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Razer'dan dünyanın en gelişmiş oyuncu faresi: 2015 Mamba

3 yıl
6,1b
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22
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer'dan dünyanın en gelişmiş oyuncu faresi: 2015 Mamba
 
Geçtiğimiz gün Kraken Pro oyuncu kulaklığının yeni versiyonunu görücüye çıkartan Razer, şimdi de çok uzun zamandır satılan Mamba oyuncu faresinin 2015 versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.
Standard ve Tournament Edition olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanan yeni Razer Mamba oyuncu faresi, tasarımsal olarak benzer çizgiyi devam ettiriyor ancak Chroma ışıklandırma sistemiyle (16.8 milyon renk) oldukça dikkat çekici bir yapıya bürünüyor. Kablosuz olarak çalışma gösteren ve birden fazla ekran için optimize edilen yeni 5G lazer sensörü 16,000 DPI çözünürlük sunan fare, 1 DPI seviyesindeki değişimleri dahi algılayabiliyor ve 1 ms tepki süresiyle yüksek performans ortaya koyuyor.
Beraberinde şarj işlemleri için oldukça şık bir ünite gelen yeni Razer Mamba, firma tarafından belirtildiği kadarıyla 20 saat aralıksız oyun keyfi sunabiliyor. Synapse yazılımıyla yapılan bütün özelleştirmeleri buluta atabilen fare, firmanın patentli tıklama gücü ayarlama teknolojisini de bünyesinde barındırıyor ve böylece farklı oyunlar için benzersiz bir kişileştirme elde edilebiliyor. Tournament Edition'un farkı ise kablolu olarak çalışması ve tıklama gücü ayarlama teknolojisini taşımaması olarak görünüyor.
Razer'ın dünyanın en gelişmiş oyuncu faresi olarak lanse ettiği yeni Mamba, standart versiyonuyla 150$, Tournament versiyonuyla ise 90$ fiyat etiketiyle 2015'in üçüncü çeyreğinde satışa çıkıyor.
Razer'dan dünyanın en gelişmiş oyuncu faresi: 2015 Mamba
 

http://www.digitaltrends.com/computing/razer-is-ready-for-e3-with-an-update-to-their-popular-mamba-gaming-mouse/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
huseyincarnege 3 yıl en beğenilen
ne yani kendimi oyun oynuyo :S
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hayrikoc61 3 yıl
Fiyatida o kadar muazzam olur
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silentsv 3 yıl
bana nedense kuzey avrupa üklelerinin yaptığı ürünler daha cazip geliyor, adamların müşteri yaklaşımlarıda iyi sonuçta. razer yerine de corsair tercih edilebilir. razer artık çakma malzemeler kullanıyor dedikleri gibi. Bende blackvidow ultimate var cherry blu swtich tuşlar mevcut gayet iyi memnunum ancak adamlar sonra kailh switch kullanmaya başladı, maliyeti azalttı ama çok renkli ışık mışık mevzusuna fiyatı arttırdı. kailh switch kullanan zalman mekanik klavye 150 tl anlayın maliyeti artık. birde vespula mousepad kutudan çizik çıkmıştı aldığımda kutuyu açtığınız için birşey yapamayız dediler ben kutuyu açmadan nasıl göreyim çizik olduğunu onuda firebal denen ve şimdi olmayan firmadan almıştım.
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bellair 3 yıl
geçen yıl deathadder aldım, şunu söyleyebilirim ki üründe verilen paraya değecek pek bir şey yok. Malzeme kalitesi şuan kullandığım g9x'te çok daha iyi
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MavıPanda 3 yıl
Razer isminide satıyor ediyormu etmiyormu incelenir tartışılır bana göre güzel ama ingilicce
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WmGMD 3 yıl
15000 dpi varda o kadar da kullanabilecek baba yiğit var mı acaba cidden merak ettim.Ben g9x de 4000 in üstünde sıkıntı yaşıyorum.
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Tazmanya cenevarı 3 yıl
Bende var cok guzel bir metin2 mouse u. Mt2 oynayanlar alabilir her gun kdp dusuruyom
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.ravieN 3 yıl Tazmanya cenevarı
excalibour09

Bende var cok guzel bir metin2 mouse u. Mt2 oynayanlar alabilir her gun kdp dusuruyom

ben gecen yarı kritik güc draven baltası düşürdüm xd
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V4LKyR 3 yıl
Oyuncu mouse'u KABLOLU olur.
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WB 3 yıl
Fiyat guzel..
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marseltalon 3 yıl
Aynen.
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Lazeran 3 yıl
nedense beğenemedim wireless oyuncu fareside bana saçma geliyor.
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c36ab7c4 3 yıl
Oyuncu faresi dediğiniz kablolu olur bence, şu müthiş chrome aydınlatmasını görende maliyetli bir şey sanır.
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major24 3 yıl
Razer Ouroboros'umu türkiyeye geldiğinde almıştım. Daha geçen gün pilini değiştirdim ve ilk günkü gibi kullanmaya devam ediyorum. En az 2017 Mamba çıkana kadar idare eder :)
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Archspire 3 yıl
ahah maliyetten kaçmak için yine çakma switch kullanmışlardır.bu çöpü alan olacak mı merak ediyorum.
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MonacoDoom 3 yıl
2012 versiyonuda üst kısmı aşınıyordu, bakalım 2015 versiyonunda neresi aşınacak
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
Bugün uluslararası oyun turnuvalarında derece yapan oyuncuların kullandıkları fareler böyle pahalı'mı merak ediyorum
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Umutcan 3 yıl
Açıkcası recoil macro yazılımı olan mouse'lar şu aralar fps'de daha çok tercih ediliyor. Fps oyunlarının başına silahın tepmesini önleyen macrolar bela oldu,
ve malesef hiçbir oyunda banlamıyorlar. Razer ve logitech'in macro yazılımlarında böyle birşey yok. Ayrıca çok yüksek dpi'da problem, bendeki razer naga 2014 8200dpi, fakat 8200'deyken
oyun içi sensivity'i en düşüğe getirsen bile ideal olmuyor.(bf4, h1z1) 16.000 dpi için ince ayar yapılacak oyun zor bulunur.
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Umutcan 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

Bugün uluslararası oyun turnuvalarında derece yapan oyuncuların kullandıkları fareler böyle pahalı'mı merak ediyorum

Sponsorlar onları ücretsiz pahalı donanımlarla donatıyor zaten, steel series, astro, tt esports, razer gibi firmalar.
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onizuka_sensei 3 yıl IhtiyarDelikanli
Adamların zaten bi dünya sponsoru var. Senin benim yuh bu nasıl fiyat dediğimiz fareleri adamlar bedava kullanıyor. Sponsor verdiği için. Yoksa evlerinde a4 tech turnuvada gösteriş olsun diye razer roccat kullanmıyorlar.
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