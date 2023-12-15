Tam Boyutta Gör Getir’in tüm hisselerini satın almasının ardından köklü değişikliğe giden n11’de beklenen özellik kullanıma sunuldu. n11 Çabuk adı verilen özellik sayesinde siparişler Getir kuryeleri tarafından 45 dakikada teslim edilecek.

Sadece İstanbul'da

n11 Çabuk’a n11 mobil uygulaması üzerinden erişebilirsiniz. n11 Çabuk hizmeti şu an için sadece İstanbul’da kullanıma sunuldu. Diğer şehirlerde de kullanıma sunulması planlanıyor.

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Siparişleriniz 45-60 dk içinde kapınızda

n11 Çabuk kategorisinden verilen siparişler, sadece 45-60 dakika içerisinde kapınıza getirilecek. n11 Çabuk, saat 08.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet verecek.

n11 Çabuk'ta neler var?

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n11 Çabuk’ta şu an için 307 farklı ürün bulunuyor. Airpods, PS5, Xbox Series S, tablet bilgisayar, Airfryer, Bluetooth hoparlör, akıllı saat, çay-kahve makinesi, LEGO setleri, küçük ev aletleri, yapı market ürünleri, makyaj malzemeleri, anne ve bebek ürünleri, evcil hayvan ürünleri mevcut.

Detaylı bilgi: n11 Çabuk

n11 - Online Shopping Shopping Ücretsiz 102,3 MB

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmall.mfandroid

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n11 Çabuk kullanıma sunuldu: 45 dakikada teslimat!