''Real Racing 3'' için kısa bir tanıtım videosu yayınlandı









Mobil platformdaki yarış oyunlarının en başarılı serilerinden olan Real Racing'in üçüncü oyunu için tanıtım videosu yayınlandı.





EA ve Firemonkeys işbirliği ile geliştirilen Real Racing 3, San Francisco'da düzenlenen EA'nın yaz vitrinini sergilediği basın konferansında kendini gösterdi. Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken oyun, sayısı artan lisanslı araçları ile mobil platfromda oldukça eğlenceli bir yarış deneyimi sunacak gibi görünüyor. Yayınlanan tanıtım videosunda sadece ''Porsche'' marka araçlar kendini gösterse de Audi ve Dodge gibi birçok markanın lisanslı araçlarının oyun içerisinde yer alacağı belirtiliyor. Serinin önceki oyunlarındaki gibi kaliteli yarış dinamikleri sahip olması beklenen Real Racing 3'ün Android ve iOS platformu için çıkış yapması bekleniyor.





Yarış oyunlarını seven mobil oyuncuların merakla beklediği ''Real Racing 3'' için daha ayrıntılı bilgiler ve kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de oyunun bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.







http://toucharcade.com/2012/08/02/real-racing-3-trailer-looks-awesome/