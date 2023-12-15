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    Anlık Bildirim

    n11 Çabuk kullanıma sunuldu: 45 dakikada teslimat!

    n11, kargo beklemeyi ortadan kaldıran yeni hizmeti n11 Çabuk'u kullanıma sundu. Siparişlerinizde 45 dakikada kapınıza getirilecek. n11 Çabuk nedir?               
    n11 Çabuk kullanıma sunuldu: 45 dakikada teslimat! Tam Boyutta Gör
    Getir’in tüm hisselerini satın almasının ardından köklü değişikliğe giden n11’de beklenen özellik kullanıma sunuldu. n11 Çabuk adı verilen özellik sayesinde siparişler Getir kuryeleri tarafından 45 dakikada teslim edilecek.

    Sadece İstanbul'da

    n11 Çabuk’a n11 mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. n11 Çabuk hizmeti şu an için sadece İstanbul’da kullanıma sunuldu. Diğer şehirlerde de kullanıma sunulması planlanıyor.

    Siparişleriniz 45-60 dk içinde kapınızda

    n11 Çabuk kategorisinden verilen siparişler, sadece 45-60 dakika içerisinde kapınıza getirilecek. n11 Çabuk, saat 08.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet verecek.

    n11 Çabuk'ta neler var?

    n11 Çabuk kullanıma sunuldu: 45 dakikada teslimat! Tam Boyutta Gör

    n11 Çabuk’ta şu an için 307 farklı ürün bulunuyor. Airpods, PS5, Xbox Series S, tablet bilgisayar, Airfryer, Bluetooth hoparlör, akıllı saat, çay-kahve makinesi, LEGO setleri, küçük ev aletleri, yapı market ürünleri, makyaj malzemeleri, anne ve bebek ürünleri, evcil hayvan ürünleri mevcut.

    Detaylı bilgi: n11 Çabuk

    n11 - Online Shopping n11 - Online Shopping n11 - Online Shopping n11 - Online Shopping Shopping Ücretsiz 102,3 MB

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmall.mfandroid

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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