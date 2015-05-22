Razer'dan aydınlatma sistemiyle dikkat çeken oyunculara özel fare altlığı: Firefly

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Oyunculara özel olarak hazırladığı üst seviye donanımlarıyla tanıdığımız Razer, üzerinde Chroma aydınlatma sistemi yer alan yeni fare altlığı Firefly'ı resmi olarak duyurdu.
Chroma serisi klavye ile farelerini destekler nitelikte hazırlanan ve ismini aldığı ateş böceği gibi çevresinde 16.8 milyon renk desteğinde ışıklar saçan fare altlığı Firefly, bu ışıklarını özel yazılımı üzerinden isteğe bağlı olarak programlayabiliyor ve sistemler ile USB kablosu üzerinden bağlantı kuruyor. Daha iyi / hassas fare kullanımı için özel bir üst kaplaması bulunan ve alt kaplamasıyla ise kaymaların önüne geçen ürün, 355 mm x 255 mm x 4 mm boyuta ve çok önemli olmasa da 380 gram ağırlığa sahip.
Windows yanında Mac sistemlerle de uyumlu olarak kullanılabilen Razer Firefly, Haziran ayında 60$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
http://www.guru3d.com/news-story/razer-firefly-gaming-mousepad-has-customizable-lighting-fx.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Chroma vb görselliğe yönelik seriler sadece kişisel tercihdir. Performans gibi durumlar orta da olmadığı için kimsenin zevkine karışamayız :)
"355 mm x 255 mm x 4 mm" üzerine 60$ fiyatını görünce şok etkisi yaratıyor. Bari XL olsaydı 60$ az para değil...
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Çevre Birimleri, Razer