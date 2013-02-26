Razer, Edge isimli oyuncu tabletlerinin ön sipariş tarihini açıkladı

Geçtiğimiz ay CES fuarı kapsamında tanıtımı yapılan ve oyuncular için özel olarak geliştirilen Razer Edge tablet bilgisayar modellerinin ön sipariş tarihi belli oldu.

İlk duyurulduğunda büyük beğeni toplayan ve oyuncular için özel olarak geliştirilen Razer Edge tablet bilgisayar modellerinin normal versiyonu kullanıcılara, 1.7GHz Intel Core i5 işlemci, 4GB bellek, Nvidia GT640M LE ekran kartı ve 64GB SSD depolama alanı ile oldukça iyi özellikler sunuyor. Windows 8 işletim sistemine sahip olan tablet modellerinden daha iyi ve gelişmiş özelliklere sahip Razer Edge Pro modeli ise kullanıcılara, 1.9GHz Intel Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce GT 640M LE ekran kartı, 8GB bellek, 128 ya da 256GB SSD depolama birimi ile sorunsuz oyun deneyimi vaat ediyor.

Razer tarafından bugün yapılan resmi açıklama doğrultusunda, 1 Mart günü saat 12:00'de 999$'dan başlayan fiyat etiketleri ile ön siparişine başlanacak olan Edge oyuncu tabletleri, sipariş tarihinden bir ay sonra kullanıcılara yollanacak.





http://www.razerzone.com/press/detail/press-releases/razer-announces-edge-march-1-pre-order