Razer, yeni ultra ince 17 inçlik Blade Pro ve 14 inçlik Blade dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

Oyunculara yönelik çözümler geliştiren ABD'li elektronik üreticisi Razer, Blade serisini yeni oyun ve iş odaklı dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Blade modellerinden önce dizüstü bilgisayar sektörüyle ilgili herhangi bir tecrübesi olmayan firma, her yıl yenileme sözü verdiği donanımlarının birinci ve ikinci nesillerinde oyuncuların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu yıl ilk oyuncu tableti Edge Pro'yu da satışa sunan Razer'in üçüncü nesil Blade bilgisayarları, San Francisco'daki bir basın etkinliğinde resmiyet kazandı. 14 inçlik Blade ve 17 inçlik Blade Pro olmak üzere iki farklı oyun & iş donanımı sergileyen üretici donanım tercihini, Intel'in dördüncü nesil Core işlemci ailesine mensup bir yonga ile NVIDIA'nın önceki gün teknik detayları yayınlanan Kepler mimarili GeForce GTX 765M ekran kartından yana kullanmış.

Blade Pro'ya güç veren TDP değeri 47W seviyesindeki 2.4GHz'lik dört çekirdekli i7 Haswell işlemci, HD4600 bütünleşik GT2 grafik birimini bünyesinde barındırıyor. Yeni duyurulan NVIDIA GeForce GTX 765M ekran kartı ise; 850MHz hız, GPU Boost desteği, GK106 grafik çipi, 768 CUDA çekirdeği, 128-bit bellek arayüzü, 4GHz bellek hızı, ve 2GB GDDR5 belleğe sahip olacak. Önyüklü olarak barındıracağı bazı Adobe yazılımları ve iş odaklı programlar nedeniyle Pro takısı alan 17.3 inçlik LED aydınlatmalı Full HD (1920 x 1080 piksel) ekrana sahip bilgisayar, 8GB çift kanallı DDR3 bellek, NVIDIA Optimus teknolojisi desteği, üç USB 3.0 portu, Killer Wireless-N 1202 (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n + Bluetooth 4.0 destekli), 2MP görüntülü görüşme kamerası, Microsoft Windows 8 64-bit işletim sistemi, 74Wh batarya, 150W AC/DC güç adaptörü ve alüminyum kasayı beraberinde getiriyor. Bulut tabanlı Synapse 2.0 ayar kayıt sistemiyle desteklenen ayarlanabilir arkadan aydınlatmalı klavyesi ve sağ kısımda konumlanan, fiziksel düğmelerle donatılmış Switchblade kullanıcı arayüzü sayesinde tüketicilere Razer Blade serisine has bir kullanım deneyimi yaşatacak Blade Pro, yalnızca 22.4mm kalınlığında dizayn edilerek sınıfının en ince bilgisayarı haline geliyor.

128GB SSD'li sürümü 2.299$, 256GB'liği 2.499$, 512GB depolama hafızalı seçeneği ise 2.799$'dan fiyatlandırılan Razer Blade Pro, 3 Haziran'da ABD ve Kanada'daki tüketiciler için ön siparişe açılacak. 6 saate kadar kullanım süresi sunan 2.98 kilogramlık bilgisayar yıl sonuna kadar uluslararası pazara da sunulacak.





16.8mm'lik kalınlığı ve 1.87 kilogram ağırlığıyla oyun odaklı en ince ve hafif dizüstü bilgisayar ünvanını hak eden üçüncü nesil Razer Blade, 14.0 inç büyüklüğünde HD+ (1600 x 900 piksel) TN panel, 37W TDP değerine sahip Intel HD4600 bütünleşik grafik birimli Haswell işlemci, 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 765M ekran kartı, 8GB DDR3 1600MHz RAM, Killer Wireless-N 1202 ile Wi-Fi 802.11 a/b/g/n ve Bluetooth 4.0 desteği, 1.3MP ön kamera, üç USB 3.0, HDMI portları, 70Wh batarya, 150W AC/DC güç adaptörü, Dolby Home Theatre v4 ses teknolojisi desteği, Windows 8 64-bit işletim sistemi ve çift hoparlörle geliyor. Switchblade arayüzünden yoksun olan 14 inçlik bilgisayar, daha düşük güç tüketimli bir işlemci ile gelse de toplam TDP değeri 100 watt'ı aşıyor. Kendi sınıfı için oldukça yüksek bir seviyeye ulaşan Blade'nin 128/256/512GB'lık mSATA SSD depolama birimi seçenekleri mevcut olacak. Ön sipariş fiyatları 1.799$'dan başlayıp 2.299$'a kadar çıkan üçüncü nesil Razer bilgisayarı, Razer Pro ile birlikte 2013 ikinci çeyreği sona ermeden ABD ve Kanada'da dağıtılmaya başlayacak.

Oyun odaklı dizüstü bilgisayar kategorisinin en zarif üyesi Razer Blade, ayrıca geliştiricilere özel bir kampanya ile satılacak. Razer CEO'su, Kickstarter platformunda projesi hedefine ulaşan bağımsız geliştiricilere 14 inçlik donanımını 999$'dan satacağını müjdeledi. Üst düzey dizüstü sınıfında ciddi bir tüketici kitlesi oluşturan Razer, Blade ve Blade Pro'yu 2013 sona ermeden uluslararası satış kanallarına da sunacak. Sırasıyla Blade Pro ve Blade'ye ait tanıtım videolarını aşağıdan izleyebilirsiniz.

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http://www.razerzone.com/gaming-systems/razer-blade-pro