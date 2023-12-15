n11 Çabuk kullanıma sunuldu: 45 dakikada teslimat!

Sadece İstanbul'da
n11 Çabuk’a n11 mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. n11 Çabuk hizmeti şu an için sadece İstanbul’da kullanıma sunuldu. Diğer şehirlerde de kullanıma sunulması planlanıyor.
Siparişleriniz 45-60 dk içinde kapınızda
n11 Çabuk kategorisinden verilen siparişler, sadece 45-60 dakika içerisinde kapınıza getirilecek. n11 Çabuk, saat 08.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet verecek.
n11 Çabuk'ta neler var?
n11 Çabuk’ta şu an için 307 farklı ürün bulunuyor. Airpods, PS5, Xbox Series S, tablet bilgisayar, Airfryer, Bluetooth hoparlör, akıllı saat, çay-kahve makinesi, LEGO setleri, küçük ev aletleri, yapı market ürünleri, makyaj malzemeleri, anne ve bebek ürünleri, evcil hayvan ürünleri mevcut.
Detaylı bilgi: n11 Çabuk
n11 - Online Shopping Shopping Ücretsiz 102,3 MB
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmall.mfandroidBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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