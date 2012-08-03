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''Real Racing 3'' için kısa bir tanıtım videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil platformdaki yarış oyunlarının en başarılı serilerinden olan Real Racing'in üçüncü oyunu için tanıtım videosu yayınlandı.

EA ve Firemonkeys işbirliği ile geliştirilen Real Racing 3, San Francisco'da düzenlenen EA'nın yaz vitrinini sergilediği basın konferansında kendini gösterdi. Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken oyun, sayısı artan lisanslı araçları ile mobil platfromda oldukça eğlenceli bir yarış deneyimi sunacak gibi görünüyor. Yayınlanan tanıtım videosunda sadece ''Porsche'' marka araçlar kendini gösterse de Audi ve Dodge gibi birçok markanın lisanslı araçlarının oyun içerisinde yer alacağı belirtiliyor. Serinin önceki oyunlarındaki gibi kaliteli yarış dinamikleri  sahip olması beklenen Real Racing 3'ün Android ve iOS platformu için çıkış yapması bekleniyor.

Yarış oyunlarını seven mobil oyuncuların merakla beklediği ''Real Racing 3'' için daha ayrıntılı bilgiler ve kesin bir çıkış tarihi belirtilmese de oyunun bu yıl içerisinde çıkışını gerçekleştirmesi bekleniyor.


 

http://toucharcade.com/2012/08/02/real-racing-3-trailer-looks-awesome/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Eğer 300 mph ile drift çekmek istiyorsan hiç durmayın asphalt indirin.Oyunda full Bugatti Veyron'um var Ferrari FXX Evo ve Lamborghini Sesto Elemento dışında bütün arabalar var.Ama merak ettiğim şu:
Hangi araba 500 ile giderken drift çekebilir?Akıl var mantık var...
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Barthemana 6 yıl
Valla bekle bekle nereye kadar yahu
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Guest-89A521F1-A 6 yıl
grafikler oldukça gelişmiş gözüküyor ayrıca retina ekranda da tadından yenmez bence
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Holy Templar 6 yıl
güzelmiş
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DH Misafiri 6 yıl
cok guzel oyun ancaq mende gerek olaydi.
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regaibyigit. 6 yıl
2012 denildi 2012 bitcek nerde bu oyun
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s_demirci_53 7 yıl
eğer orada oyun içi görüntüler var ise yuh diyeceğim bence mobil platformda çoook iddialı grafkler ile gelmiş olur ve bence o grafikleri çalıştıracak cep telefonu yok...
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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Technics 7 yıl
oyunu bugünlere getiren chillingoyu satın al, sonra ilişiğini kesip free monkey'e yaptır,

ne oyunun dev ekranda bile sıkıntı yaratmayan motoru kalmış, ne estetiği, Aferim EA bir firmayı ve bir oyunu daha bitirdin. tebrikler
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eldblo 7 yıl
grafikleri az daha zorlasalar Gran Turismoyu cep telefonlarında oynayacağız. vay be teknoloji sen nelere kadirsin :))
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Krone 7 yıl
Benim pcde açamayacağım oyunu adamlar telefona yapmışlar vay be.
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wildlove 7 yıl
gran turismo sony'nin malı, siz anca bu daha pahalı cihazlarla çakmalarını oynarsınız böyle
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crazywinner3 6 yıl
everyday netsky remix
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The Last Beerbender 7 yıl
iPad 3 de ikincisinin grafikleri çok güzel ama arabalarda hic hiz hissiyati yok yani araba güya 150-200 le gidiyor ama bakinca sanki 20-30 la gidiyormus gibi bunu duzeltirlerse cok daha guzel olur.
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danGerfuLL 7 yıl
Oynayıp da bitirdiğim tek yarış oyunu Asphalt 2'dir, hey gidi 6630 sen nelere kadirdin.


Pcde Most Wanted yüklü 2 senedir, hala bitireceğim.
Sanırım ben iyi bir oyuncu değilim.

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ozankardes 7 yıl
Şaka değilmi bu oyunun açılış videosu dimi sadece bu ne beeeeee
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chatlaxs 7 yıl
Gran turismo da mobile uyarlansa guzel olcak
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DH Misafiri 7 yıl
Mobil platformlarda bu kadar güzel grafikler şaşırtıyor. Zira Asphalt 7 hayal kırıklığı yaratmıştı. mobixir.com/...
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The Catalyst 7 yıl
yine çok güzel gözüküyor. real racing serisi gerçekten çok güzel ilerliyor. gameloft şunu görüp biraz ilham alsa asphalt serisi için çok iyi olacak. ilk defa verdiğim bi oyunun parasına acıdım bu gameloft yüzünden.
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