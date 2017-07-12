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Steam Link ile Samsung televizyonlarında PC oyunu keyfi

Televizyon ekranında AAA tarzı oyunları oynayabilmek için hazırlanan seçeneklerin sayısı hızla artıyor. Valve ve Samsung ortaklığı ile yakın zamanda yeni bir alternatif geliyor.
1 yıl
3,9b
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20
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Valve ve Samsung’un PC oyunculuğunu oturma odalarına getirmek için geçen yıl ilk adımını attıkları ortaklık, bu yıl ilk meyvesini veriyor. Samsung 4K televizyonlarda PC oyunlarını yansıtabilmek için beta programı başladı.

 

Dev ekranda oyun keyfi

 

Belirli Samsung 4K UHD televizyonlarda deneme sürümü indirilebilen Steam Link uygulaması, aynı ağ içerisinde olan aygıtlarda çalışıyor. WiFi veya kablo ile bağlanmış Samsung televizyonlar, bilgisayarda çalışan oyunu ekranına yansıtarak Full HD 60 fps deneyimi sunmayı amaçlıyor.

 

Oyun çalışmak için gerekli gücü bilgisayardan aldığı için televizyonun fazla güç harcaması gerekmiyor. Bu noktada önemli olan çok akıcı bir ağ iletişimi. Kablo için sıkıntı yok ancak WiFi bağlantılarda 5GHz ağının tercih edilmesi gerekiyor.

 

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Valve, tüm Steam oyunlarının bu şekilde televizyonlara yansıtılabileceğini belirtiyor. Ayrıca Steam kontrolcülere de destek sağlanıyor. Bu bakımdan oyun severler ekran başında tam bir PC oyun deneyimi yaşayabilecekler. Normalde Valve, bu uygulamayı set üstü bir kutuya entegre şekilde de satıyor. Samsung kullanıcıları avantajlı duruma geçmiş oldu. Uygulamanın yaz bitmeden global olarak indirmeye sunulması bekleniyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/58369/samsung-4k-tvs-stream-pc-games/index.html Yorum Yaz
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simaros 1 yıl en beğenilen
HDMI kablosu?
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Red_devil33 1 yıl
1080p 60 fps yi ekrana yansıtıp hıçkırmadan donmadan oynatmak öyle kolay değil
En iyisi pc den tv ye hdmı kablo çekmek ne donma ne hıçkırma nede oyun kısıtlaması var
1080p 60 fps yi ekrana yansıtıp hıçkırmadan donmadan oynatmak öyle kolay değilEn iyisi pc den tv ye hdmı kablo çekmek ne donma ne hıçkırma nede oyun kısı...
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1 Avatar
sakiri 1 yıl
Nvidia shield android tv ile bilgisayardan(nvidia ekran karti gtx 660 serisi ve üzeri sart) tvye 4k 60p 80mbit ve max degerleri kadar görüntü aktarimi yapabiliyorsunuz ve oyunlarinda bu kalitede( 4k icin nvidia gtx 1060 ve üzeri gtx 1080 önerilen) oynayabiliyorsunuz.
Bilgisayar kasasi cocuk odasinda oyun keyfi oturma odasinda.
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m!ndf!elds 1 yıl
KU serisi uygulama mağazasına gelmiş. Şu an için çalışıyor, ne kadar verimli olduğuna kullanıp bakmak gerekiyor.
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ardicli2000 1 yıl
Yalan dolan. Sadece sinlge player oyun oynanır. Online da gecikmeden başınızı kaldıramazsanız. E zaten tv sinde oyun oynayan adam her türlü ya pc koymuştur yanına ya da konsol almıştır. Onu da geçtim tv lerin ekran gecikmesi dünyalar kadar. input lag den yine adam gibi keyfi olmaz. Oyuncu adamı açmaz.....
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KuvvetMira27 1 yıl
Bu her televizyona uyumlumu acaba her seferinde 1 ton kasayı ve kabloyu baklamak resmen işkence çünkü :(
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sniper23 1 yıl KuvvetMira27
KuvvetMira27

Bu her televizyona uyumlumu acaba her seferinde 1 ton kasayı ve kabloyu baklamak resmen işkence çünkü :(

2016 ve sonra televizyonlar için diyor (Samsung).

Bir de Beta sadece ABD için diyor.
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umut_baris 1 yıl
Kasayı televizyona takmak varken neden bir de araya aracı koyup gecikmeyi artırayım ki?
Şimdi bunu savunan zekalar da olacak.
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***Leopard*** 1 yıl umut_baris
umut_baris
Kasayı televizyona takmak varken neden bir de araya aracı koyup gecikmeyi artırayım ki?
Şimdi bunu savunan zekalar da olacak.


Kasani ekranin dibinde tutmadigin , ornegin baska bir odada calistigi durumlar icin kullanisli ki cogumuzun televizyonu salonda veya ayri bir oturma odasinda olup orada da bilgisayar kasamiz olmadigi icin mantikli.
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Xit 1 yıl
bence anlaşma yapılmışken steam link aparatını televizyon içine entegreli biçimde yapsalar daha mantıklı olur hem kablo çekme derdi olmaz hemde ayağını uzatarak gecikmezsiz kolay steame oyunları oynarsın...
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oguzhandincel1 1 yıl
Ayrıca bi cihaz mı almak gerekiyor? Tam açıklama yapılmamış. Cihaz varsa fiyat nedir?
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ErkanSYK 1 yıl oguzhandincel1
oguzhandincel1

Ayrıca bi cihaz mı almak gerekiyor? Tam açıklama yapılmamış. Cihaz varsa fiyat nedir?

Steam link isimli cihazla HDMI çıkışı olan bütün tv'lerde haberde yazılan olayı gerçekleştirebilirsiniz. Samsung TV'lerde bu cihaza gerek kalmayacak. cihazı TV'nin içine koymuşlar gibi düşünebilirsiniz.
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baris007 1 yıl oguzhandincel1
Pc deki oyunu tam olarak tv de nasil oynayacaz biraz tarif edermisin
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Red_devil33 1 yıl
1080p 60 fps yi ekrana yansıtıp hıçkırmadan donmadan oynatmak öyle kolay değil
En iyisi pc den tv ye hdmı kablo çekmek ne donma ne hıçkırma nede oyun kısıtlaması var
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Bgrn7 1 yıl Red_devil33
Ortalama ucuz bir televizyon bile 450 hz tarama yapabildiği için 60 fps televizyonda pc monitörü kadar gerekli değil.
Televizyon, monitöre göre daha fazla tarama yaptığı için Frame Latency (yani kasma) neredeyse 0'a yakın oluyor.
Pc'de ise durum tam tersi,ekran 60 hz tarama yapıyor gelen görüntü 60 fps olarak geliyor olsa bile bilgisayardan gelen kare ile monitörün taraması tam olarak eşleşmiyor aradaki zaman frame latency oluyor.
Bu yüzdendir ki 60 hz monitörde bile 60 fps'nin üzerine çıkılınca akıcılığın arttığı hissediliyor.
PC tarafında bu sorunun 2 çözümü var. Ya Monitörlerin tarama hızı artacak yada freesync,g-sync gibi teknolojiler yaygınlaşacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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simaros 1 yıl en beğenilen
HDMI kablosu?
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