Steam Link ile Samsung televizyonlarında PC oyunu keyfi

Valve ve Samsung’un PC oyunculuğunu oturma odalarına getirmek için geçen yıl ilk adımını attıkları ortaklık, bu yıl ilk meyvesini veriyor. Samsung 4K televizyonlarda PC oyunlarını yansıtabilmek için beta programı başladı.

Dev ekranda oyun keyfi

Belirli Samsung 4K UHD televizyonlarda deneme sürümü indirilebilen Steam Link uygulaması, aynı ağ içerisinde olan aygıtlarda çalışıyor. WiFi veya kablo ile bağlanmış Samsung televizyonlar, bilgisayarda çalışan oyunu ekranına yansıtarak Full HD 60 fps deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Oyun çalışmak için gerekli gücü bilgisayardan aldığı için televizyonun fazla güç harcaması gerekmiyor. Bu noktada önemli olan çok akıcı bir ağ iletişimi. Kablo için sıkıntı yok ancak WiFi bağlantılarda 5GHz ağının tercih edilmesi gerekiyor.

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Valve, tüm Steam oyunlarının bu şekilde televizyonlara yansıtılabileceğini belirtiyor. Ayrıca Steam kontrolcülere de destek sağlanıyor. Bu bakımdan oyun severler ekran başında tam bir PC oyun deneyimi yaşayabilecekler. Normalde Valve, bu uygulamayı set üstü bir kutuya entegre şekilde de satıyor. Samsung kullanıcıları avantajlı duruma geçmiş oldu. Uygulamanın yaz bitmeden global olarak indirmeye sunulması bekleniyor.