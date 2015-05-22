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Razer'dan aydınlatma sistemiyle dikkat çeken oyunculara özel fare altlığı: Firefly

4 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer'dan aydınlatma sistemiyle dikkat çeken oyunculara özel fare altlığı: Firefly
 
Oyunculara özel olarak hazırladığı üst seviye donanımlarıyla tanıdığımız Razer, üzerinde Chroma aydınlatma sistemi yer alan yeni fare altlığı Firefly'ı resmi olarak duyurdu.
Chroma serisi klavye ile farelerini destekler nitelikte hazırlanan ve ismini aldığı ateş böceği gibi çevresinde 16.8 milyon renk desteğinde ışıklar saçan fare altlığı Firefly, bu ışıklarını özel yazılımı üzerinden isteğe bağlı olarak programlayabiliyor ve sistemler ile USB kablosu üzerinden bağlantı kuruyor. Daha iyi / hassas fare kullanımı için özel bir üst kaplaması bulunan ve alt kaplamasıyla ise kaymaların önüne geçen ürün, 355 mm x 255 mm x 4 mm boyuta ve çok önemli olmasa da 380 gram ağırlığa sahip.
Windows yanında Mac sistemlerle de uyumlu olarak kullanılabilen Razer Firefly, Haziran ayında 60$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.guru3d.com/news-story/razer-firefly-gaming-mousepad-has-customizable-lighting-fx.html Yorum Yaz
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ksk_kaan 4 yıl en beğenilen
Pavyon gibi olur artık oda
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acbold 4 yıl
Oyuncu ekipmanları zaten lüks bir alan. 10 TL fare varken neden gidip 100-300 TL arası fare alıyoruz. Yani bunlar hem zevk işi hem de belli seviye de oyun oynayan insanların gereksinimi.
Chroma vb görselliğe yönelik seriler sadece kişisel tercihdir. Performans gibi durumlar orta da olmadığı için kimsenin zevkine karışamayız :)
"355 mm x 255 mm x 4 mm" üzerine 60$ fiyatını görünce şok etkisi yaratıyor. Bari XL olsaydı 60$ az para değil...
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Turuncu Sakal 4 yıl
Zaten yeterince kablo var, bir de mouspadin kablosuna hiç gerek yok.
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Wizard Bard 4 yıl
Benim için performans > görsellik olduğu için razer ürünleri saçma geliyor.
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Elsa 4 yıl
Firefly diyince world of tanks'a özel sürümünü görmeyi ümit etmiştim.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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frostburn 4 yıl
gösteriş tamam ama kullanışlı olmamış bence
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CVenturas 4 yıl
Pavyon seven de çok. Rengarenk klavye rengarenk fare altlığı dev gibi 4K monitör yanında yine manzaralı ışıklandırmalı kasa monitörün arkasına ledlerle verilen ışık hüzmesi sayarken canım çekti vallaha
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MonacoDoom 4 yıl
Her donanımın chroma'sını yaptılar bunuda yapmak olmazdı, bende böyle birşey tahmin ediyordum zaten.
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Barbaroscakir 4 yıl
Need for speed gibi olmuş =D
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SteveMeade 4 yıl
250 canlıya gelir güzel ülkemize, ya da gelmez
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ksk_kaan 4 yıl en beğenilen
Pavyon gibi olur artık oda
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