. Windows 8 işletim sistemine sahip olan tablet modellerinden daha iyi ve gelişmiş özelliklere sahip Razer Edge Pro modeli ise kullanıcılara, 1.9GHz Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GT 640M LE ekran kartı, 8GB bellek, 128 ya da 256GB SSD depolama birimi ile sorunsuz oyun deneyimi vaat ediyor.
Razer tarafından bugün yapılan resmi açıklama doğrultusunda, 1 Mart günü saat 12:00'de 999$'dan başlayan fiyat etiketleri ile ön siparişine başlanacak olan Edge oyuncu tabletleri, sipariş tarihinden bir ay sonra kullanıcılara yollanacak.


http://www.razerzone.com/press/detail/press-releases/razer-announces-edge-march-1-pre-order Yorum Yaz
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Ciddiyetsiz 6 yıl
belirtilen özelliklerle yine de çok üst düzey bir oyun oynama beklememek lazım. örneğin resimdeki dirt:showdown 720p high-med arası 40fps anca oynatır. güncel oyunlarda kasar. ama zaten 999$'lık tablette de 64gb ssd var. bunun bi 40GB'ını programlara koysanız, günümüzde oyunların 8-15GB yer istediği düşünüldüğünde kalan 20GB'ın neresine oyun kuracaksınız neresine filmlerinizi, resimlerinizi koyacaksınız o da ayrı tabi.
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ssbrutality 6 yıl
strathmorea
ssbrutality Ekran Çözünürlüğü Belirtilmemiş Ama 1280*720 De Bile GT 640m LE Deli Gibi Kasar. Bide Şu Bilgi İçin Teşekkürler Diyenlere Uyuz Olmaya Başladım.
Gt 640 m LE demiş o sondaki LE farklı bir model mi yada daha düşük bir gt 640 modelimi bilmiyorum yalnız aşağıda verdiğim bu linkten 1 ay önce 2 adet aldığımız pc deki gt 640 ile hitman absolution, crysis 3 ve nfs most wanted gibi oyunları 1600x900 lük monitörümde sıfır kasmayla oynuyorum. Hatta yazıya az önce ara verdim ve hitman da bir benchmark bölümü var orada tüm ayarlar high da maximum 41 fps ye çıktı. :) vatanbilgisayar.com/...

Kardeş Sen Olayı İyice Karıştırmışsın.Linkini Verdiğin Bölümde Desktop Pc Gpu Var.Bahsedilen İse Mobile Gpu Yani Gt640 İle Gt640m Arasında Elbette Çok fark Var.Optimizasyon Durumları Yani.LE İse Tamamen Vasat Bir Hal Alıyor.Le Low Edition Anlamı Taşıyor.Bilgine.
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mehmetoguzderin 6 yıl
Crysis 3 açan bir tablet bu geçen gameplay paylaşıldı.
Bataryası Gelişmiş Versiyonla 6 saat gidiyor.
Şahsen almayı düşünüyorum.
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strathmorea 6 yıl mehmetoguzderin
MedalOfMode

Crysis 3 açan bir tablet bu geçen gameplay paylaşıldı.
Bataryası Gelişmiş Versiyonla 6 saat gidiyor.
Şahsen almayı düşünüyorum.

6 saat ise gerçekten iyi, insanın aklını çeliyor fakat 1000 dolar ve ülkemize geldiğinde kaça patlar sen düşün, yurt dışından getirtilebilir tabii.
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ssbrutality 6 yıl
Ekran Çözünürlüğü Belirtilmemiş Ama 1280*720 De Bile GT 640m LE Deli Gibi Kasar.
Bide Şu Bilgi İçin Teşekkürler Diyenlere Uyuz Olmaya Başladım.
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strathmorea 6 yıl ssbrutality
ssbrutality

Ekran Çözünürlüğü Belirtilmemiş Ama 1280*720 De Bile GT 640m LE Deli Gibi Kasar.

Bide Şu Bilgi İçin Teşekkürler Diyenlere Uyuz Olmaya Başladım.

Gt 640 m LE demiş o sondaki LE farklı bir model mi yada daha düşük bir gt 640 modelimi bilmiyorum yalnız aşağıda verdiğim bu linkten 1 ay önce 2 adet aldığımız pc deki gt 640 ile hitman absolution, crysis 3 ve nfs most wanted gibi oyunları 1600x900 lük monitörümde sıfır kasmayla oynuyorum. Hatta yazıya az önce ara verdim ve hitman da bir benchmark bölümü var orada tüm ayarlar high da maximum 41 fps ye çıktı. :)

vatanbilgisayar.com/...
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strathmorea 6 yıl
İ5 li olanın ram'ını 8 gb yap benim masaüstü pc ile aynı özellikte, tablet yada konsol değil bildiğin pc gücünde.:) bu sistemiyle Crysis 3'ü dahi rahatlıkla kasmadan çalıştırabilir bu alet. yalnız pilinin yüklü durumda 2-3 saatten fazla dayanmasını beklememek lazım.
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bhdr1997 6 yıl
Pili iyi gidiyorsa çok güzel bir alet olmuş.
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