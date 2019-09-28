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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Önemli hataları düzelten iOS 13.1.1 güncellemesi yayınlandı

    iOS 13’ün yayınlanması ardından kullanıcılar birçok hatayla karşılaştı. 13.1 sürümünde bu hataların çoğunu kapatan Apple, bugün ise 13.1.1 güncellemesiyle batarya ve klavye sorunlarını da giderdi.
    31 dk.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Önemli hataları düzelten iOS 13.1.1 güncellemesi yayınlandı
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    Apple cephesinde iOS 13 güncellemesi için çalışmalar devam ediyor. Üç gün önce yayınlanan iOS 13.1 ile yeni özelliklere ek olarak bazı sorunların da çözüldüğünü gördük. Bugün ise hata düzeltmeye yönelik iOS 13.1.1 ve iPadOS 13.1.1 güncellemeleri yayınlandı.

    Batarya ve klavye hataları düzeltildi

    iOS 13.1.1 güncellemesinin en önemli değişikliği batarya tarafında. Daha öncesinde cihazların normalden daha hızlı pil tüketmesine sebep olan sorun bu güncelleme ile çözüldü. Ayrıca üçüncü taraf klavye uygulamalarının izniniz olmadan veri transferi yapma problemi de giderildi. Bu iki önemli değişim haricinde diğer değişimler; yedekleme ile geri yüklenen iPhone’lardaki sorunun düzeltilmesi, iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde Siri isteklerinin alınmasını etkileyecek sorunun giderilmesi, Safari arama önerilerinin önceden kapatılmasına rağmen yeniden açılmasının düzeltilmesi, Anımsatıcılar’ın yavaş senkronize olmasının çözülmesi şeklinde sıralanabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "iOS 13 ile Spotify sonunda Siri desteğine sahip oldu"

    Kısacası iOS 13.1.1’in işletim sistemindeki hataları düzeltmeye yönelik bir güncelleme olduğunu söyleyebiliriz. Yine de bazı hataların devam ettiğine yönelik bilgiler geliyor. İleride bu tarz başka bir minör güncelleme daha görmemiz mümkün.



    https://www.theverge.com/2019/9/27/20887351/ios-13-1-1-released-bug-fixes-battery-drain-third-party-keyboards-siri Yorum Yaz
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    apulunas 6 dk.
    13.2.4 sürümünden önce yükleyenin aklından şaşarım.
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    drjacob 11 dk.
    yükledik
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