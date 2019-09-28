Razer’dan yayıncılar için emoji gösteren mikrofon

Oyuncu ekipmanları dendiğinde ilk akla gelen firma olan Razer, yayıncılar için de çeşitli ürünler sunmaya devam ediyor. Halihazırda yayın mikrofonları konusunda iddialı olan firma, ilginç bir ürünle bu iddiasını farklı bir seviyeye çıkardı. Üzerinde 8x8 LED ekran bulunan Razer Seiren Emote duyuruldu.

Twitch Emote’ları mikrofonda gözüküyor

Razer Seiren Emote’un üzerindeki 8x8 LED ekran, Chroma desteği sayesinde diğer ekipmanlarla senkronize olarak kullanılabiliyor. Ancak ana kullanım alanı daha önce de belirttiğimiz gibi yayıncılar düşünülerek hazırlanmış. XSplit, Streamlabs gibi bilindik araçları destekleyen mikrofon üzerinde çeşitli simgeleri kullanmanız mümkün. Örneğin biri size abone olduğunda belirli bir simge gösterebilirsiniz. Temel olarak takipçi, bağış gibi çeşitli durumlar için farklı simgelerle yayınlarınızı renklendirmeniz amaçlanıyor.

Seiren Emote, 100 adet animasyonlu simge setiyle geliyor. Özellikle Twitch tarafında çeşitli emote’lar görmeniz mümkün. Yayıncılar isterlerse kendilerine özel emote’ları da yerleştirebilecekler. Tabii ki Seiren Emote, ekranına ek olarak iddialı bir mikrofon olmaya da devam ediyor. Hiper-kardiyot yapıda olduğu belirtilen mikrofon, arka plan sesini sıradan mikrofonlara göre çok daha iyi engelleyebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Önemli hataları düzelten iOS 13.1.1 güncellemesi yayınlandı"

Razer Seiren Emote modelinin çıkış tarihi için yılın dördüncü çeyreği işaret edildi. Fiyat etiketi ise 180 dolar. Yeni mikrofon, emote bakımından oldukça zengin Twitch yayıncılarının dikkatini çekebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.

https://www.engadget.com/2019/09/27/razer-seiren-emote-microphone/