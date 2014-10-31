Razer'dan MMO odaklı Naga Epic Chroma fare





Oyunculara yönelik bilgisayar çevrebirimleri ile tanıdığımız Razer, sadece sağ el kullanan MMO oyuncularını hedefleyen Naga Epic Chroma adındaki yeni kablosuz PC oyuncu faresini duyurdu.





Naga Epic Chroma programlanabilir 12 adet mekanik butonu sol kenara yerleştirdiği için sol elini kullanan oyuncuların pek bir işine yaramayacak. Ayrıca sağ ve sol tıklama butonları, üst kısımda iki buton ve üç yönlü tıklama yapabildiğiniz tekerlek ile birlikte toplamda 19 programlanabilir buton mevcut.





Chroma serisindeki diğer ürünler gibi çok renkli bir aydınlatma sistemi olan Naga Epic Chroma, sol tuş takımı ve tekerlek için 16.8 milyon renk kombinasyonu ve efektlerinden birisini seçerek kullanmanıza imkan tanıyor.





32-bitlik gömülü bir ARM işlemci taşıyan Naga Epic Chroma, 4G lazer sensörü ile 8200DPI seviyesine çıkabiliyor, 1000Hz tarama, 50g hızlanma, çok kaygan ayaklar ve fiber USB şarj kablosu şeklinde özellikler sunuyor. Ayrıca Synapse yazılımı ile buton ataması dahil çeşitli ayarlar yapıyor ve bu ayarları bulut ortamında saklayabiliyor. Naga Epic Chroma ürünü Kasım ayında 130$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/razer-naga-epic-chroma-mouse,27994.html