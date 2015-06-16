Razer'dan dünyanın en gelişmiş oyuncu faresi: 2015 Mamba

Geçtiğimiz gün Kraken Pro oyuncu kulaklığının yeni versiyonunu görücüye çıkartan Razer, şimdi de çok uzun zamandır satılan Mamba oyuncu faresinin 2015 versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.

Standard ve Tournament Edition olmak üzere iki farklı versiyon halinde hazırlanan yeni Razer Mamba oyuncu faresi, tasarımsal olarak benzer çizgiyi devam ettiriyor ancak Chroma ışıklandırma sistemiyle (16.8 milyon renk) oldukça dikkat çekici bir yapıya bürünüyor. Kablosuz olarak çalışma gösteren ve birden fazla ekran için optimize edilen yeni 5G lazer sensörü 16,000 DPI çözünürlük sunan fare, 1 DPI seviyesindeki değişimleri dahi algılayabiliyor ve 1 ms tepki süresiyle yüksek performans ortaya koyuyor.

Beraberinde şarj işlemleri için oldukça şık bir ünite gelen yeni Razer Mamba, firma tarafından belirtildiği kadarıyla 20 saat aralıksız oyun keyfi sunabiliyor. Synapse yazılımıyla yapılan bütün özelleştirmeleri buluta atabilen fare, firmanın patentli tıklama gücü ayarlama teknolojisini de bünyesinde barındırıyor ve böylece farklı oyunlar için benzersiz bir kişileştirme elde edilebiliyor. Tournament Edition'un farkı ise kablolu olarak çalışması ve tıklama gücü ayarlama teknolojisini taşımaması olarak görünüyor.

Razer'ın dünyanın en gelişmiş oyuncu faresi olarak lanse ettiği yeni Mamba, standart versiyonuyla 150$, Tournament versiyonuyla ise 90$ fiyat etiketiyle 2015'in üçüncü çeyreğinde satışa çıkıyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/razer-is-ready-for-e3-with-an-update-to-their-popular-mamba-gaming-mouse/