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Razer'dan MMO odaklı Naga Epic Chroma fare

4 yıl
2,2b
1
15
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer'dan MMO odaklı Naga Epic Chroma fare

Oyunculara yönelik bilgisayar çevrebirimleri ile tanıdığımız Razer, sadece sağ el kullanan MMO oyuncularını hedefleyen Naga Epic Chroma adındaki yeni kablosuz PC oyuncu faresini duyurdu.

Naga Epic Chroma programlanabilir 12 adet mekanik butonu sol kenara yerleştirdiği için sol elini kullanan oyuncuların pek bir işine yaramayacak. Ayrıca sağ ve sol tıklama butonları, üst kısımda iki buton ve üç yönlü tıklama yapabildiğiniz tekerlek ile birlikte toplamda 19 programlanabilir buton mevcut. 

Chroma serisindeki diğer ürünler gibi çok renkli bir aydınlatma sistemi olan Naga Epic Chroma, sol tuş takımı ve tekerlek için 16.8 milyon renk kombinasyonu ve efektlerinden birisini seçerek kullanmanıza imkan tanıyor. 

32-bitlik gömülü bir ARM işlemci taşıyan Naga Epic Chroma, 4G lazer sensörü ile 8200DPI seviyesine çıkabiliyor, 1000Hz tarama, 50g hızlanma, çok kaygan ayaklar ve fiber USB şarj kablosu şeklinde özellikler sunuyor. Ayrıca Synapse yazılımı ile buton ataması dahil çeşitli ayarlar yapıyor ve bu ayarları bulut ortamında saklayabiliyor. Naga Epic Chroma ürünü Kasım ayında 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  


Kaynak:http://www.tomshardware.com/news/razer-naga-epic-chroma-mouse,27994.html
http://www.tomshardware.com/news/razer-naga-epic-chroma-mouse,27994.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
simbolmina 4 yıl
Logitech G600 f/p acısından gayet iyi. Razer ürünlerinde de genel olarak dayanıklılık konusunda şikayetler varken logitech her zaman benim tercihim olacaktir. G600. - 120 tl civarında bulunuyor.
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burrnn 4 yıl
naga molten gibi karizma olmamış.
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Umutcan 4 yıl
Naga 2014 varken gerek yok, kablosuz ve oyuncu kelimeleri yanyana olmamalı.
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ardabeyim 4 yıl
telefon özellikli mouse sandım :d
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asruh03 4 yıl
Yahu bu mauslar nerede satılıyor? Habire tanıtılıyor ama ben göremedim hiç. Alıntılayarak cevap verir misiniz?
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bluees 4 yıl asruh03
asruh03

Yahu bu mauslar nerede satılıyor? Habire tanıtılıyor ama ben göremedim hiç. Alıntılayarak cevap verir misiniz?

türkiyeye gelmesi biraz uzun sürüyor amazondan alabilirsin çıktıgı anda.
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Das Boot 4 yıl
vayyy. İyi olmuş bu. Fakat fiyat yüksek olmuş biraz. Aynı fiyat ile bile gelse 250 TL'ye yakın olacak fiyatı.
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errddm 4 yıl asruh03
asruh03

Yahu bu mauslar nerede satılıyor? Habire tanıtılıyor ama ben göremedim hiç. Alıntılayarak cevap verir misiniz?

Chroma serisi henüz türkiye ye gelmedi ancak yakın zamanda gelicek..

D&R magazalarında Razer ürünlerini bulabilirsiniz..Yada internetten alışveriş olarak birçok site var..

Örnek olarak

sanalmarketim.com/...
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Iyiymis ama fiyatida iyiymis.
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Deníz 4 yıl
o yandaki tuşlara nasıl basıyorsunuz, tuşları karıştırmıyor musunuz?
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onizuka_sensei 4 yıl
Beklediğim buydu sonunda epic versiyonu yenilendi. İyiki naga 2014 almamışım.
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