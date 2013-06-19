Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Reebok'ın CheckLight isimli sistemi, sporculara beyin yaralanmaları hakkında bilgi sağlıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
382
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Reebok'ın CheckLight isimli sistemi, sporculara beyin yaralanmaları hakkında bilgi sağlıyor
Birçok spor türünde meydana gelen beyin yaralanmaları, çoğu zaman darbenin alındığı ilk zamanlarda bir problem yaratmıyor. Bu nedenle geciken tıbbi müdahaleler sonucu ciddi sayıda sporcu beyin kanaması ya da travma gibi kötü sonuçlar ile karşılaşabiliyor. Bu tarz kötü durumlar için hazırlanan CheckLight sistemi ise, sporcu ya da antrenörlere önceden bilgi verebiliyor.
Ürettiği spor malzemeleri ile tanıdığımız dünyaca ünlü Reebok ile esnek elektronik ekipmanlar üreten MC10 firması tarafından ortaklaşa geliştirilen giyilebilir CheckLight sistemi, içerisinde yer alan üç eksenli ivme ölçer, jiroskop ve mikro işlemci sayesinde gelen darbeleri analiz ederek dahili ışıkları ile sporcuya, antrenöre ya da diğer kişilere oluşabilecek olumsuz durumları haber verebiliyor. Ayrıca içerde yer alan mikroişlemci, darbe sayısını da kayıt altına altına alabiliyor.
Özel yapısı sayesinde kask kullanılan spor dallarında da kullanılabileceği belirtilen CheckLight sistemi, Reebok tarafından iki ay içerisinde piyasaya sunulacak. Sistemin satış fiyatı ise henüz belli olmuş değil.

http://shop.reebok.com/us/content/CheckLight Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl A4 Tech G11-570HX Fare Video İnceleme 6 yıl Özel Video: Akdeniz Oyunları'nın donanımsal altyapısı Dell'e emanet 6 yıl ASUS Gryphon Z87 Anakart ve Haswell ile gelen yenilikler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim