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Razer halka arz ile 5 milyar dolar değere ulaşmayı hedefliyor

Bilgisayar ekipmanları üreticisi Razer, ekim ayına kadar halka arz işlemlerini tamamlamayı planlıyor. Şirketin halka arz ile ulaşmayı hedeflediği piyasa değeri ise 5 milyar dolar.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Oyuncu ekipmanları denince akla gelen ilk şirketlerden olan Razer, son yıllarda zarar etmeye başlamış ve çözümü halka arz edilmekte bulmuştu. Geçtiğimiz hafta ABD merkezli şirketin Hong Kong borsasına halka arz başvurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Bloomberg’ün Razer’a yakın kaynaklardan aldığı bilgilere göre şirket halka arz ile birlikte hem değerini arttırmayı hem de cep telefonu piyasasına girmeyi hedefliyor.

 

 

İddialara göre şirket ekim ayına kadar halka arz işlemlerini tamamlayıp Hong Kong borsasında işlem görmeyi planlarken halka arzla birlikte 3 milyar dolar civarında olan piyasa değerini 5 milyar dolara çıkarmayı istiyor. Razer halka arzdan elde edeceği geliri sadece zararlarını kapatmak için kullanmayacak aynı zamanda büyük bir çoğunluğunu oyuncuların oluşturduğu tüketici tabanına yönelik mobil cihaz geliştirme de kullanacak.

 

Çin'in Oyun Pazarına Giriyor 

Razer’ın bu halka arz ile yapmayı hedeflediği işlerden birisi de 25 milyar dolar değerinde olan Çin’in oyun pazarına hızlı bir giriş yapmak. Şirketin kurucularından Tan Min-Liang, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamalarla artık Çin’in önde gelen iki online alışveriş sitesi Alibaba ve JD.com üzerinden Razer ürünleri satmaya başladıklarını duyurmuştu. Son üç yılda küresel pazarda 1 milyar dolarlık satış yapmayı başaran Razer’ın Çin pazarında başarılı olması halinde finansal durumunu toparlayabileceği düşünülüyor.

 

2014 yılının aralık ayında 1.5 milyar dolar değere ulaştığını paylaşan Razer’ın halka arzı, Asya’daki en teknoloji alanında en büyük halka arzlardan biri olacak. Oyun donanımları, Razer’ın ana gelir kaynağı olarak kabul edilse de şirket aynı zamanda zGold adında bir sanal para birimi geliştiriyor ve topluluğunu kuruyor. 300’den fazla e-spor oyuncusuna sponsor olan şirket, 35 milyon oyuncunun bağlanıp oyun oynayabileceği bir yazılım platformu da geliştiriyor.

 

Video Oyun Endüstrisinde Yüzde 25 Büyüme 

Euromonitor International verilerine göre, küresel video oyunları endüstrisinin 2020 yılına kadar yüzde 25’lik bir büyüme gösterip 146 milyar dolarlık bir sektör haline gelmesi öngörülüyor. Asya-Pasifik bölgesinde ise bu büyümenin çok daha hızlı gerçekleşeceği düşünülüyor. Küresel video oyun pazarının büyümesi ve oyuncu sayısının artmasının Razer’ın gelirlerinde de bir artış sağlaması bekleniyor.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-12/razer-is-said-to-target-an-ipo-at-up-to-5-billion-valuation Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl
Chroma aydınlatma bile yeter :D
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