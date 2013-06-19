Reebok'ın CheckLight isimli sistemi, sporculara beyin yaralanmaları hakkında bilgi sağlıyor

Birçok spor türünde meydana gelen beyin yaralanmaları, çoğu zaman darbenin alındığı ilk zamanlarda bir problem yaratmıyor. Bu nedenle geciken tıbbi müdahaleler sonucu ciddi sayıda sporcu beyin kanaması ya da travma gibi kötü sonuçlar ile karşılaşabiliyor. Bu tarz kötü durumlar için hazırlanan CheckLight sistemi ise, sporcu ya da antrenörlere önceden bilgi verebiliyor.

Ürettiği spor malzemeleri ile tanıdığımız dünyaca ünlü Reebok ile esnek elektronik ekipmanlar üreten MC10 firması tarafından ortaklaşa geliştirilen giyilebilir CheckLight sistemi, içerisinde yer alan üç eksenli ivme ölçer, jiroskop ve mikro işlemci sayesinde gelen darbeleri analiz ederek dahili ışıkları ile sporcuya, antrenöre ya da diğer kişilere oluşabilecek olumsuz durumları haber verebiliyor. Ayrıca içerde yer alan mikroişlemci, darbe sayısını da kayıt altına altına alabiliyor.

Özel yapısı sayesinde kask kullanılan spor dallarında da kullanılabileceği belirtilen CheckLight sistemi, Reebok tarafından iki ay içerisinde piyasaya sunulacak. Sistemin satış fiyatı ise henüz belli olmuş değil.

http://shop.reebok.com/us/content/CheckLight